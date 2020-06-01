"A Vastidão da Noite", da Amazon, é uma aula de ficção científica

Filme "A Vastidão da Noite", do Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Há uma coisa encantadora nas ficções científicas de baixo orçamento - com pouco ou nenhum recurso para efeitos especiais, os filmes abusam da sugestão e de recursos narrativos para oferecer ao espectador uma experiência de imersão. Mark Romanek fez isso em “Never Let Me Go”, Jonathan Glazer o fez em “Sob a Pele”, Gareth Edwards em "Monstros", e Richard Schenkman no impecável “O Homem da Terra”, para ficarmos apenas em exemplos recentes. Recém-lançado pelo Amazon Prime Video, “A Vastidão da Noite”(ou “The Vast of the Night”, caso você utilize a plataforma em inglês) segue essa linha.

Dirigido pelo estreante Andrew Patterson, o filme se passa durante uma noite em uma pequena cidade fictícia do Novo México, onde a telefonista Fay (Sierra McCormick) e o radialista Everett (Jake Horowitz) descobrem uma misteriosa frequência de rádio com uma estranha transmissão. Sem entrar em mais detalhes para não estragar a experiência do público, vale apenas dizer que os dois dão início a uma corrida para descobrir o que é aquilo.

O roteiro dos também estreantes James Montague e Craig W. Sanger faz um excelente trabalho ao rapidamente desenvolver os dois protagonistas. Logo de cara fica claro que Fay é uma pessoa que acredita no extraordinário, em todas as possibilidades; já Everett é construído como um radialista em busca de uma oportunidade melhor - ele vê a descoberta como um possível material que o levará para grandes mercados.

Com fotografia granulada e ambientes escuros, “A Vastidão da Noite” é uma aula de narrativa, toda ela construída muito mais nos diálogos e nas revelações do que no visual - a condução às vezes se assemelha à de um podcast. Quando precisa do suporte visual, o filme se silencia para que o espectador possa prestar atenção no que importa (a sequência no carro, já no terceiro ato, é exemplo disso).

O filme de Patterson tem um ar retrô, muito em função do período em que é contada a história, mas também na condução do diretor. “ A Vastidão da Noite” se passa praticamente em tempo real, com pegada de rádio e referências à clássica transmissão “Guerra dos Mundos”, de Orson Welles. O filme homenageia as histórias fantasiosas de programas como “Além da Imaginação” e deixa isso mais claro do que o necessário com algumas inserções que quebram o clima do filme - nada que comprometa, mas um recurso desnecessário à trama.

Filme "A Vastidão da Noite", do Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

O grande mérito de “A Vastidão da Noite” é a maneira como ele constrói as possibilidades da trama. A transmissão, afinal, pode vir dos soviéticos que armam uma invasão (estamos nos anos 1950), mas também pode ser algum segredo militar ou uma ameaça de outro mundo. A história ganha camadas com todas as pessoas que cruzam o caminho de Fay e Everett e os relatos delas.

Patterson faz um trabalho de câmera espetacular para situar o público na cidade. Nos primeiros 20 minutos de filme ele estabelece distâncias para que o roteiro não pareça atropelado - Cayuga é uma cidade pequena e o diretor passeia com a câmera por suas ruas para nos mostrar isso. O recurso, que parece simples, funciona para que a audiência acredite na velocidade dos acontecimentos e não se distraia com questionamentos durante a urgência narrativa do terceiro ato.