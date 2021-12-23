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Religiosidade

Uma reflexão sobre o Natal: Deus é frágil

Conceber Deus dessa maneira, como um ser propenso ao frio, ao tremer, à fome, à dor e à necessidade de cuidado o coloca na dimensão que ele assumiu, na humanidade

Públicado em 

23 dez 2021 às 02:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Só de ler esse título, nossos olhos podem se arregalar. Talvez você ache isso uma afronta, ou quem sabe, uma heresia. Mas é isso: Deus é frágil. Amanhã, uma vez mais, somos impelidos a parar e olhar para um presépio. É nele que vemos Deus frágil. Dizia um teólogo que "é assim que Deus governa: sem impor nada, sem usar nenhuma forma de poder. Ele prefere caminhar sobre a esteira da fragilidade”.
Nessa ótica, o Natal pode ser uma festa escandalosa, porque “todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino”, lembra-nos Leonardo Boff. Conceber Deus dessa maneira, como um ser propenso ao frio, ao tremer, à fome, à dor e à necessidade de cuidado o coloca na dimensão que ele assumiu, na humanidade. Sendo criança nessa classe, Ele “deixa de habitar” o trono dos céus, e passa a habitar no meio, dentro da humanidade. Ele “deixa de ser” incensado e passa a ser um de nós e um com a gente. E nós deixamos de ser apenas carne, mas passamos a ter o Divino nela.
O Natal é e sempre será o dia em que somos convidados a fazer uma experiência transcendente. Embora compreendamos transcender como uma forma de se elevar, e aqui podemos entender transcender como uma elevação para o além do humano, no Natal acontece o inverso, Deus é quem transcende para o humano. Esse é o movimento do Natal, para elevar o Divino se “abaixa”.

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Tomar consciência do Natal não é se ater a uma comemoração, mas se permitir escandalizar pelo sentido que ele carrega, sentido que “arrebenta” com nossos esquemas de Deus, de divindade, de projeção, de poder, afinal, Deus é frágil. É nessa expressão que mora a maior dificuldade de adesão quando se trata de crer em Deus. Essa foi historicamente falando, a maior dificuldade do povo que conviveu com o homem de Nazaré de crer nele, e continua sendo a razão pela qual vemos tamanha deturpação na idolatria desse homem.
Tomemos parte dessa reflexão para os nossos dias e nossos natais. Sendo frágil, Deus dignificou a fragilidade. Podemos ser frágeis e Divinos. Não cabe mais em nós a necessidade de ser forte o tempo inteiro, resiliente todas as vezes ou ainda acordar motivado todos os dias, possuir super poderes. Aqui, recordo aquele momento humilhante da história de Jesus quando gritavam para ele no calvário: “Você não é Deus? Então desce da Cruz!” Vamos combinar: muitos de nós nos vemos nesses que projetam em Deus suas convicções mágicas. Na manjedoura, no Getsêmani, no Gólgota, na Cruz, Deus é frágil. Sua carne foi humilhada, destroçada, assassinada.
Mas é nessa fragilidade que a força habitou! E a fragilidade habitou no meio de nós! Não dá para celebrar o Natal do Divino sem compreender de humanidade. Feliz Natal!

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

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