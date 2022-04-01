Karol Conká: "Estou aprendendo a não atacar quando me sinto atacada"

É como se eu não pudesse viver bem, estar bem, eu tinha que estar ferrada. Às vezes parece que é mais confortável admirar o preto em sofrência. O preto que tá bem, que fala bem, não é muito "gostoso". Ano passado a gente viu a massa de pessoas me chamando de racista por ter discutido com um menino preto, como se pretos não discutissem entre si, isso já é uma forma de racismo. Discutir é normal, isso não é racismo. Racismo tem a ver com pessoas que escolhem um lado e não acolhem o outro, usam o acolhimento com uma figura preta, mas excluem a outra que passa pelo mesmo transtorno. É tudo muito incoerente, muito racista. Talvez se eu tivesse contado a minha história triste dentro do reality, se eu tivesse falado quanta coisa triste eu já passei eu não teria sido tão odiada. Só depois, quando lança o meu documentário ("A vida depois do tombo") é que as pessoas enxergam um pedacinho da dor que eu carrego dentro de mim aos 36 anos. As pessoas se sensibilizaram. Infelizmente a gente precisa ver as pessoas sofrerem pra gente ter vontade de acolhar, e não precisa ver dessa forma. É natural que as pessoas percam o equilibrio, é natural uma mulher forte, que se diz forte e se mostra forte, tenha seus momentos de vulnerabilidade também e precise de apoio. Eu sou essa pessoa que apoia, mas que precisa de apoio também.