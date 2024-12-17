Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fotografia

Projeto “Encontros com a Fotografia Contemporânea” apresenta Sebastião Salgado

A Mosaico Fotogaleria apresenta a exposição "Outras Américas", de Sebastião Salgado. A exposição poderá ser visitada a partir do dia 20 de dezembro, esta sexta-feira

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 11:34

Públicado em 

17 dez 2024 às 11:34
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Exposição de Sebastião Salgado
Crédito: divulgação
No próximo dia 20 de dezembro, a Mosaico Fotogaleria abre para o público a exposição “Outras Américas”, com fotografias de ninguém menos que Sebastião Salgado. A mostra dá início à programação do projeto “Encontros com a Fotografia Contemporânea”, em que a galeria vai realizar uma série de eventos como exposições, projeções, cursos e bate-papos.
A série de fotografias “Outras Américas” é uma das mais emblemáticas da carreira de Sebastião Salgado. Faz parte de um grande projeto fotográfico que ele desenvolveu entre os anos de 1977 e 1984, durante as viagens que fez pela América Latina com o objetivo de capturar realidades esquecidas em comunidades camponesas e indígenas, abordando diferentes culturas.
“Os sete anos despendidos em produzir estas imagens transcorreram como uma viagem de sete séculos no passado, para observar, desenrolando-se ante mim num passo lento, arrastado - o qual marca a passagem do tempo nesta região -, todo o fluxo de culturas distintas, tão semelhantes em suas crenças, perdas e sofrimentos. Percorri a universalidade desse mundo apartado, viajando do litoral tórrido do Nordeste brasileiro às montanhas do Chile e daí à Bolívia, ao Peru, Equador, Guatemala e México”, descreve Sebastião.
Com curadoria de Lélia Wanick Salgado, a exposição apresenta uma seleção de 22 fotografias em pequeno formato.
“Admiramos muito toda a obra do Salgado, mas este é o trabalho dele que mais se aproxima do assunto de pesquisa da nossa galeria: o cotidiano. Seu olhar apresenta de uma forma muito digna os povos diversos da América Latina em seu dia a dia. É perceptível em cada imagem o cuidado e respeito que ele tem por aqueles que fotografa”, comenta Tadeu Bianconi, sócio da Mosaico Fotogaleria.

Valorização da fotografia

Reconhecido em todo o mundo como um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, Sebastião Salgado construiu uma carreira admirável que representa o sonho de quase todos os fotógrafos. Desenvolver os projetos dentro dos temas do seu interesse e viver disso. Para conseguir tudo isso, foi essencial a parceria com sua esposa Lélia Wanick Salgado que é quem desenvolve os projetos, edita e faz curadoria de suas fotos.
“A vinda do Sebastião a Vitória cumpre o objetivo da nossa galeria de valorizar a fotografia, para mostrar sua importância como ferramenta de conscientização, como arte, como documento e memória da nossa sociedade. Precisamos de políticas públicas que reconheçam esse valor da fotografia para que os acervos fotográficos ganhem visibilidade e não se percam,” comenta Gabriel Lordello, da Mosaico Fotogaleria.
A exposição “Outras Américas” será aberta ao público, com entrada gratuita, mas é preciso fazer um agendamento prévio pelo e-mail [email protected]. A mostra fica em cartaz até 22 de fevereiro.
Fotógrafo Sebastião Salgado
Sebastião Salgado é  um dos fotógrafos mais renomados do mundo Crédito: divulgação

Projeção “Amazônia” no Sesc Glória

Nesta quinta ( 19), o Sesc ES e a Mosaico Fotogaleria apresentam a projeção “Amazônia” de Sebastião Salgado,  às 19h30, no Sesc Glória, em Vitória. O fotógrafo brasileiro estará presente, proporcionando uma rica conversa sobre o trabalho e a importância da consciencialização ambiental. O evento faz parte do projeto “Encontros com a Fotografia Contemporânea”, da Mosaico Fotogaleria, em parceria com o Cine Sesc Glória.
A série de concertos “Amazônia” combina mais de 200 fotografias musicadas pelo poema sinfônico “Erosão - Origem do Rio Amazonas”, do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, formando uma experiência audiovisual incrível.
O evento será aberto ao público, para maiores de 16 anos, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Sesc Mesa Brasil, programa de solidariedade que atua contra a fome e o desperdício, unindo doadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional.

McDonald’s destaca a força do Big Mac em nova campanha
A marca se uniu a algumas das vozes mais icônicas e conhecidas do Brasil para interpretar o jingle Crédito: divulgação

McDonald’s usa vozes famosas em nova campanha para destacar a força do Big Mac

O McDonald's apresenta a nova campanha do clássico Big Mac - tão clássico que o público nem precisa ver para saber qual sanduíche é! Com um dos jingles mais famosos do mundo, basta ouvir “dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim” para automaticamente conectar ao Big Mac. 

E é exatamente essa a proposta da campanha criada pela agência GALERIA.ag. Por isso, a marca se uniu a algumas das vozes mais icônicas e conhecidas do Brasil para interpretar o jingle, são elas: Liniker, Ana Maria Braga, João Gomes e Xamã. A partir dessa conexão afetiva com o consumidor, a ideia é que por meio da voz das celebridades, color code e a forma de montar o sanduíche, ele seja reconhecido sem a necessidade de ser mostrado explicitamente.

Transmitindo a mensagem “Big Mac, todo mundo reconhece um ícone”, a campanha estreou na TV com quatro filmes de 15”. Sem mostrar o produto e abordar seu appetite appeal, a campanha apresentou as vozes recitando o famoso jingle, provando que “todo mundo reconhece”. A campanha finaliza com a assinatura “Reconheceu? Nem precisa ver para dizer quem é”.

 Depois de despertar a curiosidade e promover conversas, a peça entrou em sua fase de revelação. Em formato de videoclipe, o último filme da campanha a ser veiculado, acompanhado de muito ritmo, cores e, claro, muito Big Mac, releva de quem são as vozes inconfundíveis. 

Além disso, o McDonald's também traz duas novidades, que agregam ainda mais sabor ao icônico sanduíche - as versões Big Mac Bacon e Big Mac Duplo. "O Big Mac é um clássico no Brasil e no mundo, um ícone que vai além do sabor do sanduíche em si. Essa campanha reforça que os consumidores o reconhecem mesmo sem nenhuma imagem. Para isso, trazemos vozes icônicas de celebridades brasileiras, que assim como o nosso sanduíche, não precisam de muito para serem reconhecidas. A partir dessa conexão afetiva com os clientes, também convidaremos o público a revisitar um clássico e redescobrir todas as suas versões", conta Lariane Duarte, head de marketing do McDonald’s.

Confira a campanha neste link.

Caravana de natal do Grupo Coroa
Caravana de natal do Grupo Coroa Crédito: divulgação

Caravana de Natal do Grupo Coroa percorre Grande Vitória, Norte e Sul do Estado

Pelo terceiro ano consecutivo o Grupo Coroa faz a Caravana Iluminada com o nome “O Melhor Natal é Agora”, com rota no Sul, no Norte do estado e na Grande Vitória. 

Para espalhar a magia do natal pelo Espírito Santo o “Coroa Noel”, as Noeletes e a Mamãe Noel percorrem as cidades desta quinta-feira (12), começando pela praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim. Em algumas praças selecionadas, a equipe faz uma parada para distribuir Guaraná Coroinha. 

Além disso, foram identificados institutos e associações responsáveis por crianças e adolescentes em vulnerabilidade social para doação de presentes. A ação contará com 5 caminhões iluminados e uma Saveiro-Rena iluminada na Grande Vitória e 2 Caminhões iluminados nas regiões Norte e Sul do Estado. 

Até o dia 23 de dezembro, último dia, a Caravana passará por Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Domingos Martins, Santa Teresa, Ibiraçu, Colatina, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Piúma. 

Para Ademar Bragatto, um dos sócios, é muito gratificante para o Grupo Coroa poder levar a Caravana Iluminada às ruas do Espírito Santo e proporcionar momentos tão especiais para as pessoas.

“Sabemos que o Natal é uma época de união, esperança e celebração, e ter a oportunidade de espalhar essa magia, alcançando crianças e famílias que muitas vezes não têm acesso a essas experiências, é algo que nos enche de alegria e reforça o nosso compromisso com a comunidade."

Outro sócio, Roberto Kautsky, completou: “Neste período do ano, em que se fala tanto sobre harmonia e amor, acreditamos que cada um pode fazer a diferença ao espalhar alegria e carinho ao seu redor. Pequenos gestos podem transformar o dia de alguém e fortalecer o verdadeiro espírito de Natal. Nossa Caravana Iluminada é um exemplo de como ações simples, feitas com o coração, têm o poder de unir pessoas e levar esperança. Juntos, podemos criar um Natal mais especial para todos". Confira a programação no instagram da Coroa.

Veja Também

Com 200 franquias, Café Caramello abre fábrica em Miami e investe na Europa

Comunidade MKT Vix realiza Sunset para fechar as atividades do ano

Stone Summit debate cenário atual e futuro do setor de rochas no ES

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados