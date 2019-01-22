Saúdo o povo e peço passagem

Você, caro leitor, que acompanha todos os anos a nossa coluna, deve ter percebido que algo por aqui mudou. E, por acaso, é justamente quem vos fala que assume novo comando nesta casa. Peço licença para me apresentar: Sou Any Cometti, jornalista, apaixonada por carnaval e por escolas de samba. Neste ano, serei a responsável pela coluna mais carnavalizada do Estado. Reverencio quem me antecedeu – sobretudo meu colega Leonardo Soares, que comandou est as páginas por quase 10 anos – e saúdo todos os leitores, sambistas e não sambistas, que vivem o Carnaval desde agora ou que já vêm construindo a folia desde o ano passado. Essa coluna será feita para todos vocês!

Reverência à majestade!

A coluna saúda também a nova rainha de bateria da Boa Vista, a personal trainer Fabíola Monteiro. A majestade já mandou avisar: vai ter festa de coroação nesta sexta-feira (25), durante a clássica Noite das Rainhas, na quadra da escola, em Itaquari, Cariacica, a partir das 22 horas.

Sem destaque, com luxo

A coruja vai piar, ou melhor, vai dar o que falar em mais um carnaval! A Unidos de Jucutuquara vai levar para a avenida um carro abre-alas de 25 metros de comprimento – um dos maiores que a escola já levou para a avenida em toda a sua história. E a novidade dessa alegoria não para por aqui: o carro não vai ter nenhum destaque de luxo em sua composição. No barracão da coruja, o chamariz deste primeiro carro são as esculturas, que sozinhas chegam a oito metros de altura, e são feitas por profissionais de Parintins.

No samba e na moda

Quem acompanhou o lançamento das fantasias da Novo Império no último domingo viu que muitos dos protótipos apresentados têm uma estampa que está conquistando as cabeças e os looks das fashionistas: o poá, as famosas “estampas de bolinhas”. O carnavalesco Petterson Alves explicou que, ao idealizar uma fantasia, pensa na praticidade e na acessibilidade do material que vai ser usado. “Esse tecido está na moda. Por isso, se faltar material no meio da confecção, vai ser mais fácil encontra-lo e há menos chances de ficarmos em falta no barracão”, ressaltou Petterson.

E por falar em fantasia...

Também foi no último domingo a apresentação dos protótipos da Chegou o que Faltava para o carnaval 2019. O mundo do samba se surpreendeu com a beleza e o bom gosto da dupla Jorge Mayko e Vanderson Cesar, dois jovens carnavalescos de 28 e 22 anos. Eles já ocupam o posto na escola há quatro anos e desde então vêm dando uma nova cara à agremiação da Grande Goiabeiras.

Pé de sambista

Ainda era início de dezembro de 2018 quando a Rizo Calçados, tradicional sapataria que produz alguns dos mais disputados modelos para passistas, destaques e rainhas do carnaval capixaba, anunciou nas redes sociais que as encomendas para os desfiles deste ano estavam encerradas. O anúncio, feito ainda no ano passado, pegou de surpresa muitos foliões, que tiveram que procurar seus sapatos em outros estabelecimentos.

Além do Estado





De acordo com Gabriela Trancoso Rizo, a proprietária da sapataria, a agenda para as entregas do carnaval 2019 fechou cerca de um mês antes em relação à data de fechamento de anos anteriores. “Nós trabalhamos direto com o artista. Fazemos calçados personalizados para musas, rainhas e passistas de várias escolas. Quem chega primeiro, consegue agendar o calçado”, explicou. E outra novidade é que os sapatos capixabas, dessa vez, estão indo para os pés de sambistas de uma escola em Curitiba, no Paraná.

Da Capital para o Norte

O Império de Fátima, escola que subiu do Grupo B (que desfila na quinta-feira) para o Grupo A (que desfila na sexta-feira), vai fazer uma homenagem à cidade de Conceição da Barra no carnaval 2019. Mas antes de ocupar o Sambão do Povo, a escola vai se apresentar na cidade homenageada no dia 16 de fevereiro, com direito a apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, musa, baianas e o grupo musical. O título do enredo do tigre é: “Conceição da Barra, amor de verão, carnaval do meu coração”.

Folia Ecológica

Circula nas redes uma boa sugestão para quem quer aproveitar o Carnaval sem ficar com a consciência pesada por usar materiais que demoram a se decompor na natureza e acabam se transformando em lixo. A ideia é picotar folhas secas com um perfurador de papel, para fazer uma espécie de confete ecológico. O trabalho é grande, mas pela preservação da natureza, vale a pena!

Talento Reconhecido