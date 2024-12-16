Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
História

Auschwitz de novo? Quando nos damos conta de que essa ameaça ainda existe

Ao ler a notícia da intenção extremista tupiniquim de se criar um campo de prisioneiros, fazemos memória dos horrores da história que produziu tanto sofrimento e dor à humanidade

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 00:00

Públicado em 

16 dez 2024 às 00:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

A notícia de que militares discutiam a construção de um "campo de prisioneiros", nos modelos de Auschwitz, foi estarrecedora. Intenção estava em conversas encontradas pela Polícia Federal, durante a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, em grupo criado com Mauro Cid para falar com militares.
Ao detalhar o planejamento, desvelou-se que os militares "kids pretos" envolvidos no plano de golpe de Estado após as eleições de 2022 chegaram a conversar sobre a criação de um "campo de prisioneiros de guerra". De acordo com o relatório da Polícia Federal, o diálogo ocorreu em um grupo de WhatsApp intitulado "Dosssss!!!", criado pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A notícia, de denotada incredulidade por parte das pessoas que têm a compreensão do horror que nela reside, revela o quanto existe de desumanidade nas pessoas e que a intenção macabra de eliminação do outro não ficou no passado, nem a Declaração dos Direitos Humanos (1948) foi capaz de conter.

Veja Também

Segundo Quaest, 51% acreditam que houve tentativa de golpe em 2022; 38% não acreditam

Condenação de Bolsonaro por golpe de Estado não sepultaria bolsonarismo, afirmam autores de novo livro sobre 'Brasil Profundo'

5 fatores que explicam por que tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder fracassou

Para quem ainda não compreende a gravidade, poque não estudou história ou porque não tem compromisso com o princípio da dignidade da pessoa humana, Auschwitz é o nome do mais mortal e famoso campo de concentração nazista, onde foram assassinadas mais de um milhão de pessoas, sendo a grande maioria formada por cidadãos judeus.
O campo de concentração de Auschwitz foi uma rede de campos de concentração e extermínio localizados no sul da Polônia, operados pelo 3º Reich e colaboracionistas. Considerado o maior símbolo do Holocausto, perpetrado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.
Décadas depois da liberação do campo nazista alemão Auschwitz-Birkenau, em 27 de janeiro de 1945, uma enorme produção literária e histórica foi produzida. Milhares de volumes em todas as línguas escritos. Todos esses livros de testemunhas, entre outros, são marcados, cada um a sua maneira, pela experiência impossível de transmitir, impossível de entender, e que, entretanto, estão nas suas palavras.
80% dos deportados que chegavam a Auschwitz eram enviados imediatamente para as câmaras de gás, e nenhum deles sobreviveu. Não existe, portanto, nenhum testemunho da experiência que mais define o horror de Auschwitz, do centro do extermínio industrial que transforma o Holocausto em um crime sem comparação na história.
Holocausto
Holocausto: campo de concentração Auschwitz-Birkenau Crédito: Pixabay
Ao ler a notícia da intenção extremista tupiniquim de se criar um campo de concentração tipo Auschwitz, fazemos memória dos horrores da história que produziu tanto sofrimento e dor à humanidade, mas ainda existem pessoas, de denotada insanidade e maldade, que insistem em recriar para reviver.
É violador. É doentio. É inadmissível.
Por isso, não podemos compactuar, inclusive por omissão, com essa aberração.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

Tópicos Relacionados

Holocausto Minuta do Golpe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados