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Crítica

"Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá" é comédia leve e divertida

"Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá", da Netflix, é comédia pré-adolescente produzida por Adam Sandler. Filme tem Sunny Sandler, filha do ator, como protagonista

Públicado em 

28 ago 2023 às 21:29
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme “Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá”, da Netflix
“Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá” tem Adam Sandler, sua esposa e duas filhas do casal Crédito: Netflix/Divulgação
Se você acha que um membro da família Sandler já é demais, imagine um filme com quatro Sandler! Recém-lançado pela Netflix, “Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá” traz toda a família Sandler em uma comédia produzida pela Happy Madison, empresa de Adam, mas o ator aqui dá espaço para duas de suas filhas em uma comédia pré-adolescente divertida e bem construída.
O Bat Mitzvá é a cerimônia judaica na qual a menina, aos 13 anos, é apresentada como adulta na comunidade, nada muito diferente de uma festa de 15 anos, do “Sweet 16” ou das quinceañeras, apenas parte de uma cultura diferente. A contextualização é importante pois “Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá” é um breve mergulho nas tradições do judaísmo.
O filme acompanha Stacy (Sunny Sandler) às vésperas de sua cerimônia. Filha do casal Bree (Idina Menzel) e Danny (Adam Sandler), ela estuda em uma escola de judeus e tem toda a sua vida social voltada para esse núcleo. Stacy não está entre as jovens mais populares da escola e tem uma paixonite adolescente por Andy (Dylan Hoffman), o bonitinho popular, mas ele não dá muita bola para ela. As coisas mudam quando ela descobre que sua melhor amiga, Lydia (Samantha Lorraine), também é a fim de Andy, momento em que a frase do título do filme ganha as telas e tudo passa a se conectar.
“Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá” é um filme bem-humorado, com bons diálogos e uma ingenuidade típica da adolescência. Ainda assim, o texto é esperto ao se conectar a novos contextos (algo que o próprio Adam Sandler nem sempre faz) e colocar as mulheres no centro da narrativa. O fato de o filme ser dirigido por Sammi Cohen, uma mulher judia, ajuda muito na construção de universo e principalmente na compreensão do drama vivido por Stacy. Da mesma forma, o roteiro de Alisen Peck e Fiona Rosenbloom acerta ao tratar tudo com seriedade, respeitando as dores da protagonista, mas também de forma meio ridícula, para que o espectador possa dar risada de tudo aquilo.
Filme “Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá”, da Netflix
“Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá” tem Adam Sandler, sua esposa e duas filhas do casal Crédito: Netflix/Divulgação
Apesar dos outros Sandler em tela, o filme é de Sunny. Stacey está naquela fase em que tudo ganha grandes proporções, como se fosse o fim do mundo, mesmo podendo ser resolvido com certa facilidade. O conflito principal, a briga entre ela e sua melhor amiga, é bem trabalhada, alimentada pelo texto em pequenas doses, e explode no momento certo, que abre o terceiro ato do filme. Em pequenas participações e nunca muito escrachadas, Adam Sandler funciona como bom coadjuvante ao lado de Idina Menzel e de Sadie, sua filha mais velha.
As particularidades do mundo judeu, sempre transformadas em piadas por atores e comediantes como Jerry Seinfeld, Lenny Bruce, Sarah Silverman, Andy Samberg e o próprio Adam Sandler, são a assinatura autoral de “Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá”. O filme respeita as tradições, a religiosidade dos personagens e leva as cerimônias a sério, mas também mostra como tudo é meio brega e exagerado. Esse estilo fica escancarado nas figuras do Dj Schmuley (Ido Mosseri) e da rabina Rebecca (Sarah Sherman), dois personagens exageradamente caricatos que funcionam como um alívio cômico mais escrachado.
Filme “Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá”, da Netflix
Estrela de “Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá” Sunny Sandler é filha de Adam Sandler Crédito: Netflix/Divulgação
“Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá” é uma divertida história de amadurecimento que não subestima a inteligência de seu público ou ridiculariza os dramas adolescentes. O filme estrelado pela família Sandler não é incrível, mas nem tenta ser – é justamente por isso, por ser tratado com leveza e não se levar tão a sério, que a comédia de amadurecimento funciona como deve funcionar.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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