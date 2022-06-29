"Only Murders in the Building": humor e mistério em perfeito equilíbrio

Série "Only Murders in the Building", da Star+ Crédito: Star+/Divulgação

Lançada sem grande estardalhaço, “Only Murders in the Building” esteve em praticamente todas as listas de melhores séries de 2021. Ainda assim, a série produzida pela Hulu e disponível no Brasil via Star+ ainda é prejudicada, aqui, por uma plataforma que busca consolidar um público e está longe do alcance das concorrentes mais populares. Essa talvez seja a única explicação possível para que a série estrelada por Selena Gomes, Martin Short e Steve Martin não seja um fenômeno de popularidade no Brasil.

Divertida, com texto e direção impecáveis, a comédia de mistério dialoga com a realidade e a febre dos podcasts de crime de forma inteligente, fazendo com que o espectador se sinta mais próximo do universo que vê em tela - o que é reforçado por um trio de protagonistas sem o menor preparo para aquelas situações, ou seja, pessoas inicialmente vendidas como comuns pelo texto, mesmo que não o sejam.

O sucesso entre crítica e público nos EUA justificou que a série tivesse uma segunda temporada produzida rapidamente. Assim, a segunda temporada de “Only Murders in the Building” chega nesta terça (28) ao Star+, menos de um ano após o lançamento da primeira. Nos novos episódios (dois já estão disponíveis), encontramos Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) no local onde os deixamos ao fim da primeira temporada.

É interessante como o texto abandona esse choque para partir para a apresentação dos novos conflitos. Com uma nova morte no Arconia e com o sucesso do primeiro podcast, será que valeria a pena voltar com um novo para solucionar a morte de Bunny? A segunda temporada de “Only Murders in the Building” é recheada e metalinguagem em sua trama e, principalmente, nas piadas, fazendo referências às próprias carreiras dos atores e ao sucesso da série - tal qual o podcast que dá nome à série, esta também sofre com a pressão da segunda temporada após um primeiro arco bem-sucedido.

Série "Only Murders in the Building", da Star+ Crédito: Star+/Divulgação

“Only Murders in the Building” volta ao caos, às pistas falsas e às entranhas do Arconia para a nova temporada. A popularidade da série também atraiu novas caras - Tina Fey retorna em participações pontuais sempre bem-vindas, agora com um podcast sobre os podcasters, mas Cara Delevingne é novidade como uma artista que se interessa pela arte de Mabel, e Amy Schumer vive uma versão dela mesmo (o Sting da vez), brincando com a própria popularidade em um papel recorrente. Ainda há espaço para a lendária Shirley MacLaine em uma curta, mas ótima aparição.

A nova temporada traz também alguns flashbacks para desenvolver melhor não apenas os personagens principais, mas também outros moradores do Arconia; o prédio é ainda mais um personagem importante nos novos episódios. Os flashbacks também acrescentam camadas à trama principal e ao trio de protagonistas, além de brincarem com as sensações do público da mesma forma que o episódio “silencioso” da primeira temporada.

Série "Only Murders in the Building", da Star+ Crédito: Star+/Divulgação

Outra novidade é a presença de Lucy (Zoe Coletti), filha de uma ex-namorada de Charles apenas citada na primeira temporada. A presença da jovem dá uma nova dinâmica aos conflitos geracionais antes existentes na relação Charles/Oliver e Mabel - agora é Mabel que sofre com as novidades trazidas pela adolescente em um universo antes pouco explorado pela série.