Saboratta lança produto ao som de Alemão do Forró

Alemão do Forró em VT da Saboratta Calabresa Crédito: Divulgação

A Saboratta colocou no mercado no início deste mês seu mais novo produto, a Calabresa Saboratta, o grande lançamento do ano da empresa. Para turbinar a campanha de comunicação, Alemão do Forró foi escolhido para ser garoto-propaganda e um jingle foi criado especialmente para comemorar a novidade. Além de um VT, foram criadas diversas outras peças como material de PDV, vinhetas para painéis eletrônicos, mídia OOH, spot para rádio, entre outras.

“O primeiro passo foi identificar uma personalidade local com credibilidade e com uma persona identificada com o produto e o seu público. Então foi criado um jingle para embalar o comercial que tem uma pegada de videoclipe, com o Alemão preparando uma deliciosa feijoada com a calabresa Saboratta”, afirma Luiz Roberto Cunha, presidente da Danza Estratégia e Comunicação.

Luiz Roberto Campos da Cunha, presidente da agência de estratégia e comunicação Danza Crédito: Acervo pessoal

Luiz Roberto explica que o cantor foi o escolhido para estar à frente da campanha por conta do perfil, estilo e popularidade.

“O Alemão tem a imagem que o cliente procurava para associar a calabresa, um produto popular e muito presente nas comemorações entre amigos e família, como num churrasco, uma feijoada ou como acompanhamento daquele bom bate-papo regado a uma cervejinha. O Alemão e suas músicas remetem a isso: alegria e descontração. E o jingle nasceu exatamente para ser o discurso do produto, com um estilo musical do cantor.”, complementa o líder da Danza.

Por falar em garoto-propaganda: Grupo Eletromil lança nova campanha com ator Luciano Szafir

Luciano Szafir em VT da Eletrotintas Crédito: Divulgação

O Grupo Eletromil lançou uma nova campanha de comunicação que inclui quatro empresas do grupo: Eletrotintas, Avanti Iluminação, Eletromil e Andaluz Indústria Metalúrgica – esta, inclusive, completando 20 anos em 2021. Sob a liderança da diretora de Marketing do grupo, Aline Flores, a campanha é estrelada pelo ator Luciano Szafir e inclui VT e as peças demais peças de comunicação (mídia display, redes sociais, entre outras)

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Aline explica a escolha de Szafir como garoto-propaganda. “Buscamos um perfil que representasse experiência, devido a sua idade, serenidade na qual se destaca por sua fala calma, solidez representada por sua característica familiar, grandiosidade expressada por sua altura e pelo seu lado humano, ao qual é bastante expressado em suas mídias sociais.”, esclarece.

Extrabom Supermercados realiza Cine Drive-in na Grande Vitória

Cine dri Crédito: Divulgação

Boulevard Shopping Vila Velha (10 a 13/06) e Extracenter Viana (17 a 20/06) da rede de supermercados. As sessões são gratuitas e com direito a pipoca e refrigerante também de graça. O Ministério do Turismo, a Secretaria especial da Cultura e o Extrabom Supermercados , apresentam a partir desta quinta-feira (10) o projeto Cine Drive-in Extrabom. Serão exibidos sete filmes em cada uma das unidades(10 a 13/06) e(17 a 20/06) da rede de supermercados. As sessões são gratuitas e com direito a pipoca e refrigerante também de graça.

Yuri Corrêa, gerente de marketing da rede Extrabom Crédito: Divulgação/Extrabom

De acordo com o gerente Marketing do Extrabom, Yuri Corrêa, o projeto foi idealizado para proporcionar momentos de diversão segura para as famílias capixabas.

“Sabemos que a cultura e o entretenimento exercem um papel importante para promoção do bem-estar, impactando na qualidade de vida das pessoas. Os cinemas são uma paixão nacional e, neste momento de pandemia, o cine drive-in é um programa que permite viver uma experiência de lazer fora de casa, porém com distanciamento social. As exibições vão ocorrer em Viana, que não possui salas de cinema, dando ao projeto um caráter ainda mais especial, e em Vila Velha onde ainda vigora a restrição no funcionamento das salas convencionais”,

Yuri lembra que, mesmo havendo mudanças na classificação da cidade no Mapa de Risco, a programação do Cine Drive-In seguirá o cronograma. A recomendação é que os carros sejam ocupados por integrantes da mesma família ou grupos de amigos que já dividem o mesmo ambiente. A programação é bem eclética, com filmes para todas as idades.

Buaiz Alimentos comemora 80 anos com novidades nas embalagens

Farinha Regina com selo de 80 anos da Buaiz Alimentos Crédito: Divulgação

A Buaiz Alimentos está desenvolvendo uma série de ações e projetos como parte de seu calendário de aniversário de oito décadas. Novas embalagens e sabores de produtos, inovação e tecnologia fazem parte do combo de comemoração.

A linha industrial de farinha e pré-massa está com novo design e a farinha de trigo Número Um passará por modernização das embalagens no segundo semestre deste ano Outra novidade é a criação de uma assistente virtual inteligente, integrando todos os canais de comunicação (site, Facebook e Instagram), para a melhoria no atendimento e na experiência do consumidor. Além disso, uma solução baseada em inteligência artificial está sendo desenvolvida com foco no trabalho de gestão de trade marketing.

“(...) Estamos aproveitando os 80 anos para colocar em prática novos projetos. Todos os nossos produtos já estão com selo comemorativo de 80 anos em suas embalagens. Dois novos sabores de mistura para bolo estão em fase de finalização de desenvolvimento e chegarão às prateleiras até o final do ano”, ressalta a diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz.

Tem vaga na Cabana

Junte-se ao time Crédito: Linda Eller-Shein no Pexels

Diretor de Arte disponível. Para quem quiser se candidatar, basta entrar em contato através do A Cabana Publicidade está com uma vaga dedisponível. Para quem quiser se candidatar, basta entrar em contato através do site ou das redes sociais da agência.

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.