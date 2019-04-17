Durante o ato sexual construímos pontes que determinam o prazer

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“Segundas Intenções”: foi um bate-papo sobre sexualidade e comportamento. O evento aconteceu com uma pegada intimista e bem descontraída, as participantes ficaram à vontade para tirar dúvidas e fazer perguntas, mediadas pela jornalista Lara Rosado. A Rede Gazeta e o Clube A Gazeta promoveram na última sexta-feira (12) o happy hour: foi um bate-papo sobre sexualidade e comportamento. O evento aconteceu com uma pegada intimista e bem descontraída, as participantes ficaram à vontade para tirar dúvidas e fazer perguntas, mediadas pela jornalista Lara Rosado.

A ideia do evento foi justamente despertar a fera que existe dentro de cada mulher. Aquela que está adormecida pelo cansaço e pela rotina acelerada que vieram junto com essa onda de empoderamento feminino. O evento foi exclusivo para mulheres, funcionárias ou assinantes.

E devagar vou compartilhando algumas perguntas interessantes que surgiram, uma delas foi: “Como fazemos quando há uma diferença da energia sexual do casal?”, então vamos entender o que é a energia sexual. Mas para entender que ela existe, precisamos acreditar que somos um espírito, uma alma dentro de um corpo.

E a energia vital nos move, gerando nosso bem-estar mental, emocional e físico. E a energia sexual nos capacita a elevar nossa consciência e avançar para níveis mais altos de energia. Durante o ato sexual há uma expansão de nos nossos campos energéticos, isso quando se tem amor. Mas quando há um sexo casual, não há amor, e a energia não flui. Alguns se sentem “travados ou estacionados”, sem conseguir uma plenitude sexual.

Já parou pra pensar que quando um homem entra em você, que tipo de consciência e energia ele carrega? Você sabe se ele está amargurado? Feliz? Depressivo? Ama a si mesmo? E te ama? E o mesmo vale para as mulheres, pois quando ela se permite, ela está abençoando ou amaldiçoando? Ela está frustrada ou cheia de energia boa? E o sexo nada mais é do que um ritual de troca de energias, pensamentos, emoções e sensações. Durante o sexo você sem querer libera e recebe energia, como de fosse um efeito esponja.

E, querendo ou não, essa troca acontece, no momento da relação sexual nosso corpo fica cheio de energia, sempre falo que criamos uma “ponte” energética que conecta os parceiros nesse momento, com uma energia potente e vibrante. E dependendo da conectividade dessa relação, essa troca de energia intensa, que pode ser favorável ou prejudicial, pode ser percebida por mais tempo. Existe frente de pesquisas que afirmam que existem parceiros que se sentem tão bem com essa troca energética, que a sensação relatada é como se conhecem já há tempos.

Em contrapartida, algumas pessoas depois de vivenciar o ápice do prazer, ao invés de sentir um “alívio” das tensões, sentem-se consumidas, exaustas e esgotadas. Justamente por conta dessa “ponte” acaba havendo transferência de energias indesejadas.