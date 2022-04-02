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Dicas da Semana

Adam Sandler e grandes dramas brasileiros em dicas de HBO Max e Netflix

O melhor filme de Adam Sandler encabeça a lista de dicas, mas também tem mais opções de plataformas de streaming como Netflix, Paramount+ e HBO Max

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 00:45

Públicado em 

02 abr 2022 às 00:45
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Embriagado de Amor", com Adam Sandler Crédito: HBO Max/Divulgação
As dicas desta semana estão ótimas! Tem o melhor filme do Adam Sandler, uma série "true crime" diferente de tudo o que você já viu e dois dramas brasileiros que representaram o Brasil no Oscar. É só escolher o seu e partir pro abraço.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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