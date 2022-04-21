Veja 4 produtos básicos para uma pele mate

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Publicado em 21 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

21 abr 2022 às 02:00
Ricardo Silveira

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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