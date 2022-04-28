Daren Joias: marca do ES lança coleção inspirada em Nova York

Daniele Cavallini, Raissa Biteconcourt e Renato Bozi: na produção da campanha da coleção "I Love NY", em Nova York Crédito: Divulgação

Sorte no amor e nos negócios. Assim pode ser resumida a história do casal Daniele Cavallini e Renato Bozi, que resolveu empreender e, juntos, criaram a Daren Joias, em 2005. A joalheria capixaba aposta em peças de ouro, prata, pedras preciosas e gemas brasileiras e design exclusivo. A marca vem crescendo no e-commerce com clientes em todo o Brasil

A mais nova coleção da Daren é inspirada em Nova York, lugar que faz parte da história de Daniele e Renato, ou melhor, o casal Daren. "A gente é apaixonado por Nova York. Aí surgiu a ideia de criar uma coleção com o glamour da cidade e fotografar a campanha em NYC", conta Dani.

A "I Love NY" conta com pulseiras, aneis, colares e brincos, inspirada nas cores e luzes da cidade. A produção da campanha foi feita em points da metrópole como Times Square e Brooklyn Bridge. A fotografia ficou a cargo de Paulo Campos e filmagem é de Marcello Bianchini. Já o design da campanha tem a criação de Natalia Ferreira (@natiferrs).

MERCADO ONLINE

A marca aposta na inovação e alta tecnologia com máquinas de última geração no ramo de joalheria. Com fabricação própria e peças exclusivas, a empresa lança coleções em datas comemorativas como o Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal.

A coleção "I Love NY" e a "Todo o meu amor", em homenagem ao Dia das Mães, estão disponíveis em www.darenjoias.com.br e no Intagram @darenjoias.

Daren Joias Crédito: Divulgação

Daren Joias Crédito: Divulgação

Daren Joias Crédito: Divulgação

Lançamento da coleção "I love NY" da Daren Joias