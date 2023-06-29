Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

Perto da despedida de Henry Cavill, "The Witcher" volta com bons episódios

Primeira parte da terceira temporada de "The Witcher" chega à Netflix fiel aos livros, com ótimas sequências de ação e preparando terreno para perder seu astro

Públicado em 

29 jun 2023 às 17:19
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Terceira temporada da série
Terceira temporada da série "The Witcher", da Netflix Crédito: Susie Allnutt/Netflix
“The Witcher” é uma série curiosa. Desde o lançamento da primeira temporada na Netflix, em dezembro de 2019, a saga de Geralt de la Rivia (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan) sempre foi mais promissora do que de fato boa. Para respeitar o aspecto dos livros de Andrzej Sapkowski, a série optava por uma narrativa semi-procedural, com histórias quase individuais a cada episódio, enquanto desenvolvia a trama principal – o resultado era uma temporada picotada e personagens pouco desenvolvidos, mas sempre havia a promessa.

Veja Também

Segunda temporada de "The Witcher" é bem melhor que a primeira

"The Witcher: Lenda do Lobo" funciona apenas para fãs da série

"The Witcher", da Netflix, é deleite para os fãs dos livros e jogos

A Netflix entendeu a força pop, muito atrelada à imagem de Cavill, e tratou de explorar a marca. Lançou a razoável animação “The Witcher: A Lenda do Lobo” e o interessante, mas muito mal recebido, prelúdio “The Witcher: A Origem” com a ideia clara de deixar a marca sempre em sua vitrine. Isso, somado ao anúncio de que Cavill não retornará para uma quarta temporada (sendo substituído por Liam Hemsworth), fez com que a terceira temporada, lançada nesta quinta (29), chegasse cercada de expectativa.
Acontece que alguém na Netflix teve a “brilhante” ideia de dividir a temporada em duas partes com a justificativa de que “deu certo com ‘Stranger Things’”. O resultado é que a primeira parte da terceira temporada de “The Witcher”, em seus cinco episódios, pouco acrescenta à série ou a leva a outro lugar, mas continua com boas sequências de ação capitaneadas por Cavill.
A nova temporada dá sequência aos acontecimentos da anterior, com Geralt e Yennefer preocupados com o treinamento de Ciri e em mantê-la segura – todas as facções do Continente estão atrás da poderosa jovem, cada uma planejando um destino diferente, e nunca bom, para ela. A nova temporada, ao menos nessa primeira parte, se mantém muito fiel ao livro “Tempo do Desprezo”, quarta parte da saga de Geralt escrita por Sapkowski (o livro está disponível gratuitamente para assinantes Prime da Amazon), e leva essa adaptação muito a sério. Tudo nos novos episódios é descrito em diálogos, todos os sentimentos, todas as sensações, todos os ambientes. Em sua nova temporada “The Witcher” é uma série de personagens muito falantes, inclusive o sempre sucinto Geralt.
Terceira temporada da série
Terceira temporada da série "The Witcher", da Netflix Crédito: Susie Allnutt/Netflix
Os novos episódios passeiam por diferentes ambientes, com muitos personagens e tramas nas quais é fácil se perder. Há os elfos, há personagens antigos, como Triss (Anna Shaffer), há a ligação com o passado de Yennefer, com muitos momentos em Aretusa, escola em que ela “aprendeu” a magia, e há Redania, lar de novas e importantes peças do tabuleiro da série. Mesmo fiel ao livro, a série opta por deixar os jogos de poder em segundo plano, tentando manter seu foco no trio de protagonistas; Yennefer, inclusive, ganha muito tempo de tela e um desenvolvimento até mais interessante do que o de Geralt, cujo mistério acerca do passado faz parte do personagem. Como drama, no entanto, a terceira temporada de “The Witcher” carece um pouco daquela relação quase paterna de Geralt com Ciri, o que existia na temporada anterior.

Veja Também

"The Witcher: A Origem": Minissérie da Netflix tem boa ação influenciada por faroestes

É louvável o esforço dos produtores para manter a série alinhada com os livros e os jogos. “The Witcher” recompensa os fãs com vários personagens que ganham pequenos arcos, como Otto Dussart (Dempsey Bovell), um personagem conectado ao passado de Geralt e que nos ajuda a entender o protagonista e suas escolhas. Ao mesmo tempo, o texto se preocupa com os espectadores casuais com as tramas principais e a conspiração que ganha força entre os poderosos do Continente.
Terceira temporada da série
Terceira temporada da série "The Witcher", da Netflix Crédito: Susie Allnutt/Netflix
O principal atrativo da série continua sendo as boas cenas de ação. Os novos episódios retomam os longos takes da primeira temporada, enfatizando as habilidades de Geralt (e Cavill) e as boas coreografias da equipe de dublês. É sempre interessante ver o bruxo em ação contra humanos (e outras espécies interpretadas por humanos) e monstros, um dos principais atrativos do universo de “The Witcher”, mesmo que eles sofram com a computação gráfica nem sempre funcional (principalmente nas cenas diurnas).
A constatação que a nova temporada entrega é que será difícil para “The Witcher” sem Henry Cavill. A química do ator com Anya e Freya é a força motriz da série, é o que faz com que o espectador se preocupe com Geralt, Yennefer e Ciri em meio a tramas que nem sempre fazem muito sentido.
Terceira temporada da série
Terceira temporada da série "The Witcher", da Netflix Crédito: Susie Allnutt/Netflix
Ao fim, a conclusão desta primeira parte é um pouco frustrante, com aquela sensação de que o corte é exatamente no momento em que a temporada parece engrenar no quinto e “ousado” episódio. A boa notícia é que os episódios restantes chegam em menos de um mês, em 27 de julho, quando toda a construção textual da despedida de Henry Cavill do papel deve chegar a seu ponto alto, deixando as coisas ainda mais complicada para o caçula dos Hemsworth.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Veja Também

"Delete": Série da Netflix seria um ótimo episódio de "Black Mirror"

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Netflix Rafael Braz Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados