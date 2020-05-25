Encontro vai debater atendimento a vítimas da violência doméstica no ES

O objetivo do encontro é transmitir informações para a sociedade de como as profissionais do Estado estão atuando no atendimento às mulheres vítimas de violências domésticas. "E, em tempo de pandemia e isolamento social é imprescindível o diálogo para fazer chegar informação de qualidade ao máximo de mulheres para que saibam seus direitos e como podem buscar ajuda, caso estejam sofrendo violências", diz Renata Bravo, uma das moderadoras do encontro e fundadora do movimento Juntas e Seguras.