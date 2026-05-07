Premiações projetam cachaça capixaba no mercado nacional

O Espírito Santo entra de vez no radar do mercado nacional de destilados com o desempenho do Alambique Princesa Isabel em duas das principais avaliações do setor em 2026. A cachaçaria conquistou o topo do ranking da Cúpula da Cachaça 2026, com a melhor cachaça branca do Brasil (Princesa Isabel Prata Inox), além do segundo lugar na categoria blend de madeiras (Princesa Isabel Carvalho), consolidando sua posição entre os players mais relevantes do país.





O movimento ganha ainda mais força com o desempenho no Concurso New Spirits 2026, onde o rótulo Princesa Isabel Nebbiolo recebeu a premiação máxima de Duplo Ouro, concedida apenas a bebidas com pontuação superior a 97, sendo o único destilado a atingir esse patamar na edição. O resultado posiciona o produto como referência nacional em qualidade e eleva o patamar da cachaça capixaba no segmento premium.





Além do reconhecimento, a premiação abre portas estratégicas de mercado. Como parte da conquista, o alambique garantiu presença com estande na ExpoCachaça BH 2026, considerada a principal vitrine do setor no Brasil, reunindo produtores, distribuidores e compradores em um ambiente voltado à geração de negócios e expansão de marca.





Outro dado relevante é que o Alambique Princesa Isabel foi a única cachaça do Espírito Santo a chegar à fase final da Cúpula da Cachaça, reforçando o protagonismo regional em um mercado cada vez mais competitivo e orientado à diferenciação.





"Essas premiações em sequência neste ano de 2026, quando completamos 10 anos de existência, reforçam um trabalho 100% dedicado na busca de excelência e de um produto que expresse o terroir capixaba. Estamos muito felizes e orgulhosos. Animados para continuar destilando uma cachaça cada vez melhor, que enalteça o nosso estado", declarou Pedro Cellia, filho de Adão Cellia, fundador do alambique.