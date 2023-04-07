"Transatlântico", da Netflix, lembra história "perdida" da Segunda Guerra

Série "Transatlântico", da Netflix, acompanha organização que tirava judeus da França ocupada por nazistas Crédito: Anika Molnar/Netflix

Em 2020, Anna Winger ganhou destaque ao adaptar a autobiografia “Nada Ortodoxo”, de Deborah Feldman, em uma ótima minissérie homônima para a Netflix. A série trazia a luta de uma mulher por uma nova vida após abandonar o marido e a repressora comunidade hassídica, mas ela logo se percebia obrigada também a encarar seu passado. Winger agora volta com uma nova adaptação com personagens reais em “Transatlântico”, que adapta o livro “The Flight Portfolio”, de Julia Orringer (ainda inédito no Brasil), mais uma história de luta contra a opressão.

Em sete episódios de cerca de 50 minutos cada, “Transatlântico” acompanha o jornalista Varian Fry (Cory Michael Smith) e a milionária herdeira americana Mary Jane Gold (Gllian Jacobs) em suas lutas para ajudar artistas e escritores judeus a fugirem da França durante os dias que antecederam a total ocupação nazista. A série tem início em 1940, na portuária Marselha, ao sul da França, num período em que o país ainda não havia sido ocupado pelas tropas de Hitler e em que os EUA ainda se mantinham “neutros” diante de todas as atrocidades que vinham ocorrendo na Europa.

Neste cenário, Varian e Mary Jane decidem agir, criando um comitê de resgate de emergência, uma organização que usava uma rede de apoiadores - o histórico hotel Villa Air-Bel, falsificadores de documentos - e o dinheiro da família de Mary Jane para tirar da Europa o maior número possível de judeus. A minissérie traz alguns resgatados reais, como o filósofo Walter Benjamin (Moritz Bleitreu) e o escritor Walter Mehring (Jonas Nay), e também lida com as dificuldades da organização, que sofria com casos de corrupção, ganância e, principalmente, com o pouco interesse de alguns na vida desses judeus.

“Transatlântico” é visualmente impecável, com uma reconstrução de época eficiente e sempre dura. Marselha é mostrada ainda como uma cidade de dualidades; nos belos cafés, pessoas conversam normalmente com discursos antissemitistas enquanto centenas de refugiados são abandonados nas praias da região.

Série "Transatlântico", da Netflix, acompanha organização que tirava judeus da França ocupada por nazistas Crédito: Anika Molnar/Netflix

Tratando de temas difíceis e de um período de forte apelo dramático, “Transatlântico” até surpreende ao não partir diretamente para uma narrativa de melodrama do Holocausto. Anna Winger e Daniel Handler, cocriador da série, optam por um produto mais aventuresco e romantizado do que o tema sugere, o que funciona tanto como qualidade quanto como problema.

O problema não é transformar a história em entretenimento, pois o texto de “Transatlântico” é sempre respeitoso, dando o devido peso ao recorte, mas a perda de foco. A minissérie seria bem mais interessante, até como resgate histórico, se centrada em Varian Fry e Mary Jane Gold, e na luta deles pelo resgate de vítimas da invasão nazista, mas se perde quando parte para outros arcos como a relação de Mary Jane com o refugiado alemão vivido por Lucas Englander. Ainda assim, há boas histórias nos arcos secundários, como a do cônsul-geral americano em Marselha, Graham Patterson (Corey Stoll), que representa a isenção dos EUA, mas a impressão é de que há histórias muito mais interessantes a serem contadas.

Série "Transatlântico", da Netflix, acompanha organização que tirava judeus da França ocupada por nazistas Crédito: Anika Molnar/Netflix

Como uma aventura, “Transatlântico” se esforça para criar tensões a cada episódio, quase de maneira procedural, com arcos iniciados e encerrados dentro desses 50 minutos. Há muitas fugas, resgates e até alguns mini-roubos que oferecem uma dinâmica narrativa à minissérie, mas são todos breves demais para o impacto que pretendem. Isso também possibilita uma grande gama de coadjuvantes orbitando ao redor do núcleo principal, mas, novamente, tira o peso do que realmente importa na história.

É curioso que todos os “defeitos” citados não transformem “Transatlântico” em uma experiência ruim - na verdade, é como se quiséssemos que fosse melhor mesmo estando satisfeitos com o resultado. A minissérie tem ótimos momentos, principalmente quando se concentra no Villa Air-Bel e no que acontece lá dentro (o arco dos surrealistas, por exemplo), além, claro, de sua premissa.

Série "Transatlântico", da Netflix, acompanha organização que tirava judeus da França ocupada por nazistas Crédito: Anika Molnar/Netflix