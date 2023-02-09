ChatGPT: os robôs podem saber tudo, mas não têm emocional

Esses dias, conversando com um amigo próximo, se dizia: já há robô para atender, para entender, para limpar a casa, para ligar a TV, para pesquisar, para lembrar, para alertar sobre o que falta na geladeira e por aí vai. O drama que é gerado em função dessa Inteligência Artificial (IA) é em que medida ela substituirá a força, a mentalidade e o humano. Nelson Barbosa chega a dizer que “enquanto os robôs se humanizam, os humanos são robotizados. A era das máquinas já chegou e nós perdemos”. E então?

Recentemente vimos em matéria do Fantástico o avanço/chegada do ChatGPT, que são robôs, isto é, algoritmos que são usados em chats para imitar uma conversa humana. Assim, eles podem responder e interagir com seus usuários, automaticamente, usando inteligência artificial e aprendizado de máquina para solucionar dúvidas ou fornecer outras informações solicitadas. O ChatGPT tem a capacidade de gerar conteúdo de forma rápida e com impressionante precisão.

Podemos, a partir disso, pensar em dois caminhos: um mais otimista e outro mais pessimista. O otimista nos leva a pensar que com o ChatGPT, e sua velocidade, expertise, poderemos tornar tarefas rotineiras em algo que não precisemos mais despender horas para finalizar, como a criação de resumos de notícias, traduções, e até mesmo textos publicitários, notas e press releases para imprensa. Assim, em tese, poderíamos nos concentrar em trabalhos menos processuais e mais estratégicos.

O segundo, é pensar num recurso artificial que será capaz de suprimir todos os afazeres e capacidades humanas. Contudo, há algo que podemos, assim dizer, que nos faz únicos e distintos nesse contexto: os modelos de IA ainda não possuem a capacidade de substituir completamente as habilidades humanas. Nós temos a sensibilidade, a característica cognitiva de entender nuances, contextos, complexidade, sermos criativos e de nos conectarmos com o público de forma emocional. Isso, de fato, ainda me parece que esses robôs não são capazes de fazer.

Diante disso tudo uma pergunta: chegará o dia em que iremos nos relacionar com robôs ou já estamos nos relacionando? Talvez, já estejamos. Eles já são uma realidade presente no nosso cotidiano, no mercado e nos desdobramentos sociais. Todavia, o convívio com eles pode potencializar nossas habilidades e capacidades, fitos de que como pessoas somos distintos e possuidores de emoções, sentimentos, visões. Os robôs imitam os humanos. Os humanos são os protótipos dos robôs.