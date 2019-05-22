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Expedição

Sucesso no desafio: capixaba Juarez Soares chega ao cume do Everest

O empresário aventureiro entrou em um grupo seleto de 24 brasileiros que alcançaram o topo do mundo

Públicado em 

22 mai 2019 às 14:45

Colunista

Juarez Gustavo Soares (marcado ao fundo) e toda equipe da CTSS no Campo 2, depois de terem feito o Cume do Everest Crédito: Reprodução/Instagram
Objetivo alcançado com sucesso! Após quase dois meses de expedição rumo ao topo do Everest, o capixaba Juarez Gustavo Soares entrou em um grupo seleto e se tornou o 24º brasileiro a alcançar ao topo do mundo. O empresário aventureiro chegou ao cume do Everest, pela Face Sul (Nepal) por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira.
Foram semanas e mais semanas de frio, subidas, nervosismo, machucados, mudanças climáticas bruscas, mas, acima de tudo, muita vontade para subir os 8.848 metros até o cume. 
O desafio
Em março, Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade formaram a primeira expedição genuinamente capixaba rumo ao Everest. 
O capixaba Juarez Gustavo Soares chegou ao topo do Everest Crédito: Marcelo Prest
Toda a emoção do desafio dos aventureiros em relatos, fotos e vídeos esteve aqui na coluna Expedição Everest. Giuliano e Cesar foram até o cume do Monte Lobuche (Nepal), enquanto Juarez completou o desafio até o Everest.

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