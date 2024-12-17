Projeto “Encontros com a Fotografia Contemporânea” apresenta Sebastião Salgado

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Projeção “Amazônia” no Sesc Glória
McDonald’s usa vozes famosas em nova campanha para destacar a força do Big Mac
O McDonald's apresenta a nova campanha do clássico Big Mac - tão clássico que o público nem precisa ver para saber qual sanduíche é! Com um dos jingles mais famosos do mundo, basta ouvir “dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim” para automaticamente conectar ao Big Mac.
E é exatamente essa a proposta da campanha criada pela agência GALERIA.ag. Por isso, a marca se uniu a algumas das vozes mais icônicas e conhecidas do Brasil para interpretar o jingle, são elas: Liniker, Ana Maria Braga, João Gomes e Xamã. A partir dessa conexão afetiva com o consumidor, a ideia é que por meio da voz das celebridades, color code e a forma de montar o sanduíche, ele seja reconhecido sem a necessidade de ser mostrado explicitamente.
Transmitindo a mensagem “Big Mac, todo mundo reconhece um ícone”, a campanha estreou na TV com quatro filmes de 15”. Sem mostrar o produto e abordar seu appetite appeal, a campanha apresentou as vozes recitando o famoso jingle, provando que “todo mundo reconhece”. A campanha finaliza com a assinatura “Reconheceu? Nem precisa ver para dizer quem é”.
Depois de despertar a curiosidade e promover conversas, a peça entrou em sua fase de revelação. Em formato de videoclipe, o último filme da campanha a ser veiculado, acompanhado de muito ritmo, cores e, claro, muito Big Mac, releva de quem são as vozes inconfundíveis.
Além disso, o McDonald's também traz duas novidades, que agregam ainda mais sabor ao icônico sanduíche - as versões Big Mac Bacon e Big Mac Duplo. "O Big Mac é um clássico no Brasil e no mundo, um ícone que vai além do sabor do sanduíche em si. Essa campanha reforça que os consumidores o reconhecem mesmo sem nenhuma imagem. Para isso, trazemos vozes icônicas de celebridades brasileiras, que assim como o nosso sanduíche, não precisam de muito para serem reconhecidas. A partir dessa conexão afetiva com os clientes, também convidaremos o público a revisitar um clássico e redescobrir todas as suas versões", conta Lariane Duarte, head de marketing do McDonald’s.
Confira a campanha neste link.
Caravana de Natal do Grupo Coroa percorre Grande Vitória, Norte e Sul do Estado
Pelo terceiro ano consecutivo o Grupo Coroa faz a Caravana Iluminada com o nome “O Melhor Natal é Agora”, com rota no Sul, no Norte do estado e na Grande Vitória.
Para espalhar a magia do natal pelo Espírito Santo o “Coroa Noel”, as Noeletes e a Mamãe Noel percorrem as cidades desta quinta-feira (12), começando pela praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim. Em algumas praças selecionadas, a equipe faz uma parada para distribuir Guaraná Coroinha.
Além disso, foram identificados institutos e associações responsáveis por crianças e adolescentes em vulnerabilidade social para doação de presentes. A ação contará com 5 caminhões iluminados e uma Saveiro-Rena iluminada na Grande Vitória e 2 Caminhões iluminados nas regiões Norte e Sul do Estado.
Até o dia 23 de dezembro, último dia, a Caravana passará por Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Domingos Martins, Santa Teresa, Ibiraçu, Colatina, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Piúma.
Para Ademar Bragatto, um dos sócios, é muito gratificante para o Grupo Coroa poder levar a Caravana Iluminada às ruas do Espírito Santo e proporcionar momentos tão especiais para as pessoas.
“Sabemos que o Natal é uma época de união, esperança e celebração, e ter a oportunidade de espalhar essa magia, alcançando crianças e famílias que muitas vezes não têm acesso a essas experiências, é algo que nos enche de alegria e reforça o nosso compromisso com a comunidade."
Outro sócio, Roberto Kautsky, completou: “Neste período do ano, em que se fala tanto sobre harmonia e amor, acreditamos que cada um pode fazer a diferença ao espalhar alegria e carinho ao seu redor. Pequenos gestos podem transformar o dia de alguém e fortalecer o verdadeiro espírito de Natal. Nossa Caravana Iluminada é um exemplo de como ações simples, feitas com o coração, têm o poder de unir pessoas e levar esperança. Juntos, podemos criar um Natal mais especial para todos". Confira a programação no instagram da Coroa.