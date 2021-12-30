Netflix, Globoplay e duas das melhores séries do ano nas Dicas da Semana

Antes de acabar o ano e cheio de coisas para deixar adiantada, separei mais algumas dicas para quem quiser passar um tempinho nas plataformas de streaming. A correria foi tanta que me despedi falando que voltaria em 2023 e, por algum inecplicável motivo, coloquei Benicio Del Toro no lugar de Ethan Hawke em uma das dicas. De qualquer forma, tem duas das melhores séries do ano, filme premiado e uma dica bem legal da Globoplay de uma série muito pouco falada por aqui. Voltamos em 2022. Boa virada.

