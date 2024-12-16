Auschwitz de novo? Quando nos damos conta de que essa ameaça ainda existe

A notícia, de denotada incredulidade por parte das pessoas que têm a compreensão do horror que nela reside, revela o quanto existe de desumanidade nas pessoas e que a intenção macabra de eliminação do outro não ficou no passado, nem a Declaração dos Direitos Humanos (1948) foi capaz de conter.

Para quem ainda não compreende a gravidade, poque não estudou história ou porque não tem compromisso com o princípio da dignidade da pessoa humana, Auschwitz é o nome do mais mortal e famoso campo de concentração nazista, onde foram assassinadas mais de um milhão de pessoas, sendo a grande maioria formada por cidadãos judeus.

O campo de concentração de Auschwitz foi uma rede de campos de concentração e extermínio localizados no sul da Polônia, operados pelo 3º Reich e colaboracionistas. Considerado o maior símbolo do Holocausto, perpetrado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.

Décadas depois da liberação do campo nazista alemão Auschwitz-Birkenau, em 27 de janeiro de 1945, uma enorme produção literária e histórica foi produzida. Milhares de volumes em todas as línguas escritos. Todos esses livros de testemunhas, entre outros, são marcados, cada um a sua maneira, pela experiência impossível de transmitir, impossível de entender, e que, entretanto, estão nas suas palavras.

80% dos deportados que chegavam a Auschwitz eram enviados imediatamente para as câmaras de gás, e nenhum deles sobreviveu. Não existe, portanto, nenhum testemunho da experiência que mais define o horror de Auschwitz, do centro do extermínio industrial que transforma o Holocausto em um crime sem comparação na história.

Holocausto: campo de concentração Auschwitz-Birkenau Crédito: Pixabay

Ao ler a notícia da intenção extremista tupiniquim de se criar um campo de concentração tipo Auschwitz, fazemos memória dos horrores da história que produziu tanto sofrimento e dor à humanidade, mas ainda existem pessoas, de denotada insanidade e maldade, que insistem em recriar para reviver.

É violador. É doentio. É inadmissível.