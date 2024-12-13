Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Segundo Quaest, 51% acreditam que houve tentativa de golpe em 2022; 38% não acreditam
Pesquisa

Segundo Quaest, 51% acreditam que houve tentativa de golpe em 2022; 38% não acreditam

Entre eleitores de Bolsonaro, porcentagem de brasileiros que acreditam na tentativa de golpe é de 39%, segundo levantamento

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 14:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 dez 2024 às 14:46
SÃO PAULO - Levantamento feito pela Genial/Quaest, divulgado nesta sexta-feira, 13, aponta que 51% dos entrevistados acreditam que houve uma tentativa de golpe por parte de militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. Outros 38% disseram não acreditar.
Em novembro, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa general Braga Netto, o ex-chefe do GSI general Augusto Heleno, o presidente do PL Valdemar Costa Neto e mais 33 investigados nas Operações Tempus Veritatis e Contragolpe.
Jair Bolsonaro, ex-presidente
Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Os agora 40 indiciados estão ligados à tentativa de manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições 2022. O plano da suposta organização criminosa previa até o assassinato do presidente Lula, de seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O relatório está sendo analisado pela PGR.
A pesquisa da Quaest ouviu 8.598 brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual, com nível de confiança de 95%.
A análise mostra que entre eleitores de Lula, no segundo turno das eleições de 2022, a porcentagem de pessoas que acreditam que houve uma tentativa de golpe é maior, de 61%. Já entre os que votaram em Bolsonaro, o número cai para 39%.
Veja os resultados:
  • Acredita que houve uma tentativa de golpe contra Lula por parte dos militares e Bolsonaro?
  • Sim - 51%
  • Não - 38%
  • Não souberam/Não responderam - 12%
  • Entre os que votaram em Lula em 2022:
  • Sim - 61%
  • Não - 28%
  • Não souberam/Não responderam - 11%
  • Entre os que votaram em Bolsonaro em 2022:
  • Sim - 39%
  • Não - 51%
  • Não souberam/Não responderam - 10%
  • Entre os que votaram branco, nulo ou não votaram:
  • Sim - 46%
  • Não - 39%
  • Não souberam/Não responderam - 15%

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Política Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados