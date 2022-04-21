Veja 4 produtos básicos para uma pele mate

Você quer uma pele sem brilho e com oleosidade controlada? Saiba que é possível. Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira ensina como conseguir uma pele mate com apenas quatro produtos. Assista o vídeo!
Publicado em 21 de Abril de 2022 às 02:00
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