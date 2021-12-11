"Encounter": Riz Ahmed brilha em filme da Amazon sobre paranoia

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“Encontros” (“Encounter”), original Amazon lançado no Prime Video esta semana, é um daqueles filmes sobre os quais é melhor não saber nada antes de dar o play. Dirigido por Michael Pearce a partir do texto que ele coescreveu com Joe Barton, o filme é a um recorte da jornada de um pai com seus filhos pelas entranhas dos EUA.

O filme tem início com um meteoro caindo na Terra e se misturando com vários vermes e insetos. Não demora e um inseto pica um homem e vemos o parasita entrar em seu organismo pela picada. Ex-fuzileiro com medalhas nas suas 10 incursões, Malik (Riz Ahmed) se tornou um estudioso do assunto, fazendo verificações diárias em seus olhos e se protegendo contra picadas para evitar ser contaminado com o parasita alienígena. Depois de vermos um inseto picando a mãe de seus filhos de oito e dez anos, Malik parte em uma viagem de carro para evitar que as crianças também sejam contaminadas.

A primeira metade do filme de Pearce é sutil, com uma narrativa cheia de detalhes e uma mixagem de som potencializando cada inseto que surge gigante em tela - todos eles são ameaças para Malik e as crianças. Essas sutilezas são sustentadas por mais uma atuação monstruosa da Riz Ahmed (“O Som do Silêncio”), que cria um personagem ao mesmo tempo amigão das crianças e com traços de paranoia, um possível transtorno de estresse pós-traumático.

À medida que conhecemos Malik vamos também entendendo algumas das coisas que ele viu e pelo que passou na guerra. “Encontros” é um filme de escopo pequeno, quase um estudo de personagem. A viagem dos personagens é meio sem rumo, apenas com o intuito de proteger as crianças, mas passa por locações belíssimas e cidades abandonadas do interior dos EUA que corroboram com a narrativa do protagonista.

Filme "Encontros", do Amazon Prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação

Além de Ahmed, as crianças são ótimas. Jay (Lucian-River Chauhan), o mais velho, questiona as atitudes do pai, mas nutre por ele uma admiração tão gigante quanto a de Bobby (Aditya Geddada), uma criança mais impulsiva e que tenta imitar o pai - Malik é tratado como herói em casa e as crianças enviam cartas para ele durante suas missões secretas.

A direção de Pearce é ótima, extraindo o melhor de seus atores, criando imagens grandiosas, transitando bem entre gêneros e transmitindo ao espectador a crescente agonia de Malik. O problema de “Encontros” é seu texto, que entrega algumas viradas antes do necessário e muda o comportamento dos personagens principalmente das crianças, de acordo com o que precisa - em um momento elas são super maduras, cientes da gravidade da situação, mas logo em seguida tomam atitudes que não condizem com nada do que foi visto até ali.

Talvez para se tornar mais fácil e didático, “Encontros” às vezes distancia sua narrativa de Malik e as crianças, explicando tudo o que está acontecendo. Essa escolha cria sequências descartáveis à narrativa, que só é interessante quando centrada no núcleo principal - todo o resto, inclusive a personagem de Octavia Spencer, poderia ter sido cortado sem problema algum, o que tornaria o filme muito mais interessante.