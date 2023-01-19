Entrevista: Tropical Nada traz o humor e a seriedade de Daniel Furlan

Daniel Furlan lança o projeto "Tropical Nada" Crédito: Raphael Teixeira

Muito antes de se tornar ator, roteirista, humorista ou apresentador com destaque nacional, Daniel Furlan já tentava a sorte na música. Com a banda Ócio, lançou discos e até se arriscou a uma carreira em Londres, mas a trajetória chegou em um ponto de estagnação e a banda decidiu encerrar as atividades. Depois da fama de Daniel, principalmente com o Choque de Cultura, a Ócio até alcançou um público novo, mas permaneceu onde estava.

Daniel, porém, nunca parou de compor - seu trabalho pode ser conferido em canções da incrível animação “Irmão de Jorel”. Durante o isolamento da pandemia, Daniel passou a compor mais a sério e, pela primeira vez, em português, no projeto que se tornou o Tropical Nada, que lança nesta quinta (20) seu homônimo trabalho de estreia.

“Tropical Nada”, o disco, dialoga com os trabalhos anteriores de Daniel, com muita referência do rock alternativo dos anos 90 e do stoner das décadas seguintes, mas também com novas influências que conferem ao trabalho uma sonoridade que lembra um pouco o rock inglês com algumas pitadas dos “malditos” da MPB dos anos 1970.

“Eu fui me frustrando um pouco com a coisa do inglês ao longo dos anos. É mais fácil o rock em inglês, mas mesmo que a pessoa saiba inglês, até quem tá compondo, a mensagem não é tão direta (...). Eu fiquei com vontade de fazer letras diretas”, diz Daniel, antes de completar: “Deu mais trabalho e talvez tenha ficado ruim (risos). Tem que trabalhar mais cada frase”.

“Tropical Nada” tem humor, mas não chega a ser engraçado como se pode esperar de um trabalho de Daniel. “Tem umas partes muito sérias, mas é sério, é zoeira, é os dois (risos)”. As letras têm uma ironia que alterna entre a sutileza e o escracho, algo muito característico também nos textos de Daniel.

Alexandre Barcelos, Daniel Furlan, Zé Ruivo e Bento Abreu, a banda Tropical Nada Crédito: Divulgação

O disco foi gravado entre São Paulo, no Estúdio Navegantes, e Vitória, no Funky Pirata, em Fradinhos. “Eu tenho uma relação emocional com Fradinhos. A gente podia fazer tudo com calma, acordava, tomava café, gravava… Foi um luxo gravar aqui, com calma que não teríamos em outro lugar. “Tropical Nada” tem produção de Marcel Dadalto (Dead Fish, Zémaria) e Bento Abreu (Solana). O primeiro single, “Você Não Vale Nada” já foi lançado e tem um divertido clipe.