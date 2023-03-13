Oscar 2023

Chato, Oscar 2023 consagra "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" levou quase todas as categorias principais. Alemão "Nada de Novo no Front" ficou em "segundo". Confira todos os vencedores

Públicado em 

13 mar 2023 às 01:24
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" venceu sete Oscar. Filme tinha 11 indicações Crédito:
Sem tapões, sem erros pra anunciar o grande vencedor e sem um azarão levando os principais prêmios, o Oscar 2023 correu dentro do esperado, com “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” levando prêmios principais, incluindo Filme, Direção e Atriz (Michelle Yeoh), e deixando “Nada de Novo no Front” no segundo lugar, vencendo em Filme Internacional, Trilha Sonora Original, Fotografia e Design de Produção. O filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert é o maior vencedor de uma edição desde “Gravidade” (2013).
A falta de surpresas, aliada a uma cerimônia longa (três horas e quarenta minutos) e uma transmissão não muito boa da TNT/HBO Max, deixaram a cerimônia enfadonha. Houve, claro, bons momentos, como a premiação de Ke Huy Quan por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" - o ator, famoso nos anos 1980 por filmes como "Indiana Jones e o Templo da Perdição" e "Goonies" caiu no esquecimento e chegou a abandonar a carreira por falta de convites. Seu retorno foi muito celebrado por todos.
Filme
"Nada de Novo no Front" reconta os horrores da Primeira Guerra de forma cruel Crédito: Netflix/Divulgação
Da mesma forma, Brendan Fraser levar o prêmio de Melhor Ator por "A Baleia" também emocionou. O ator, galã nos anos 1990, sofreu assédio sexual  do ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), entidade responsável pelo Globo de Ouro, e lutou contra uma depressão durante boa parte dos anos 2000 e 2010.
Entre as mulheres, a única surpresa foi a vitória de Jamie Lee Curtis como Atriz Coadjuvante, vencendo a favorita Angela Bassett ("Pantera Negra"). O prêmio principal ficou com Michelle Yeoh, colega de filme de Lee Curtis em "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo". Nascida na Malásia, Yeoh é a primeira mulher asiática a levar o prêmio de Melhor Atriz.
Ponto alto da cerimônia foi a apresentação de "Naatu Naatu", do filme "RRR", vencedora de Melhor Canção Original mesmo em disputa pesada com Lady Gaga (que se apresentou de camiseta e jeans rasgado), Rihanna e David Byrne.
Jimmy Kimmel, apresentador do Oscar 2023 Crédito: Oscars/Divulgação
O apresentador Jimmy Kimmel alternou boas piadas com alguns momentos constrangedores - como é de praxe no Oscar. Um fiasco foi a não inclusão da atriz Charlbi Dean no In Memorian. A atriz, uma das protagonistas de "Triângulo da Tristeza", filme com três indicações ao Oscar, morreu em agosto de 2022 por uma septicemia causada por bactérias.
Vencedores e até o apresentador fizeram críticas à falta de filmes dirigidos por mulheres nas principais categorias. "Entre Mulheres", por exemplo, deu prêmio de Roteiro Adaptado a Sarah Polley e estava indicado a Melhor Filme, mas a diretora não estava na categoria de Direção. Em seu discurso, ela ironicamente agradeceu à Academia por não ter se ofendido com as palavras "mulheres" e "falando" - em inglês o nome do filme é "Woman Talking".
Já um momento divertido foi quando a atriz e diretora Elisabeth Banks entrou para anunciar o prêmio de Efeitos Visuais acompanhada de uma pessoa fantasiada de urso. O recente filme de Banks, "O Urso do Pó Branco", é um sucesso nos EUA contando a história de um urso que consome uma grande quantidade de cocaína; o filme chega ao Brasil dia 30 de março.
Confira abaixo a lista com todos os vencedores da noite.

MELHOR FILME

  • Nada de Novo no Front
  • Avatar: O Caminho da Água
  • Os Banshees de Inisherin
  • Elvis
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | Vencedor
  • Os Fabelmans
  • Tár
  • Top Gun: Maverick
  • Triângulo da Tristeza
  • Entre Mulheres
Filme "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" Crédito: Diamond Films/Divulgação

ATRIZ

  • Cate Blanchett (Tár)
  • Ana de Armas (Blonde)
  • Andres Riseborough (To Leslie)
  • Michelle Williams (Os Fabelmans)
  • Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) | Vencedor

ATOR

  • Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)
  • Austin Butler (Elvis)
  • Brendan Fraser (A Baleia) | Vencedor
  • Bill Nighy (Living)
  • Paul Mescal (Aftersun)
Cena do filme A Baleia Crédito: Califórnia Filmes

DIREÇÃO

  • Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)
  • Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) | Vencedor
  • Steven Spielberg (Os Fabelmans)
  • Todd Field (Tár)
  • Ruben Östlund (Triângulo da Tristeza)

ATRIZ COADJUVANTE

  • Angela Basset (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)
  • Hong Chau (A Baleia)
  • Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)
  • Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
  • Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) | Vencedor

ATOR COADJUVANTE

  • Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin)
  • Brian Tyree Henry (Passagem)
  • Judd Hirsch (Os Fabelmans)
  • Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin)
  • Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) | Vencedor
ROTEIRO ORIGINAL

  • Os Banshees de Inisherin
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | Vencedor
  • Os Fabelmans
  • Tár
  • Triângulo da Tristeza

ROTEIRO ADAPTADO

  • Nada de Novo no Front
  • Glass Onion: Um Mistério Knives Out
  • Living
  • Top Gun: Maverick
  • Entre Mulheres | Vencedor

EDIÇÃO

  • Os Banshees de Inisherin
  • Elvis
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | Vencedor
  • Tár
  • Top Gun: Maverick

FOTOGRAFIA

  • Nada de Novo no Front | Vencedor
  • Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades
  • Elvis
  • Império da Luz
  • Tár

TRILHA SONORA

  • Nada de Novo no Front | Vencedor
  • Babilônia
  • Os Banshees de Inisherin
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Os Fabelmans

CANÇÃO ORIGINAL

  • Applause (Tell It Like a Woman)
  • Hold My Hand (Top Gun: Maverick)
  • Lift Me Up (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)
  • Naatu Naatu (RRR) - VENCEDOR
  • This is a Life (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
Filme RRR, vencedor do Oscar de Canção Original com a canção Naatu Naatu Crédito: Divulgação

SOM

  • Nada de Novo no Front
  • Avatar: O Caminho da Água
  • Batman
  • Elvis
  • Top Gun: Maverick - VENCEDOR

DOCUMENTÁRIO

  • All That Breathes
  • All the Beauty and the Bloodshed
  • Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft
  • A House Made of Splinters
  • Navalny | Vencedor

DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

  • The Elephant Whisperers | Vencedor
  • Haulout
  • How do You Measure a Year?
  • The Martha Mitchell Effect
  • Stranger at the Gate

FILME INTERNACIONAL

  • Nada de Novo no Front | Vencedor
  • Argentina, 1985
  • Close
  • Eo
  • The Quiet Girl

ANIMAÇÃO

  • Pinóquio por Guillermo del Toro | Vencedor
  • Gato de Botas 2: O Último Pedido
  • Marcel the Shell With Shoes On
  • A Fera do Mar
  • Red: Crescer é uma Fera
"Pinóquio por Guillermo del Toro", filme da Netflix em que o cineasta mexicano reinventa o personagem clássico Crédito: Netflix/Divulgação

CURTA LIVE-ACTION

  • An Irish Goodbye | Vencedor
  • Ivalu
  • Le Pupille
  • Night Ride
  • The Red Suitcase

CURTA DE ANIMAÇÃO

  • The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse | Vencedor
  • The Flying Sailor
  • Ice Merchants
  • My Year of Dicks
  • An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Believe It

FIGURINO

  • Babilônia
  • Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Vencedor
  • Elvis
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Sra. Harris Vai a Paris
Filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" Crédito: Marvel/Divulgação

CABELO E MAQUIAGEM

  • Nada de Novo no Front
  • Batman
  • Pantera Negra: Wakanda para Sempre
  • Elvis
  • A Baleia  | Vencedor

EFEITOS VISUAIS

  • Nada de Novo no Front
  • Avatar: O Caminho da Água | Vencedor
  • Batman
  • Pantera Negra: Wakanda para Sempre
  • Top Gun: Maverick
Filme "Avatar: O Caminho da Água" Crédito: Disney/20th Century Studios

DESIGN DE PRODUÇÃO

  • Nada de Novo no Front | Vencedor
  • Avatar: O Caminho da Água
  • Babilônia
  • Elvis
  • Os Fabelmans
Veja Também

"Perry Mason": série da HBO fica ainda melhor em 2ª temporada

"Em Uma Ilha Bem Distante", da Netflix, vale pelo carisma da protagonista

"Luther: O Cair da Noite": Idris Elba segura filme irregular da Netflix

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Recomendado para você

Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa

