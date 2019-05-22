Sucesso no desafio: capixaba Juarez Soares chega ao cume do Everest

Juarez Gustavo Soares (marcado ao fundo) e toda equipe da CTSS no Campo 2, depois de terem feito o Cume do Everest

Foram semanas e mais semanas de frio, subidas, nervosismo, machucados, mudanças climáticas bruscas, mas, acima de tudo, muita vontade para subir os 8.848 metros até o cume.

Toda a emoção do desafio dos aventureiros em relatos, fotos e vídeos esteve aqui na coluna Expedição Everest. Giuliano e Cesar foram até o cume do Monte Lobuche (Nepal), enquanto Juarez completou o desafio até o Everest.