Adam Sandler e grandes dramas brasileiros em dicas de HBO Max e Netflix

As dicas desta semana estão ótimas! Tem o melhor filme do Adam Sandler, uma série "true crime" diferente de tudo o que você já viu e dois dramas brasileiros que representaram o Brasil no Oscar. É só escolher o seu e partir pro abraço.
Publicado em 02 de Abril de 2022 às 00:45
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