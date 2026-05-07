Premiações projetam cachaça capixaba no mercado nacional

O Espírito Santo entra de vez no radar do mercado nacional de destilados com o desempenho do Alambique Princesa Isabel em duas das principais avaliações do setor em 2026. A cachaçaria conquistou o topo do ranking da Cúpula da Cachaça 2026, com a melhor cachaça branca do Brasil (Princesa Isabel Prata Inox), além do segundo lugar na categoria blend de madeiras (Princesa Isabel Carvalho), consolidando sua posição entre os players mais relevantes do país.
O movimento ganha ainda mais força com o desempenho no Concurso New Spirits 2026, onde o rótulo Princesa Isabel Nebbiolo recebeu a premiação máxima de Duplo Ouro, concedida apenas a bebidas com pontuação superior a 97, sendo o único destilado a atingir esse patamar na edição. O resultado posiciona o produto como referência nacional em qualidade e eleva o patamar da cachaça capixaba no segmento premium.
Além do reconhecimento, a premiação abre portas estratégicas de mercado. Como parte da conquista, o alambique garantiu presença com estande na ExpoCachaça BH 2026, considerada a principal vitrine do setor no Brasil, reunindo produtores, distribuidores e compradores em um ambiente voltado à geração de negócios e expansão de marca.
Outro dado relevante é que o Alambique Princesa Isabel foi a única cachaça do Espírito Santo a chegar à fase final da Cúpula da Cachaça, reforçando o protagonismo regional em um mercado cada vez mais competitivo e orientado à diferenciação.
Reposicionamento da marca
Ariosto Santos lança novo instituto com os filhos e reposiciona atuação no mercado de estética
Tecnologia, inovação e legado familiar se encontram em um novo capítulo da cirurgia plástica capixaba. Nesta sexta-feira (8), o cirurgião plástico Ariosto Santos apresenta oficialmente o Instituto de Cirurgia Plástica Avançada (Inciplaa), em evento para convidados na área VIP do Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.
O lançamento marca uma nova fase na trajetória do médico e simboliza um movimento de reposicionamento da marca. Mais do que a inauguração de um novo espaço, o Inciplaa nasce a partir de um trabalho estratégico de rebranding que redefiniu identidade, linguagem e presença institucional. A nova logomarca foi desenvolvida por Flávia Carvalhinho, em um processo construído para traduzir a evolução do Instituto e seu novo momento de mercado.
A nova etapa também reforça a continuidade de um legado familiar. Passam a atuar ao lado de Ariosto Santos os filhos Ariosto Neto e Arthur Schwab Santos, também cirurgiões plásticos.
“O Instituto nasce como a continuidade de uma história construída com compromisso e paixão pela medicina. Ver meus filhos seguindo esse caminho, trazendo inovação e somando conhecimento, é a certeza de que evoluímos sem perder a essência do cuidado com cada paciente”, destaca Ariosto Santos.
Além do novo posicionamento, o Inciplaa incorpora tecnologias de ponta, como a plataforma Ignite RF, equipamento de radiofrequência que amplia as possibilidades de tratamentos com precisão, segurança e personalização. O movimento acompanha uma tendência global do setor, cada vez mais orientada por inovação, naturalidade de resultados e recuperação mais ágil.
Energia solar
Fortlev Solar busca expansão no mercado nacional com presença na Intersolar Nordeste
Empresa capixaba, a Fortlev avançou em sua estratégia de expansão nacional durante a Intersolar Brasil Nordeste 2026, realizada em Fortaleza. A companhia participou do evento, que reuniu mais de 5 mil visitantes, em um momento em que o Nordeste concentra cerca de 52% da potência solar instalada no país.
Na feira, a Fortlev apresentou soluções voltadas à eficiência operacional e à viabilidade econômica dos projetos, com alternativas para reduzir barreiras técnicas e ampliar o acesso a meios de pagamento. Além disso, a empresa teve investimentos recentes em estrutura física e a aposta na estratégia de ampliar a proximidade com integradores em diferentes regiões do país.
“Participar da Intersolar Nordeste tem um valor estratégico relevante. Por liderar a geração solar no país, a região concentra grande parte das oportunidades de crescimento do setor. Estar presente nesse ambiente permite ampliar o relacionamento com integradores, compreender as demandas locais, nos aprofundar no mercado e demonstrar, na prática, como nosso portfólio contribui para projetos mais eficientes e competitivos. É uma forma de consolidar nossa atuação em uma região-chave e, ao mesmo tempo, avançar na presença nacional”, explica o diretor comercial da Fortlev Solar, Eduardo Abreu.
Continuidade
Sistema Fecomércio-ES apresenta nova diretoria para 2026-2030 e reelege Idalberto Moro
A nova diretoria do Sistema Fecomércio Espírito Santo foi apresentada aos capixabas nesta terça-feira (5). A entidade reelegeu o presidente Idalberto Luiz Moro e definiu a nova diretoria para o quadriênio 2026-2030. A eleição foi realizada na sede da instituição, em Vitória, com chapa única e aprovação unânime dos sindicatos presentes, 25 dos 26 aptos a participar do processo.
A recondução da atual liderança sinaliza a continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos e abre um novo ciclo de gestão, marcado pela reformulação de eixos estratégicos voltados ao fortalecimento dos setores de comércio, serviços e turismo. Entre as prioridades estão a ampliação da representatividade institucional, o reforço do diálogo com o poder público e a defesa dos interesses empresariais no Espírito Santo.
“O nosso compromisso é seguir atuando de forma firme e avançando nos setores do comércio, serviços e turismo”, afirmou o presidente reeleito, Idalberto Luiz Moro.
Na gestão 2022-2026, a Fecomércio-ES ampliou de 22 para 26 o número de sindicatos filiados e expandiu a atuação conjunta com Sesc e Senac de 32 para 78 municípios capixabas. Até 2028, o Sistema Comércio prevê investimentos superiores a R$ 400 milhões em qualificação profissional, assistência social, cultura, educação, saúde, turismo e lazer, além da modernização de estruturas e da construção da nova sede integrada da entidade.
Delivery
Circuito burger mobiliza 160 lanchonetes em 16 cidades e movimenta o mercado de alimentação
O apetite do capixaba por hambúrguer virou negócio. O Circuito Burger, maior festival do segmento no Espírito Santo, chega à sua 2ª edição em 2026 com escala ampliada e números que reforçam o potencial do setor: serão cerca de 160 lanchonetes participantes, distribuídas em 16 municípios de Norte a Sul do Estado.
Realizado entre os dias 10 e 31 de maio, o evento aposta em um modelo que combina experiência gastronômica, engajamento digital e geração de receita. Todas as receitas concorrentes são inéditas, criadas exclusivamente para o circuito, o que estimula inovação no cardápio e aumenta o ticket médio das casas participantes. O consumo e a votação acontecem diretamente pelo Plus Delivery, plataforma que concentra toda a jornada do cliente.
A proposta é clara: eleger o melhor hambúrguer do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que impulsiona o ecossistema local de food service. Além do sabor, entram na disputa critérios estratégicos como Atendimento, Entrega e Qualidade do Produto, indicadores cada vez mais decisivos na fidelização do consumidor digital.
Os números da primeira edição ajudam a dimensionar o impacto econômico. Em 2025, o Circuito Burger registrou mais de 15 mil lanches vendidos em pouco mais de duas semanas, movimentando acima de R$ 10 milhões nas cidades participantes. Para 2026, a expectativa é ampliar esse alcance, incorporando desde pequenos operadores de delivery até grandes players do segmento.
“O objetivo é expandir o que já deu certo, levando o circuito para mais cidades e fortalecendo toda a cadeia local. Do pedido à avaliação, tudo acontece dentro do aplicativo”, afirma o organizador Luiz Henrique Sabadini.
Com presença em cerca de 50 cidades, o Plus Delivery se posiciona como o principal hub digital de alimentação no interior do Estado, reforçando o movimento de regionalização e valorização de negócios locais, uma tendência que ganha cada vez mais força no mercado de delivery.