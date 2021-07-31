Vale aposta em conteúdos informativos e educativos para ajudar a frear as mudanças climáticas

Reserva da Vale em Sooretama Crédito: Vale

Secas e chuvas prolongadas e severas com frequência cada vez maior, tanto no Hemisfério Sul quanto no Norte, são um dos impactos do aquecimento global no planeta. A solução mais eficaz para combater as mudanças climáticas é a união da sociedade civil, empresas e governo comprometidos com a sustentabilidade. A Vale assumiu esse compromisso e, entre as ações, está a redução e compensação de todo o gás carbônico emitido em suas operações até 2050, isto é, torna-se carbono neutra.

Para ajudar a conscientizar a população sobre a temática ambiental e a urgência que ela exige, a empresa criou uma campanha multiplataforma informativa e educativa, que inclui vídeos e peças de redes sociais, VTs, além de uma série de conteúdos produzidos pelo Estúdio Gazeta, como a página especial em A Gazeta.

As ações desenvolvidas pelo laboratório de branded content da Rede Gazeta abordam os impactos das mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global e apresentam iniciativas que contribuem para a construção de um futuro sustentável. Além de conteúdos no site, o especial também conta merchandising no programa Em Movimento e a participação de Diego Araujo como porta-voz da comunicação nas redes sociais. Em seu perfil e no Instagram de @agazetaes, o creator explica como as mudanças climáticas impactam o dia a dia das pessoas e o que está sendo feito para mudar a situação”, explica o coordenador de Criação do Estúdio Gazeta, Edson Guidoni.

De acordo com a assessoria de imprensa da Vale, esse é mais um passo na construção de um novo pacto com a sociedade, totalmente focado no propósito da marca de melhorar a vida e transformar o futuro, junto com as comunidades e com respeito pelo planeta. A assessoria afirma ainda dar visibilidade às transformações que estão acontecendo dentro da empresa é um meio de estimular e acelerar modificações no setor, nas demais indústrias e na sociedade como um todo.

“Como líderes do setor, sabemos da nossa responsabilidade de sermos referência em criação e compartilhamento de valor para a sociedade. Nossa ambição de tornar a empresa líder na mineração de baixo carbono existe nesse sentido. Queremos usar a capacidade mobilizadora da Vale, fomentando toda a cadeia do nosso segmento e todas as partes interessadas, para contribuir com a melhoria das condições do planeta, tendo três dimensões como foco: meio ambiente, questões sociais e governança.”, afirma a empresa por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa.

Alemão do Forró estrela campanha de lançamento do café Veneza

Marca de lácteos, a Veneza conta com um novo produto: um café que leva seu nome nas versões tradicional e extraforte. A campanha de lançamento iniciada há um mês e assinada pela Fire, conta ações multiplataforma, como VTs e peças de redes sociais, e tem Alemão do Forró como garoto-propaganda. O produto pode ser encontrado nas prateleiras de alguns pontos de venda da Grande Vitória e deve ser vendido em breve em todo o Estado.

“O que te aproxima dos seus sonhos, da sua família, da sua infância? Pra muita gente, falar dos momentos importantes da vida é também falar de café”. Este é o texto que dá início ao vídeo de lançamento (veja abaixo), que defende como a bebida é um elemento importante para valorizar a terra e o trabalho realizado através dela e como o cafézinho é capaz de reunir pessoas e proporcionar momentos especiais.

“A decisão da Veneza, além de estratégica, reflete o poder da cultura familiar. Nesse sentido, a colaboração, a dedicação que passa de pai para filho e o cuidado com o que é produzido ganham força. Para uma empresa que mostra como o alimento agrega, é natural fazer parte de uma cooperativa. Dessa maneira, o olhar pro próximo e o caminhar lado a lado são ideias que se comunicam diretamente com o DNA da marca. Foi isso que levamos em consideração na criação da campanha”, afirma o diretor de Criação da Fire, Rodrigo Pegoretti.

Rodrigo Pegoretti, diretor de Criação da Fire Crédito: Divulgação

O diretor acrescenta que o objetivo da campanha é estreitar os laços que nascem a partir da culinária, do sabor e do tempero. Além disso, a escolha de Alemão como garoto-propaganda levou em consideração uma série de características do artista, como o diálogo que ele tem com o universo do campo e o da cidade. Dessa forma, segundo Pegoretti, a marca consegue se aproximar desses dois mundos de forma natural, conectando a produção do café ao público final.

Campanha do Café Veneza Crédito: Veneza

“Todo mundo tem um prato que te transporta para um lugar especial ou uma receita que aquece o coração. A Veneza é uma empresa capixaba que valoriza o que é da terra. Por isso, nada melhor que termos como garoto-propaganda o Alemão do Forró, cantor que se popularizou nos últimos anos e virou febre dentro e fora do Espírito Santo. Inserir o Alemão na comunicação da Veneza foi uma escolha acertada em vários aspectos. Primeiro, ele transita bem entre diferentes públicos, já que a sua música agrada um número grande de pessoas – isso contribui para a identificação com a estratégia e com o produto.Além disso, ele também tem orgulho de ser capixaba, assim como a Veneza.”, explica Pegoretti.

Zé Coxinha de cara nova

Com dez anos no mercado, a marca capixaba especialista em uma das paixões nacionais da culinária popular brasileira agora está de cara nova. A identidade visual do Zé Coxinha está mais moderna, divertida, simpática e clean, segundo o proprietário Leonardo Zorzal. A marca é pioneira na produção e comercialização de salgados no cone.

“Recentemente adquirido por mim e com investimento do Grupo NAZCA, o Zé Coxinha inaugura esta nova etapa na fase de expansão da rede de franquias, que conta com mais de 40 unidades em toda região Sudeste. A ideia é que, até dezembro de 2021, 20 novas lojas sejam inauguradas totalmente repaginadas oferecendo ambiente leve, moderno, descontraído com salgados de qualidade a preços acessíveis.”, finaliza Leonardo.

A nova identidade visual foi realizada pela Loko Design e a campanha de comunicação é assinada Artmark.

Lançamento do clipe de Thiarlys e Melina

A dupla vencedora do Palco Litoral, Thiarlys e Meliana, lançaram nesta quinta (29)o clipe da música “Meu Calor”, o primeiro trabalho da carreira. A canção é de autoria de Raffa Torres, compositor de dezenas de hits populares, entre eles “A Vida é um Rio”, da trilha sonora da novela da Rede Globo Salve-se Quem Puder.

“Meu Calor” é uma produção Estúdio Bravo . O roteiro, produção e edição do clipe foi assinado por Melina Furlan. “Foi um grande desafio. Sabíamos que a expectativa era grande pois estamos falando de uma dupla vencedora de concurso gravando uma canção do Rafa Torres, um dos grandes compositores do sertanejo na atualidade. Mas acho que conseguimos atingir as expectativas”, avalia sócio do Estúdio Bravo, Derick Brumatte.

Vencedores do Palco Litoral 2020, Thiarlys e Melina lançaram seu primeiro clipe, do single"Meu Calor" Crédito: Adessandro Reis

De acordo com Derick, a próxima canção da dupla já está a caminho. “A música ainda está numa fase muito embrionária. Mas, já podemos adiantar que é uma inédita do Rafa, composta especialmente pro campeão do Palco Litoral. Então vem música muito boa por aí!”, adianta.

A segunda edição da competição que revela cantores e cantoras amadores do Espírito Santo já está confirmada. As inscrições começam no dia 11 de agosto e vão até 10 de setembro pelo site palco.litoralfm.com.br.

Desenvolvimento profissional

O LinkedIn Learning está oferecendo uma série de cursos gratuitos voltada a profissionais de vendas.A proposta é ensinar conceitos e habilidades essenciais necessárias ao ambiente atual de vendas - desde a negociação e estratégias de fechamento até a venda com autenticidade. A carga horária total é de aproximadamente 7h30.

Vagas

A Ameriquartz está com uma vaga aberta para Analista de MKT. A empresa fica localizada no Texas (EUA), mas a oportunidade é para trabalho a ser desenvolvido diretamente da Base 27, em Vitória.

Para participar do processo, o profissional precisa ser formado em Publicidade e Propaganda, Marketing ou áreas afins; ter conhecimento em gerenciamento de redes sociais, Google e Facebook Ads; experiência prévia em setores de marketing e/ou comercial; e inglês avançado. É desejável conhecimento básico em ferramentas de edições gráficas para eventuais adaptações de peças.

Os interessados devem enviar seu currículo para [email protected] . A empresa oferece vale transporte e vale alimentação.

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente aos finais de semana), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.