Sucesso no desafio: capixaba Juarez Soares chega ao cume do Everest

Objetivo alcançado com sucesso! Após quase dois meses de expedição rumo ao topo do Everest, o capixaba Juarez Gustavo Soares entrou em um grupo seleto e se tornou o 24º brasileiro a alcançar ao topo do mundo. O empresário aventureiro chegou ao cume do Everest, pela Face Sul (Nepal) por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira.
Foram semanas e mais semanas de frio, subidas, nervosismo, machucados, mudanças climáticas bruscas, mas, acima de tudo, muita vontade para subir os 8.848 metros até o cume.
O desafio
Em março, Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade formaram a primeira expedição genuinamente capixaba rumo ao Everest.
Toda a emoção do desafio dos aventureiros em relatos, fotos e vídeos esteve aqui na coluna Expedição Everest. Giuliano e Cesar foram até o cume do Monte Lobuche (Nepal), enquanto Juarez completou o desafio até o Everest.