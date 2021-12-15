"Te Prego Lá Fora": especial de Natal do Porta dos Fundos é provocador

Especial de Natal "Te Prego Lá Fora", do grupo Porta dos Fundos, Crédito: Porta dos Fundos/Divulgação

No ótimo livro “O Cordeiro”, o escritor Christopher Moore cria, de forma bem-humorada, as histórias de Jesus Cristo dos seis aos 30 anos. O texto é ótimo - engraçado, sutil e narrado por Biff, o “brother” de infância de Jesus, que mostra como o amigo teve contato com diferentes classes sociais e religiões para criar a filosofia que mais tarde transmitiria a seus seguidores. Moore usa referências de Neil Gaiman e Douglas Adams para uma obra inteligente e provocadora, um livro que questiona sem ofender.

“Te Prego Lá Fora”, especial de Natal do Porta dos Fundos de 2021, chegou nesta quarta (15) ao Paramount+, tem premissa parecida. Em pouco menos de 30 minutos, a animação é um pequeno recorte de um Jesus adolescente (Rafael Portugal) chegando à nova escola ao lado do amigo Lázaro (Fábio de Luca). Jesus tem espinhas no rosto, um patch de Moisés (estilizado como a banda Metallica) na mochila e não sabe como lidar com mulheres, um típico nerd das comédias oitentistas.

O problema é que os romanos estão procurando o tal Messias e ficaram sabendo que ele frequenta aquela escola. Jesus, então, tem que esconder sua bondade e passa a se comportar como um bad boy. Jesus então se transforma num valentão e se torna parceiro de balada de Barrabás (João Vicente) em uma jornada de drogas, sexo e profanação.

Apesar da mesma ideia, o livro de Moore e o especial do Porta dos Fundos são produtos bem diferentes. Ao contrário do especial do ano passado, “ Teocracia em Vertigem ”, que tinha texto mais refinado no formato mockumentário, “Te Prego Lá Fora” é uma grande e escrachada piada nem sempre de bom gosto.

Especial de Natal "Te Prego Lá Fora", do grupo Porta dos Fundos, Crédito: Porta dos Fundos/Divulgação

Ao optar pela animação este ano, o Porta se distancia dos especiais anteriores e aposta em uma nova linguagem. O resultado é variado - há momentos extremamente caricatos, e essa provavelmente era a intenção, que fazem rir quase por constrangimento, como as repetidas piadas com leprosos, por exemplo. Em contrapartida, há algumas sutilezas quase imperceptíveis no texto que aborda fake news, moralismo religioso e a violência do Antigo Testamento - “isso é culpa tua, que fica matando gente o tempo todo na sua biografia”, diz Maria (Thati Lopes, ótima) a Deus (Estevam Nobote) após o comportamento violento do filho.

O Deus de “Te Prego Lá Fora” é a versão caricata do Deus do Antigo Testamento, uma entidade que manda enforcar, saquear e fazer sacrifícios humanos - tudo potencializado, na animação, com um comportamento hedonista. Da mesma forma, a sociedade do especial de Natal é construída da mesma forma, tratando tais temas com normalidade. Esse retrato obviamente vai incomodar religiosos que se arriscarem a ver o filme, seja na esperança de se divertir ou apenas com o intuito de criticar depois.

Especial de Natal "Te Prego Lá Fora", do grupo Porta dos Fundos, Crédito: Porta dos Fundos/Divulgação