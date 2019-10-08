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Virginia Pelles

Como sair do comodismo do relacionamento

"Infelizmente nos acostumamos com o que há de bom com facilidade e, algumas vezes, com o que há de ruim também"

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 08:50

Públicado em 

08 out 2019 às 08:50
Virgínia Pelles

Colunista

Virgínia Pelles

Como sair do comodismo no relacionamento Crédito: Divulgação
O ser humano, em sua grande maioria, tem uma característica de acomodação, ele se acostuma com a situação. Infelizmente nos acostumamos com o que há de bom com facilidade e, algumas vezes, com o que há de ruim também. Alguns chegam a se acostumar com o deserto, lugar onde não acontece nada. Nas duas situações, sejam boas ou ruins, as coisas podem se tornar comuns para nós. E, em meio às dificuldades da vida, alguns obstáculos são vistos como invencíveis, por isso nem temos força para reagir. Muitas vezes preferimos a dor do comodismo do que a dor da decepção ao se arriscar.
Mas acredite, “vale mais lamentar pelo fracasso de não ter conseguido do que o de nem ter tentado”. Essa ação nos afasta dos arrependimentos, pois sempre terá a certeza que fez sua parte e que deu o seu melhor. Aprenda a ouvir e a falar, mas ouvir sem defesa, e falar sem ataque, um relacionamento sem diálogo é o primeiro sintoma que está à beira do fracasso. Mantenha sempre uma visão otimista da vida e estabeleça o diálogo. Fale sobre os seus desejos, inclusive os sexuais. O grande segredo é entender que seus desejos são comuns a você, mas não para a outra pessoa, por isso vá comunicando aos poucos, apresente sugestões, vá abrindo o diálogo até se sentir à vontade para falar tudo. Muitas pessoas acreditam que relacionamento saudável é o que chamamos de casamento, mas não sabem que a falsa estabilidade que o casamento pode levar, acaba gerando acomodação, por isso casado ou não, sempre faça a sua parte. Expresse-se sem medo e permita-se, porque ainda não inventaram nada melhor que o casamento.

Virgínia Pelles

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