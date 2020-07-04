Pet: caixa de papelão para todas as horas

Frida na caixa de papelão Crédito: Reprodução Instagram

Diário de Chloé

Meu querido diário... Outro dia ouvi minhas “mães” dizendo que, definitivamente, não vão mais comprar brinquedos para nós – eu, Frida e, agora, Meg. Sabe qual é o problema? Elas pagam caro e a gente não dá a mínima bola.

Mas é só chegar com uma caixa de papelão aqui em casa, que, pronto! Lá vamos nós explorá-la. E olha, por menor que ela seja, a gente consegue se aconchegar e até dormir lá dentro (risos).

Segundo os especialistas, essa adoração pelas caixas de papelão tem uma explicação: nós os felinos carregamos um comportamento instintivo, que foi desenvolvido ao longo dos anos, de se esconder dos predadores na natureza.

Isso significa que caixas de papelão ou pequenos lugares nos trazem uma sensação de segurança. Quando a gente entra dentro de uma delas nos sentimos protegidas, com a certeza de que não seremos atacadas. E lá dentro, estamos sempre à espreita da próxima presa – cuidado, humanos, neste caso, pode ser o seu calcanhar.

Outra coisa. Nosso corpo precisa estar a uma temperatura de 36º, por isso, em dias mais frios, procuramos abrigos quentes, e as caixas de papelão são ótimas. Isso sem falar que são excelentes para afiar as nossas unhas. E como muitas vezes gostamos de ficar sozinhas, elas são ótimas e servem para que possamos nos esconder de nossos donos

Claro, também tem a questão “curiosidade”. Os bichanos são muito curiosos por natureza, e qualquer novidade dentro de casa vai chamar a nossa atenção, e se for uma caixa de papelão, melhor.

E sabia que dá para fazer muitas coisas legais para nós com caixas de papelão. Isso mesmo, é só ir no Pinterest e pesquisar! Sai barato e a gente adora! Lambeijos!

meupetemhomeoffice

Isabella de Medeiros Lima, Laika e Vitória Crédito: Reprodução Instagram

Trabalho a três

Olha como é o home office da Isabella de Medeiros Lima? É sempre em companhia dessas duas belezuras, a Laika e a Vitória. A última entrou para a família na quarentena. A gente amou!

@luna.golden.brasil Crédito: Reprodução Instagram

Acabou, mãe!

A mensagem da @luna.golden.brasil mostra como nós, os animais, deixamos o trabalho em casa bem mais divertido: “Acabooooou! Invadindo o home office de minha mãe, 19h30, já deu né?”. E olha o tamanho da “criança”!

@mimim_ogato Crédito: Reprodução Instagram

Teclado, pra quê?