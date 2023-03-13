Chato, Oscar 2023 consagra "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Sem tapões, sem erros pra anunciar o grande vencedor e sem um azarão levando os principais prêmios, o Oscar 2023 correu dentro do esperado, com “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” levando prêmios principais, incluindo Filme, Direção e Atriz (Michelle Yeoh), e deixando “Nada de Novo no Front” no segundo lugar, vencendo em Filme Internacional, Trilha Sonora Original, Fotografia e Design de Produção. O filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert é o maior vencedor de uma edição desde “Gravidade” (2013).
A falta de surpresas, aliada a uma cerimônia longa (três horas e quarenta minutos) e uma transmissão não muito boa da TNT/HBO Max, deixaram a cerimônia enfadonha. Houve, claro, bons momentos, como a premiação de Ke Huy Quan por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" - o ator, famoso nos anos 1980 por filmes como "Indiana Jones e o Templo da Perdição" e "Goonies" caiu no esquecimento e chegou a abandonar a carreira por falta de convites. Seu retorno foi muito celebrado por todos.
Da mesma forma, Brendan Fraser levar o prêmio de Melhor Ator por "A Baleia" também emocionou. O ator, galã nos anos 1990, sofreu assédio sexual do ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), entidade responsável pelo Globo de Ouro, e lutou contra uma depressão durante boa parte dos anos 2000 e 2010.
Entre as mulheres, a única surpresa foi a vitória de Jamie Lee Curtis como Atriz Coadjuvante, vencendo a favorita Angela Bassett ("Pantera Negra"). O prêmio principal ficou com Michelle Yeoh, colega de filme de Lee Curtis em "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo". Nascida na Malásia, Yeoh é a primeira mulher asiática a levar o prêmio de Melhor Atriz.
Ponto alto da cerimônia foi a apresentação de "Naatu Naatu", do filme "RRR", vencedora de Melhor Canção Original mesmo em disputa pesada com Lady Gaga (que se apresentou de camiseta e jeans rasgado), Rihanna e David Byrne.
O apresentador Jimmy Kimmel alternou boas piadas com alguns momentos constrangedores - como é de praxe no Oscar. Um fiasco foi a não inclusão da atriz Charlbi Dean no In Memorian. A atriz, uma das protagonistas de "Triângulo da Tristeza", filme com três indicações ao Oscar, morreu em agosto de 2022 por uma septicemia causada por bactérias.
Vencedores e até o apresentador fizeram críticas à falta de filmes dirigidos por mulheres nas principais categorias. "Entre Mulheres", por exemplo, deu prêmio de Roteiro Adaptado a Sarah Polley e estava indicado a Melhor Filme, mas a diretora não estava na categoria de Direção. Em seu discurso, ela ironicamente agradeceu à Academia por não ter se ofendido com as palavras "mulheres" e "falando" - em inglês o nome do filme é "Woman Talking".
Já um momento divertido foi quando a atriz e diretora Elisabeth Banks entrou para anunciar o prêmio de Efeitos Visuais acompanhada de uma pessoa fantasiada de urso. O recente filme de Banks, "O Urso do Pó Branco", é um sucesso nos EUA contando a história de um urso que consome uma grande quantidade de cocaína; o filme chega ao Brasil dia 30 de março.
Confira abaixo a lista com todos os vencedores da noite.
MELHOR FILME
- Nada de Novo no Front
- Avatar: O Caminho da Água
- Os Banshees de Inisherin
- Elvis
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | Vencedor
- Os Fabelmans
- Tár
- Top Gun: Maverick
- Triângulo da Tristeza
- Entre Mulheres
ATRIZ
- Cate Blanchett (Tár)
- Ana de Armas (Blonde)
- Andres Riseborough (To Leslie)
- Michelle Williams (Os Fabelmans)
- Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) | Vencedor
ATOR
- Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)
- Austin Butler (Elvis)
- Brendan Fraser (A Baleia) | Vencedor
- Bill Nighy (Living)
- Paul Mescal (Aftersun)
DIREÇÃO
- Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)
- Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) | Vencedor
- Steven Spielberg (Os Fabelmans)
- Todd Field (Tár)
- Ruben Östlund (Triângulo da Tristeza)
ATRIZ COADJUVANTE
- Angela Basset (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)
- Hong Chau (A Baleia)
- Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)
- Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
- Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) | Vencedor
ATOR COADJUVANTE
- Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin)
- Brian Tyree Henry (Passagem)
- Judd Hirsch (Os Fabelmans)
- Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin)
- Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) | Vencedor
ROTEIRO ORIGINAL
- Os Banshees de Inisherin
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | Vencedor
- Os Fabelmans
- Tár
- Triângulo da Tristeza
ROTEIRO ADAPTADO
- Nada de Novo no Front
- Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- Living
- Top Gun: Maverick
- Entre Mulheres | Vencedor
EDIÇÃO
- Os Banshees de Inisherin
- Elvis
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | Vencedor
- Tár
- Top Gun: Maverick
FOTOGRAFIA
- Nada de Novo no Front | Vencedor
- Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades
- Elvis
- Império da Luz
- Tár
TRILHA SONORA
- Nada de Novo no Front | Vencedor
- Babilônia
- Os Banshees de Inisherin
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Os Fabelmans
CANÇÃO ORIGINAL
- Applause (Tell It Like a Woman)
- Hold My Hand (Top Gun: Maverick)
- Lift Me Up (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)
- Naatu Naatu (RRR) - VENCEDOR
- This is a Life (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
SOM
- Nada de Novo no Front
- Avatar: O Caminho da Água
- Batman
- Elvis
- Top Gun: Maverick - VENCEDOR
DOCUMENTÁRIO
- All That Breathes
- All the Beauty and the Bloodshed
- Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft
- A House Made of Splinters
- Navalny | Vencedor
DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM
- The Elephant Whisperers | Vencedor
- Haulout
- How do You Measure a Year?
- The Martha Mitchell Effect
- Stranger at the Gate
FILME INTERNACIONAL
- Nada de Novo no Front | Vencedor
- Argentina, 1985
- Close
- Eo
- The Quiet Girl
ANIMAÇÃO
- Pinóquio por Guillermo del Toro | Vencedor
- Gato de Botas 2: O Último Pedido
- Marcel the Shell With Shoes On
- A Fera do Mar
- Red: Crescer é uma Fera
CURTA LIVE-ACTION
- An Irish Goodbye | Vencedor
- Ivalu
- Le Pupille
- Night Ride
- The Red Suitcase
CURTA DE ANIMAÇÃO
- The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse | Vencedor
- The Flying Sailor
- Ice Merchants
- My Year of Dicks
- An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Believe It
FIGURINO
- Babilônia
- Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Vencedor
- Elvis
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Sra. Harris Vai a Paris
CABELO E MAQUIAGEM
- Nada de Novo no Front
- Batman
- Pantera Negra: Wakanda para Sempre
- Elvis
- A Baleia | Vencedor
EFEITOS VISUAIS
- Nada de Novo no Front
- Avatar: O Caminho da Água | Vencedor
- Batman
- Pantera Negra: Wakanda para Sempre
- Top Gun: Maverick
DESIGN DE PRODUÇÃO
- Nada de Novo no Front | Vencedor
- Avatar: O Caminho da Água
- Babilônia
- Elvis
- Os Fabelmans