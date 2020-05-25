Encontro vai debater atendimento a vítimas da violência doméstica no ES

Com o isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, o Brasil registrou um aumento de registros de violências domésticas contra mulheres e uma maior dificuldade das vítimas denunciarem os agressores. Para debater o tema, será realizado nesta segunda-feira (25), das 14h às 16h, no canal Juntas e Seguras do Youtube, o "I Encontro Virtual Juntas e Seguras: como atuam os setores no atendimento às mulheres vítimas de violências domésticas?". As inscrições são gratuitas.
O objetivo do encontro é transmitir informações para a sociedade de como as profissionais do Estado estão atuando no atendimento às mulheres vítimas de violências domésticas. "E, em tempo de pandemia e isolamento social é imprescindível o diálogo para fazer chegar informação de qualidade ao máximo de mulheres para que saibam seus direitos e como podem buscar ajuda, caso estejam sofrendo violências", diz Renata Bravo, uma das moderadoras do encontro e fundadora do movimento Juntas e Seguras.
As participantes deste I Encontro são a advogada Ananda Ferreira, a psicóloga Arielle Sagrillo, a Delegada Chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher Cláudia Dematté, a Defensora Pública Fernanda Prugner e a Subsecretária de Políticas para Mulheres do Governo do Estado Juliane Barroso. A moderação será feita por Karla Coser e Renata Bravo, fundadoras do coletivo Juntas e Seguras.
As inscrições podem ser feitas neste link e no site Juntas e Seguras.