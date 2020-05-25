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Renata Rasseli

Encontro vai debater atendimento a vítimas da violência doméstica no ES

O I Encontro Virtual Juntas e Seguras vai discutir o tema, nesta segunda (25), de 14 às 16h, no Youtube, com inscrição gratuita

Públicado em 

25 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Mulher vítima de violência doméstica
 Mulher vítima de violência doméstica Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, o Brasil registrou um aumento de registros de violências domésticas contra mulheres e uma maior dificuldade das vítimas denunciarem os agressores. Para debater o tema, será realizado nesta segunda-feira (25), das 14h às 16h, no canal Juntas e Seguras do Youtube,  o  "I Encontro Virtual Juntas e Seguras: como atuam os setores no atendimento às mulheres vítimas de violências domésticas?". As inscrições são gratuitas. 
O objetivo do encontro é transmitir informações para a sociedade de como as profissionais do Estado estão atuando no atendimento às mulheres vítimas de violências domésticas. "E, em tempo de pandemia e isolamento social é imprescindível o diálogo para fazer chegar informação de qualidade ao máximo de mulheres para que saibam seus direitos e como podem buscar ajuda, caso estejam sofrendo violências", diz Renata Bravo, uma das moderadoras do encontro e fundadora do movimento Juntas e Seguras.
As participantes deste I Encontro são a advogada Ananda Ferreira, a psicóloga Arielle Sagrillo, a Delegada Chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher Cláudia Dematté, a Defensora Pública Fernanda Prugner e a Subsecretária de Políticas para Mulheres do Governo do Estado Juliane Barroso. A moderação será feita por Karla Coser e Renata Bravo, fundadoras do coletivo Juntas e Seguras.
As inscrições podem ser feitas neste link e no site Juntas e Seguras.

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