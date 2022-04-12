Rodrigo Sant'Anna: "É hora de tornar as histórias mais plurais"

Olha, eu não gosto nem de ficar falando dessas coisas porque eu fico emocionado. Eu acho muita responsabilidade e me sinto muito grato ao universo por ter a Netflix hoje como parceira e poder contar essas histórias. Essas são as minhas histórias, é o que eu gostaria de ter visto com a minha avó, que veio do interior da Bahia com um caminhoneiro, ficou com esse caminhoneiro e teve minha mãe, mas tem mais dez filhos. Essas histórias mereciam ter mais coisas positivas, mereciam proporcionar à minha avó, na juventude, oportunidades como o Carlos e a Alice têm enquanto pessoas pretas, sabe? Oportunidade que eu, preto, morador de comunidade, gay, cheguei até aqui pra contar tudo isso... É realmente emocionante pra mim poder traduzir isso numa série que vai chegar a 193 países. É uma preocupação, sim, que a gente esteja falando dessas pessoas o tempo inteiro, dessas histórias. É hora de a gente tornar as nossas histórias mais plurais e dar lugar a essas pessoas, né? Vamos mudar um pouco os estereótipos que foram construídos até aqui.