Looks plus size de fim de ano pra você se inspirar

Já é Nataaaaaal na Le...opa! Já é Natal aqui na nossa coluna, e já quero te mostrar algumas inspirações de looks plus size de fim de ano!
Já quero também desmistificar o fato de que precisamos nos sentir apavorados porque sempre ganhamos uns quilinhos nas festas de Natal e Ano novo. O nosso papo aqui é trazer opções pra você se sentir maravilhosa nas confraternizações. E em qualquer corpo!
A cor vermelha é atemporal, certo? Mas por mais que eu seja uma super defensora de quebrar padrões, eu trouxe o vermelho porque tem tudo a ver com essa época. É a cara do Natal!
De macacão, vestido, pantalona... Acho que as reuniões familiares ou corporativas pedem looks mais formais e elegantes. Afinal, é uma das comemorações mais importantes do ano.
Pra quem quer fugir do vermelho mais continuar ousada, acredito que o branco, o dourado e o preto também trazem essa proposta de um visual bem glamour. E, sim! Nós, gordinhas, também usamos branco e também usamos brilho! É hora de se reinventar.
Looks coloridos? Já observamos que 2020 foi uma mistura de cores na moda, talvez pra levantar o astral que passou por altos e baixos na pandemia. Do Candy Color ao colorido mais quente, a gente abusou da paleta arco-íris. E pro fim de ano essa aposta também é válida: verde com laranja, vermelho com rosa... Vale tudo!
Eu entendo que esse ano nossas reuniões serão menores, mas podemos - e devemos - nos produzir para comemorar em nossos núcleos. Já aprendemos que, independente de ficarmos em casa, temos que garantir o nosso melhor look, porque celebrar é delicioso. Sempre em grande estilo.