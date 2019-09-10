Secretário de Casagrande: "Neste momento, não há aumento previsto"

Tyago Hoffmann é secretário estadual de Governo Crédito: Ademir Ribeiro

não há previsão de aumento salarial, até o fim deste ano, para nenhuma categoria do funcionalismo público estadual. O secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), reiterou à coluna na tarde desta terça-feira (10) queaté o fim deste ano, para nenhuma categoria do funcionalismo público estadual.

“Entendemos e respeitamos as expectativas dos servidores. Estamos dialogando intensamente com eles e continuaremos dialogando até o fim do ano. Mas eles também precisam ter ouvidos para ouvir. No momento, não temos condições de nos comprometermos com aumento salarial para este ano. Neste momento, a resposta é: não há aumento previsto para este ano. Os números são públicos. Não estamos dialogando com os servidores com dissimulação.”

Lenise Loureiro (PPS). Segundo Hoffmann, braço direito do governador Renato Casagrande (PSB), o governo está prestes a instalar, em caráter oficial, uma mesa de negociação permanente com os servidores, que será presidida pela secretária de Gestão e Recursos Humanos,(PPS).

Na tarde desta terça-feira, Lenise já se reuniu com representantes de alguns sindicatos, para receber a pauta de reivindicações das categorias e apresentar-lhes os números do governo.

Na última quarta-feira (4), a Pública/ES (antigo Sindipúblicos) e outras 15 entidades protocolaram ofício endereçado ao governador, informando que poderão entrar em “estado de greve” a partir do dia 11 se não obtiverem do governo uma “resposta satisfatória”.

Tyago Hoffmann sustenta que, por parte do governo, não tem faltado diálogo, mas faz uma ponderação:

“Dialogar não significa atender a tudo que eles reivindicam. Temos mantido diálogo constante com a verdade permanentemente. Eu mesmo já conversei diversas vezes com representantes dos servidores. E estamos instalando agora uma mesa de negociação permanente com os servidores, que será presidida pela secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro. Agora, nós vamos para esse diálogo com algumas premissas. A premissa número um é que o governo Casagrande não abre mão da nota A atribuída pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso é uma conquista para a sociedade capixaba. Faremos tudo que for possível pelos servidores, até o limite da nota A. Essa é nossa premissa basilar e isso está sendo colocado explicitamente para os servidores, em todas as oportunidades.”

O secretário se refere à classificação atribuída pela Secretaria do Tesouro Nacional, ligada ao Ministério da Fazenda, a todos os entes subnacionais. A nota leva em conta variáveis como a poupança líquida do ente (relação entre despesas e receitas), seu endividamento e sua capacidade de pagar a dívida pública (liquidez). Somente Estados e municípios com nota A ou B estão aptos a receber garantias da União na contratação de operações de crédito.

TETO DE GASTOS

Paulo Hartung (sem partido) com o governo Temer em 2016. Pelos termos desse acordo, o governo estadual precisa respeitar um teto de gastos. Hoffmann ainda cita outro fator importante que impede o governo de aumentar gastos com pessoal este ano: o acordo fiscal firmado pelo governocom o governoem 2016. Pelos termos desse acordo, o governo estadual precisa respeitar um teto de gastos.

Em 2019, o governo não pode gastar mais do que a média dos gastos dos últimos dois anos, acrescida da inflação registrada ao longo do ano corrente. O acordo é elogiado por Hoffmann e o próprio Casagrande já afirmou publicamente que a adesão feita pelo seu antecessor foi uma decisão acertada.

Mas, na prática, é um limitador para a concessão de qualquer reposição salarial, já que isso significaria aumento de gastos com a folha de pagamento, levando possivelmente à superação do teto de gastos e, consequentemente, à quebra do acordo por parte do governo Casagrande.