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Crítica

"Upload", do Prime Video, derrapa, mas segue ótima em 3ª temporada

Engraçada, afetiva e com boas discussões, "Upload" volta em terceira temporada na Amazon Prime Video com a árdua tarefa de crescer sem perder a identidade

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 16:37

Públicado em 

19 out 2023 às 16:37
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Terceira temporada da série
Terceira temporada da série "Upload", da Amazon Prime Video Crédito: Liane Henstcher/Amazon Prime Video
“Upload” foi lançada pelo Prime Video no início da pandemia, quando a recomendação ainda era o isolamento social e a ideia de enviar nossa consciência para algum outro lugar parecia muito boa. Criada por Greg Daniels, o que conferia à série a grife “dos criadores de ‘The Office’”, a comédia questionava a existência e as práticas capitalistas, mas era uma otimista história de amor. A questão acerca da série era até onde seria possível levar aquela trama quando o fator novidade temática não mais estivesse na equação.

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O final da primeira temporada já trazia algumas possibilidades, com a presença de rebeldes anti-tecnologia no mundo real, o que acabou sendo aprofundado pela segunda leva de episódios, que tem um final surpreendente e um gancho que impossibilita que a nova temporada seja ignorada.
Em sua terceira temporada, que chega dia 20 de outubro ao Prime Video, “Upload” continua ótima, mas não permanece no mesmo lugar. A série segue com diversos elementos de histórias de amor, até mesmo de comédias românticas, no relacionamento de Nathan (Robbie Amell) e Nora (Andy Allo), mas busca ampliar o escopo da trama. A tentativa é bom ressaltar, requer cuidados – “Westworld”, por exemplo, não permaneceu no gosto do público ao expandir para o mundo fora da simulação; mesmo sendo séries diferentes, há uma lição a ser entendida.
“Upload” agora lida muito mais com a vida fora de Lakeview, com Nathan deixando de ser um upload e se tornando um download, talvez o primeiro bem-sucedido, o que representa a possibilidade de uma relação “real” com Nora, mas também alguns riscos. Primeiro, o que uma indústria que lucra horrores com a “vida eterna” dos uploads vai achar da possibilidade de downloads? Ainda, como vimos na temporada passada, ser um download oferece riscos literalmente explosivos.
Terceira temporada da série
Terceira temporada da série "Upload", da Amazon Prime Video Crédito: Liane Henstcher/Amazon Prime Video
A nova dinâmica é bem-vinda, mas o texto não abandona Lakeview, apenas o deixa a cargo de Luke (Kevin Bigley), que ganha um arco próprio enquanto outros personagens como Aleesha (Zainab Johnson) e Ingrid (Allegra Edwards) transitam em diferentes núcleos. Durante algum tempo, a terceira temporada de “Upload” parece sem foco, sempre divertida e nunca cansativa, mas sem foco. É na segunda metade, a partir do quinto episódio, que o roteiro entrega uma boa virada e a série ganha um rumo certo.
Essa falta de ritmo na temporada é sentida na reta final, como entre os episódios seis e sete, por exemplo, quando parece termos perdido algo. A princípio, parece um recurso narrativo para confundir, mas não é, o texto apenas não explora o gancho deixado pelo episódio anterior e deixa o preenchimento de lacunas a cargo do espectador. Ainda, a temporada deixa muitos acontecimentos para o episódio final, o que não é uma boa ideia em uma série com episódios de curta duração. O resultado é um episódio cheio de momentos importantes, mas um tanto atropelado, com arcos que poderiam sem mais bem explorados em dois episódios.
Terceira temporada da série
Terceira temporada da série "Upload", da Amazon Prime Video Crédito: Liane Henstcher/Amazon Prime Video
Nada disso, claro, compromete “Upload”. A série continua ótima, com um texto debochado e absurdo, cheio de críticas às práticas predatórias do capitalismo e agora abraçando ainda mais a inteligência artificial em um arco pequeno e engraçado, que se encaixa na trama principal no momento certo. A série também funciona como uma boa história de amor e talvez tenha nisso seu grande charme, uma relação cheia de obstáculos, mas com envolvidos dispostos a superar tudo para vivê-la. Mais uma vez, a série deixa um gancho para uma nova temporada, o que pode ser frustrante, mas também indica novos rumos e possibilidades caso a Amazon renove a série.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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