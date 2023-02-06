Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boate Kiss

Todo dia a mesma noite: a dor de mães e pais e a irresponsabilidade das autoridades

Meu filho Gabriel, 21 anos, ao me buscar no aeroporto na semana em que foi lançado o documentário, assim que entrei no carro disparou: "Mãe! Agora já entendi a sua aflição quando eu saio à noite"

Públicado em 

06 fev 2023 às 00:10
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Minissérie
Minissérie "Todo Dia a Mesma Noite", da Netflix, reconta tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria Crédito: Guilherme Leporace/Netflix
Era 27 de janeiro de 2013, quando a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sofreu uma enorme tragédia, a maior em número de vítimas no Brasil, contabilizando 242 mortes e 636 feridos, em sua maioria jovens.
O incêndio na Boate Kiss, que chamou a atenção do Brasil e do mundo, foi o terceiro maior desastre em casas noturnas do mundo e levantou muitos debates na sociedade, sendo as principais: as condições das boates no país e a omissão das autoridades.
O caso que alcançou proporção mundial refletiu de várias formas na sociedade: homenagem às vítimas, fundação de uma associação de familiares, revisão na legislação visando à prevenção de eventos semelhantes, abertura das investigações, incluindo uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e a atração da atenção de órgãos de controle e fiscalização em vários Estados.
Também o impacto cultural teve destaque, diversas produções literárias e audiovisuais foram feitas, sendo uma das últimas lançada na semana do dia 27 de janeiro de 2023, quando completavam 10 anos da tragédia, com o título “Todo dia a mesma noite”.

Veja Também

Anulação de júri reaviva feridas da boate Kiss na cidade da tragédia

MP lamenta anulação de júri da Kiss e diz que vai recorrer; defesa comemora

Julgamento da boate Kiss é anulado, e condenados devem sair da prisão

Inobstante as polêmicas que têm causado o lançamento da  produção, uma das consequências, enquanto mãe, eu senti dentro de casa. Meu filho Gabriel, 21 anos, ao me buscar no aeroporto na semana em que foi lançado o documentário, assim que entrei no carro disparou: "Mãe! Agora já entendi a sua aflição quando eu saio à noite". E continuou: "Pode deixar tá, eu já tinha cuidado e agora terei mais ainda".
Ao ouvir isso, mesmo sem ter visto o documentário, pude sentir o aperto no peito das mães e pais que naquela noite tiveram uma parte de si arrancada. Ao ouvir meu filho falar de forma consciente da tragédia e ainda analisar, do ponto de vista da irresponsabilidade das autoridades e empresários que deveriam primar pela segurança e proteção das vidas no momento de lazer, antes de pensar no lucro, reafirmo como precisamos olhar para o retrovisor da história para não repetir o passado.
De acordo com a revista Exame, “de forma muito responsável com as vítimas e os pais, a série retrata a aflição dos sobreviventes àquela noite como um resgate histórico. A riqueza de detalhes impressiona: dos celulares tocando à atuação dos bombeiros até o reconhecimento dos corpos, e a visita de Dilma Rousseff, presidente na época, à cidade”.
Inaugurada em 2009, como um grande sucesso empresarial e com recorde de público, o local ficou marcado como um lugar de sofrimento e pavor que jamais será esquecido ou superado. O grande empreendimento lucrativo naquela noite, que não terminou, destruiu centenas de famílias e materializou a não volta para casa das vítimas, que antes de serem clientes, são filhos e filhas.
Solidariedade às mães e pais de Santa Maria.
Agradecimento ao meu filho, Gabriel, pela consciência. Como diria Paulo Freire: “A educação é um processo mediatizado pelo mundo”.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Tópicos Relacionados

Netflix Rio Grande do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados