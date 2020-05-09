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Renata Rasseli

Fotos: Grávidas se preparam para o Dia das Mães em meio à pandemia

Enquanto esperam os bebês, as futuras mamães redobram seus cuidados com a saúde e com os preparativos para o parto

Públicado em 

09 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Tatiane Braga está à espera do João
Vinícius Freitas e Tatiane Braga, que está à espera do João Crédito: Divulgação
Sem chá de bebê, compras de enxoval pela Internet e cuidados redobrados com a saúde e com os preparativos para o parto.  Assim vem sendo a gravidez de muitas queridas de RR durante a pandemia do coronavírus.  Como fazem parte do grupo de risco da doença, muitas se afastaram das atividades ou se isolaram no home office para proteger os bebês a bordo. É o caso da jornalista Tatiane Braga, apresentadora do Bom Dia ES, da nossa TV GAZETA, que está longe da telinha e aguarda a chegada do segundo filho, o João, em casa. A comerciante Bia Bonadiman espera o primeiro filho, Antônio, que chega em  agosto. Sua loja está fechada e ela se divide entre o home office e os preparativos com o quartinho do bebê e do enxoval. "Já fiz as lembrancinhas da maternidade, mas a gente não sabe se poderemos receber visitas", conta.  
Apesar de todas as ansiedades típicas da fase, misturadas as angústias da pandemias, a OMS alerta que o pré-natal deve ser mantido na quarentena, é claro, com cuidados redobrados, seja no sistema público ou consultórios particulares.
E enquanto elas aguardam seus bêbes, a coluna RR deseja um Feliz Dia das Mães, em casa, com seus presentes. Saúde pra vocês!

BEBÊS A BORDO

Carolina Neves
Carolina Neves: grávida de gêmeos. Os babies boys (ainda sem nome) chegam no fim de setembro Crédito: Syd Lucas
Mariana Forzza Bortolini espera Maria Clara para o início de setembro
Mariana Forzza Bortolini espera Maria Clara para o início de setembro Crédito: Divulgação
Bia Bonadiman aguarda a chegada de Antônio para agoto
Bia Croce Bonadiman  Perenzin aguarda a chegada de Antônio para agoto Crédito: Divulgação
Ludmila Protatz
Ludmila Protatz  está com 32 semanas de gravidez e aguarda a chegada do segundo filho, João Mateus. Crédito: Divulgação
Julia Abikair
Julia Abikair espera Chloe para setembro Crédito: Divulgação
Jaqueline Pazini Barcelos Piazzarolo
Jaqueline Pazini Barcelos Piazzarolo está com 35 semanas à espera o bebê Vicente Crédito: Divulgação
Naita Borges Ribeiro, à espera de Theo
Naita Borges Ribeiro: 38 semanas.  Theo está quase chegando Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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