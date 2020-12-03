Looks plus size de fim de ano pra você se inspirar

Escolhi o vermelho para o primeiro look porque a cor tem tudo a ver com o Natal Crédito: Divulgação/Rayane Souza

Já é Nataaaaaal na Le...opa! Já é Natal aqui na nossa coluna, e já quero te mostrar algumas inspirações de looks plus size de fim de ano!

Já quero também desmistificar o fato de que precisamos nos sentir apavorados porque sempre ganhamos uns quilinhos nas festas de Natal e Ano novo. O nosso papo aqui é trazer opções pra você se sentir maravilhosa nas confraternizações. E em qualquer corpo!

Acessórios cheios de personalidade, como essa sandália em P&B, sempre são bem-vindos Crédito: Divulgação/Rayane Souza

A cor vermelha é atemporal, certo? Mas por mais que eu seja uma super defensora de quebrar padrões, eu trouxe o vermelho porque tem tudo a ver com essa época. É a cara do Natal!

Reuniões corporativas pedem looks mais formais Crédito: Divulgação/Rayane Souza

O hi-lo com pantalona de brilho e camiseta básica também é uma ótima opção Crédito: Divulgação/Rayane Souza

De macacão, vestido, pantalona... Acho que as reuniões familiares ou corporativas pedem looks mais formais e elegantes. Afinal, é uma das comemorações mais importantes do ano.

O brilho é sempre bem-vindo nas festas de fim de ano, principalmente no Réveillon Crédito: Divulgação/Rayane Souza

Pra quem quer fugir do vermelho mais continuar ousada, acredito que o branco, o dourado e o preto também trazem essa proposta de um visual bem glamour. E, sim! Nós, gordinhas, também usamos branco e também usamos brilho! É hora de se reinventar.

A paleta arco-íris também é sucesso garantido Crédito: Divulgação/Rayane Souza

Looks coloridos? Já observamos que 2020 foi uma mistura de cores na moda, talvez pra levantar o astral que passou por altos e baixos na pandemia. Do Candy Color ao colorido mais quente, a gente abusou da paleta arco-íris. E pro fim de ano essa aposta também é válida: verde com laranja, vermelho com rosa... Vale tudo!

Quem disse que rosa e vermelho não combinam? Crédito: Divulgação/Rayane Souza