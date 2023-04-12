Rodrigo Sant'Anna: "Sou suburbano antes de ser ator. Essas são minhas histórias"

Série "A Sogra que te pariu", da Netflix Crédito: Helena Barreto/NETFLIX

Rodrigo Sant'Anna nunca escondeu suas origens, pelo contrário, sempre fez questão de ressaltá-las em suas obras. Nascido e criado no Morro do Macaco, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e depois tendo se mudado para o Quintino. Seu primeiro trabalho de destaque, não por coincidência, foi o espetáculo "Os Suburbanos", que escreveu, dirigiu e protagonizou. A peça ficou cinco anos em cartaz e abriu portas para Rodrigo na televisão. Fez personagens no "Zorra Total" (o ex-namorado da Lady Kate e Valéria Vasques, do bordão "ai como eu tô bandida") e levou "Os Suburbanos" para o Multishow, que abraçou o seu estilo de humor.

Quando assinou com a Netflix para levar seu estilo para a plataforma, ele estava ciente das dificuldades. A gigante do streaming não possuía em seu catálogo nada parecido com o que Rodrigo costuma fazer, na tradição do humor brasileiro, no palco, com erros, improvisos, estereótipos e figuras tipicamente suburbanas. "A Sogra que te Pariu" foi lançada em 2022 e se tornou um surpreendente sucesso global, logo garantindo uma segunda temporada, lançada nesta semana pela Netflix. "Acho que as questões do cotidiano e o fato da história girar em torno de uma sogra, que é uma figura tão popular na humanidade e universal, colabora para que o projeto seja um acerto", explica o ator/diretor/roteirista, em entrevista.

Na nova temporada, "A Sogra que Te Pariu" cresceu, ganhou cenas externas (que eram exibidas ao público que acompanha ao vivo) e novos até para alguns personagens secundários, como Jonas (Pedro Ottoni), antes preocupado apenas em fumar maconha. "Foi pensada com mais possibilidades", diz Rodrigo. Os novos episódios trazem diversos convidados como Dani Calabresa e Luciana Gimenez, além da piada recorrente com os motoristas de aplicativo, sempre um famoso.

Na entrevista abaixo, Rodrigo fala sobre o sucesso da série da Netflix mundo afora, sobre a nova temporada e sobre a importância de levar para as telas histórias protagonizadas por figuras suburbanas outrora relegadas ao núcleo secundário de novelas ou a ser alívio cômico de filmes. Confira.



A primeira temporada foi gravada com a pandemia ainda como uma questão urgente. É visível nos novos episódios que o momento deu novas possibilidades à série, com algumas cenas externas, como no mercado, na prisão... A ideia de expandir foi intencional? Para uma segunda temporada, sempre buscamos ser mais inventivos e criativos, então escolhemos um momento propício para que a gente pudesse realizar cenas que, durante a pandemia, não foram viáveis por uma questão de segurança e protocolo. A segunda temporada foi pensada com mais possibilidades. Essas cenas me levantaram uma dúvida: elas foram exibidas ao público que acompanhou as gravações ao vivo ou são "exclusivas" de quem vai ver pela Netflix? Sim, essas cenas eram todas passadas para o público, que estava ali assistindo, porque ele é nossa primeira amostra do que está funcionando ou não. Então, para nós, é muito relevante que ele acompanhe a história toda. Isso faz muita diferença. Antes, o formato era algo inédito para a Netflix e a gente não sabia como seriam os resultados. Dá pra dizer que deu muito certo? Como você recebeu a notícia dessa renovação, da produção de mais episódios? Como foi a resposta de outros mercados? Só tenho a agradecer a todo público que acompanha a série. Acho que as questões do cotidiano e o fato da história girar em torno de uma sogra, que é uma figura tão popular da humanidade e universal, colabora para que o projeto seja um acerto e esteja indo para uma segunda temporada.

Rodrigo Sant'Anna e Jojo Toddynho na série "A Sogra que te pariu", da Netflix Crédito: Helena Barreto/NETFLIX