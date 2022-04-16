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Dicas da Semana

Heavy metal, comédia e ótimo indie em dicas de Netflix, Amazon e HBO

Nas dicas desta semana, separei alguns bons lançamentos da Netflix, mas também tem dois clássicos independentes recentes um filme baseado em uma thread do Twitter

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 02:19

Públicado em 

16 abr 2022 às 02:19
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Divulgação
Divulgação Crédito: HBO/Netflix
É dicas que você quer? É dicas que você terá. Clica aí no vídeo abaixo que tem seleção de séries e filmes de estilos variados disponíveis em plataformas como Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video. Ainda dá tempo de curtir no feriadão. Vai dar mole?

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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