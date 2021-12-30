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Dicas da Semana

Netflix, Globoplay e duas das melhores séries do ano nas Dicas da Semana

As dicas desta semana contam com o badalado "Não Olhe Para Cima" e com algumas séries que estarão na lista de melhores de 2021, mas também tem um ótimo e premiado filme

Públicado em 

30 dez 2021 às 19:10
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Antes que o diabo saiba que você está morto" Crédito: Amazon Prime/Divulgação
Antes de acabar o ano e cheio de coisas para deixar adiantada, separei mais algumas dicas para quem quiser passar um tempinho nas plataformas de streaming. A correria foi tanta que me despedi falando que voltaria em 2023 e, por algum inecplicável motivo, coloquei Benicio Del Toro no lugar de Ethan Hawke em uma das dicas. De qualquer forma, tem duas das melhores séries do ano, filme premiado e uma dica bem legal da Globoplay de uma série muito pouco falada por aqui.  Voltamos em 2022. Boa virada.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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