Fotos: Grávidas se preparam para o Dia das Mães em meio à pandemia

Sem chá de bebê, compras de enxoval pela Internet e cuidados redobrados com a saúde e com os preparativos para o parto. Assim vem sendo a gravidez de muitas queridas de RR durante a pandemia do coronavírus. Como fazem parte do grupo de risco da doença, muitas se afastaram das atividades ou se isolaram no home office para proteger os bebês a bordo. É o caso da jornalista Tatiane Braga, apresentadora do Bom Dia ES, da nossa TV GAZETA, que está longe da telinha e aguarda a chegada do segundo filho, o João, em casa. A comerciante Bia Bonadiman espera o primeiro filho, Antônio, que chega em agosto. Sua loja está fechada e ela se divide entre o home office e os preparativos com o quartinho do bebê e do enxoval. "Já fiz as lembrancinhas da maternidade, mas a gente não sabe se poderemos receber visitas", conta.