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Renata Rasseli

Daren Joias: marca do ES lança coleção inspirada em Nova York

Fundada em 2005 pelos empresários Renato Bozi e Daniele Cavallini, a joalheria lançou a coleção "I love NY", com campanha produzida na Big Apple

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:59

Públicado em 

28 abr 2022 às 16:59
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Daren Joias
Daniele Cavallini, Raissa Biteconcourt e Renato Bozi: na produção da campanha da coleção "I Love NY", em Nova York Crédito: Divulgação
Sorte no amor e nos negócios. Assim pode ser resumida a história do casal Daniele Cavallini e Renato Bozi, que resolveu empreender e, juntos, criaram a Daren Joias, em 2005A joalheria capixaba aposta em peças de ouro, prata, pedras preciosas e gemas brasileiras e design exclusivo.  A marca vem crescendo no e-commerce com clientes em todo o Brasil
A mais nova coleção da Daren é inspirada em Nova York, lugar que faz parte da história de Daniele e Renato, ou melhor, o casal Daren. "A gente é apaixonado por Nova York. Aí surgiu a ideia de  criar uma coleção com o glamour da cidade e fotografar a campanha em NYC", conta Dani. 
A  "I Love NY" conta com pulseiras, aneis, colares e brincos, inspirada nas cores e luzes da cidade.  A produção da campanha foi feita em points da metrópole como Times Square e Brooklyn Bridge. A fotografia ficou a cargo de Paulo Campos e filmagem é de Marcello Bianchini. Já o design da campanha tem a criação de Natalia Ferreira (@natiferrs).

MERCADO ONLINE

A marca aposta na inovação e alta tecnologia com máquinas de última geração no ramo de joalheria. Com fabricação própria e peças exclusivas, a empresa lança coleções em datas comemorativas como o Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal. 
A  coleção "I Love NY" e a "Todo o meu amor", em homenagem ao Dia das Mães, estão disponíveis em www.darenjoias.com.br e no Intagram @darenjoias.
Daren Joias
Daren Joias Crédito: Divulgação
Daren Joias
Daren Joias Crédito: Divulgação
Daren Joias
Daren Joias Crédito: Divulgação

Lançamento da coleção "I love NY" da Daren Joias

Renata Rasseli veste Daren Joias
Renata Rasseli veste Daren Joias Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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