Unidades de internação de menores do ES voltam a ficar lotadas

Aline Nunes - interina

As unidades de internação de menores, como a Unip II, em Cariacica, não podem ultrapassar os 119% da capacidade de ocupação por deterinação do STF Crédito: Vitor Jubini

Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que há um ano limitou o número de adolescentes a 119% da capacidade dos espaços de internação, as unidades provisórias de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim voltaram a ficar lotadas neste mês.

Ressocialização

No Sul do Estado, o pico foi no dia 8, quando chegou a 127%. Num local onde cabem 60 adolescentes, havia 76. A lotação, além de desrespeitar a determinação do STF, compromete as ações de ressocialização.

Já foi pior

O número total de internos no Iases, contudo, tem caído desde a manifestação do Supremo. Em agosto passado, havia 1.094 adolescentes no sistema. Atualmente, são 833.

Ampliação

A decisão do STF foi tomada a partir de uma ação da Defensoria Pública Estadual que, num primeiro momento, favoreceu os internos no Espírito Santo. Depois, outros estados - CE, BA, RJ e PE - também solicitaram a mesma medida e foram contemplados. Na próxima terça, haverá nova apreciação do Supremo sobre o tema.

A nova política...

Desde o mês passado, prefeituras e entidades podem apresentar projetos para serem submetidos a uma avaliação técnica e, depois, à votação popular a fim de entrar na indicação de emendas parlamentares do deputado federal Felipe Rigoni, no Orçamento de 2020.

...E a velha

Nesta semana, uma surpresa. Prefeito do interior, ao saber que precisaria apresentar projeto e passar por crivo de especialistas, declinou. Disse que preferia do jeito antigo.

Linha Verde ampliada

A ampliação da Linha Verde em Vitória está prestes a ganhar forma. A Prefeitura de Vitória está finalizando o planejamento que delimita as vias que vão receber a nova fase do projeto.

Adaptados. Ou não?

No início, houve resistência de motoristas e até uma ação na Justiça para acabar com a faixa exclusiva para ônibus e outros meios de transporte coletivo implantada na Praia de Camburi. Hoje, a Linha Verde parece estar bem incorporada à rotina de quem trafega pela região.

Anuário

A transformação digital por que passam Estado e prefeituras na área da Saúde é um dos temas abordados na nova edição do Anuário Espírito Santo, da REDE GAZETA, que será lançado em um almoço-palestra para convidados no Itamaraty Hall, no próximo dia 19.

Principais indicadores

A publicação, que reúne indicadores também de outros segmentos, estará disponível em bancas da Grande Vitória, a partir do dia 20, por R$ 34,90. Para assinantes de A GAZETA, o valor é R$ 29,90 e é entregue em casa. Basta entrar em contato com a central para fazer o pedido.

Na praça, com Marien

Vitória vai receber, em outubro, a primeira edição do Marien Calixte Jazz Music Festival. O evento será realizada na praça que leva o nome do jornalista e escritor, na Mata da Praia.

Boa Música

Atração já confirmada, Hermeto Pascoal & Grupo vai lançar o LP duplo “No Mundo dos Sons.” O compositor e multi-instrumentista já esteve no Espírito Santo algumas vezes, uma delas pelas mãos de Marien Calixte.

Em campanha

O empresário Egídio Malanquini, do setor cafeeiro, é oficialmente candidato à sucessão de Léo de Castro na Findes. Ele comunicou o presidente sobre a sua decisão, mas prefere se apresentar como alternativa, por não concordar com a atual gestão, do que ser apontado como “de oposição”.

Associativismo

O principal eixo de seu planejamento é o resgate do associativismo, que será base da sua gestão, caso seja escolhido pelos eleitores dos 33 sindicatos ligados à Findes.

Exemplo

A Patrulha Escolar será apresentada como um caso de sucesso num seminário nesta semana, em São Paulo, que vai abordar o desafio da segurança escolar.

Interação