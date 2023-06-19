Cuidados paliativos são uma necessidade de saúde pública

A terminalidade da vida humana é um dos temas que, embora necessário de ser abordado e trabalhado em sociedade, ainda é tabu entre as pessoas. Achando que são eternas, as pessoas não discutem os momentos finais da vida, e muito menos a morte. Vive-se como se a vida nunca fosse acabar.

Mas a realidade é outra. O dia da morte vai chegar para todas as pessoas, inclusive para aquelas que não se preparam. Embora o fato de se preparar não retarde os acontecimentos ou impeça o sofrimento, mas atenua as consequências e alivia o cotidiano de um paciente crônico ou um idoso, e ainda tranquiliza a família e amigos que estão no entorno.

O Brasil tem uma população que envelhece de forma mais acelerada que no cenário global, e por isso a necessidade de se cobrar políticas públicas voltadas para os cuidados paliativos para as pessoas que envelhecem e enfrentam a prevalência de uma doença crônica, mas têm o direito de ter o controle e alívio de sintomas, no sentido de trazer conforto e promover uma qualidade de vida, mesmo diante de situações irreversíveis, por meio de uma equipe multidisciplinar, composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadoras, fisioterapeutas, nutricionista, assistente social, psicóloga. É nisso que consiste o cuidado paliativo.

O Conass, o Conassems e o Ministério da Saúde, em 2018, chegaran a aprovar resolução com diretrizes para organização dos cuidados paliativos no SUS, mas mesmo sem força de lei precisa ser a base de uma política pública para todas as pessoas que estejam nessa situação.

O Brasil, em 2018, tinha 1,5 milhão de pessoas para cada serviço de cuidados paliativos no SUS, mas não atendia nem a 10% da população que necessitava. De acordo com a ANCP existem 80 serviços de CP cadastrados, mas que não atendiam a necessidade, sendo em sua maioria de natureza particular, deixando um enorme número de pessoas fora do radar dessa atenção qualificada que coloca o Brasil em 42º lugar no ranking mundial de qualidade de morte.

Segundo a OMS, a cada ano mais de 20 milhões de pessoas necessitam de cuidados paliativos ao final de suas vidas no mundo todo, sendo 6% destas crianças, estimando-se 40 milhões, incluindo os pacientes no estágio inicial da doença, no total.

Além disso, considerando a magnitude do SUS, somos um dos únicos grandes sistemas de saúde no mundo que não tem cuidados paliativos em forma de política pública, de acordo com o presidente da ANCP. E diante da previsão do aumento de milhares de casos de câncer até o ano de 2040, urge o planejamento e a efetivação dos cuidados paliativos enquanto política pública, para evitar uma ruptura no sistema de saúde.

Paciente terminal no leito: cuidados paliativos se tornam uma opção para evitar sofrimento Crédito: Shutterstock

O Espírito Santo conta com algumas clínicas e hospitais de cuidados paliativos, em sua totalidade particular ou convenial, que executam com afeto e técnica esse mister. Um deles de relevância singular, pela sua competência profissional e diferencial afetivo direcionado ao paciente e a família. Trata-se do Hospital Total Health. Lugar em que a vida tem o valor absoluto e principal.

Um país precisa cuidar melhor do sofrimento de seus cidadãos no momento de terminalidade da vida e da constatação que somos finitos, para que possamos chegar ao final com menos dor e com mais dignidade. A conscientização da população brasileira sobre os cuidados paliativos é essencial para que o sistema de saúde brasileiro mude sua abordagem aos pacientes portadores de doenças que ameaçam a continuidade de suas vidas.