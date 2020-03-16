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Renata Rasseli

Famosa por "Retrato Falado", Denise Fraga apresenta peça em Vitória

O espetáculo inédito “Eu de Você” será apresentado nos dias 2 e 3 de maio, no Teatro Universitário

Publicado em 16 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

"Eu de Você” com Denise Fraga Crédito: Divulgação
Nove anos não foram suficientes para Denise Fraga contar histórias reais no programa “Retrato Falado“, por isso a atriz volta com mais histórias em “Eu de Você”. Seu primeiro solo chega em Vitória de forma inédita para abertura da 12ª Edição do Circuito Cultural Unimed Vitória, nos dias 2 e 3 de maio, no Teatro Universitário .
Criada em sala de ensaio, a montagem traz narrativas reais com colaboração do público e costuradas com referências da literatura, música, imagens e poesia.
A ideia do espetáculo “Eu de Você” é romper a fronteira entre palco e a plateia, fato e ficção, pedaços de vida embalados pela arte, que ampliam o teatro para uma real experiência de empatia com reflexões a respeito do que nos mantém humanos num mundo cada vez mais inábil nas relações, nos afetos, na solidariedade.

ANIVERSÁRIO

José Luiz Kfuri, o aniversariante Valdecir Torezani e Renata Zoppe Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPRESA CONSCIENTE

Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra e da Ambiental Vila Velha, acaba de aderir ao programa “Maria da Penha vai às Empresas” - uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que busca levar ações preventivas até as organizações que tenham interesse em abordar questões relacionadas à violência doméstica com suas equipes de trabalho. O projeto prevê a realização de palestras, debates e rodas de conversa com os colaboradores, a fim de conscientizá-los sobre o feminicídio no Brasil e no Espírito Santo.

LANÇAMENTO DE MODA

Karen Moro, Ivana Izoton e Thais Medeiros: coleção inverno 2020 em  Crédito: Mônica Zorzanelli

JOIA CAPIXABA EM LONDRES

Dorion Soares comemora o sucesso de sua participação no road show da Julls em Londres. A empresa de curadoria apresentou as criações do designer para seis grandes marcas do mercado europeu, que ficaram encantadas com suas gemas exclusivas e seu design atemporal.

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Karoline Duarte e Melyssa Vianna Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPEDORE-SE

A empresária Penha Arraz participará da roda de conversa “Empodere-se”, promovida pelo Senac. O bate-papo com mulheres empreendedoras será na próxima segunda-feira, 16, no Senac, em Vitória.

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Raquel e Luisa Abreu Crédito: Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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