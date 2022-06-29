Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Only Murders in the Building": humor e mistério em perfeito equilíbrio

Uma das melhores e mais criativas séries dos últimos anos, "Only Murders in the Building" retorna em nova temporada cheia de participações e autorreferências

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 01:56

Públicado em 

29 jun 2022 às 01:56
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Série
Série "Only Murders in the Building", da Star+ Crédito: Star+/Divulgação
Lançada sem grande estardalhaço, “Only Murders in the Building” esteve em praticamente todas as listas de melhores séries de 2021. Ainda assim, a série produzida pela Hulu e disponível no Brasil via Star+ ainda é prejudicada, aqui, por uma plataforma que busca consolidar um público e está longe do alcance das concorrentes mais populares. Essa talvez seja a única explicação possível para que a série estrelada por Selena Gomes, Martin Short e Steve Martin não seja um fenômeno de popularidade no Brasil.
Divertida, com texto e direção impecáveis, a comédia de mistério dialoga com a realidade e a febre dos podcasts de crime de forma inteligente, fazendo com que o espectador se sinta mais próximo do universo que vê em tela - o que é reforçado por um trio de protagonistas sem o menor preparo para aquelas situações, ou seja, pessoas inicialmente vendidas como comuns pelo texto, mesmo que não o sejam.
O sucesso entre crítica e público nos EUA justificou que a série tivesse uma segunda temporada produzida rapidamente. Assim, a segunda temporada de “Only Murders in the Building” chega nesta terça (28) ao Star+, menos de um ano após o lançamento da primeira. Nos novos episódios (dois já estão disponíveis), encontramos Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) no local onde os deixamos ao fim da primeira temporada.
É interessante como o texto abandona esse choque para partir para a apresentação dos novos conflitos. Com uma nova morte no Arconia e com o sucesso do primeiro podcast, será que valeria a pena voltar com um novo para solucionar a morte de Bunny? A segunda temporada de “Only Murders in the Building” é recheada e metalinguagem em sua trama e, principalmente, nas piadas, fazendo referências às próprias carreiras dos atores e ao sucesso da série - tal qual o podcast que dá nome à série, esta também sofre com a pressão da segunda temporada após um primeiro arco bem-sucedido.
Série
Série "Only Murders in the Building", da Star+ Crédito: Star+/Divulgação
“Only Murders in the Building” volta ao caos, às pistas falsas e às entranhas do Arconia para a nova temporada. A popularidade da série também atraiu novas caras - Tina Fey retorna em participações pontuais sempre bem-vindas, agora com um podcast sobre os podcasters, mas Cara Delevingne é novidade como uma artista que se interessa pela arte de Mabel, e Amy Schumer vive uma versão dela mesmo (o Sting da vez), brincando com a própria popularidade em um papel recorrente. Ainda há espaço para a lendária Shirley MacLaine em uma curta, mas ótima aparição.
A nova temporada traz também alguns flashbacks para desenvolver melhor não apenas os personagens principais, mas também outros moradores do Arconia; o prédio é ainda mais um personagem importante nos novos episódios. Os flashbacks também acrescentam camadas à trama principal e ao trio de protagonistas, além de brincarem com as sensações do público da mesma forma que o episódio “silencioso” da primeira temporada.
Série
Série "Only Murders in the Building", da Star+ Crédito: Star+/Divulgação
Outra novidade é a presença de Lucy (Zoe Coletti), filha de uma ex-namorada de Charles apenas citada na primeira temporada. A presença da jovem dá uma nova dinâmica aos conflitos geracionais antes existentes na relação Charles/Oliver e Mabel - agora é Mabel que sofre com as novidades trazidas pela adolescente em um universo antes pouco explorado pela série.
A grande sacada de “Only Murders in the Building” é não ser uma comédia de mistério ou um “whodunnit” cômico, mas uma série que equilibra os dois gêneros com excelência, deixando o público ao mesmo tempo interessado na busca pelo assassino e encantado pelo texto, tudo potencializado pelo talento cômico de Steve Martin e Martin Short. Apresentando a mesma estrutura narrativa da primeira temporada, a série se aproveita disso para gerar o tão buscado conforto enquanto explora novas possibilidades. Por quanto tempo essa fórmula pode durar? Difícil responder, mas não parece ser na segunda temporada que “Only Murders in the Building” mostrará sinais de desgaste.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Veja Também

O legado do Mr. Bean vive na ótima "Homem x Abelha", da Netflix

"O Homem de Toronto", da Netflix, é divertidíssima comédia de ação

"La Casa de Papel: Coreia" apenas repete série original

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Rafael Braz Selena Gomes Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados