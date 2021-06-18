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CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Meio ambiente ganha destaque em campanhas capixabas

Cesan, Vale e Prefeitura de Vitória mostram suas ações de sustentabilidade no Mês do Meio Ambiente

Públicado em 

17 jun 2021 às 22:36
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Ilha das Caieiras por Sagrilo
Ilha das Caieiras por Sagrilo Crédito: Sagrilo
Neste mês da conscientização ambiental, algumas agências lançaram campanhas com a temática, abordada de diferentes maneiras. Cesan, Vale e Prefeitura de Vitória mostram, por meio de VTs lançados nas últimas semanas, ações de sustentabilidade.
material da Cesan e da Fire incentiva o capixaba a adotar hábitos de consumo sustentável para economia de água, sobretudo levando em consideração a grave seca atingida pelo Estado há alguns anos e em um momento bastante oportuno, já que o Brasil passa pela pior crise hídrica dos últimos 90 anos.
Já a Fire e Vale colocaram no ar o filme de divulgação do Parque Caminho do Mar, que a empresa, em parceria com a Prefeitura da Serra, entregaram na região de Bicanga. Um projeto que valoriza a relação das pessoas com o meio ambiente junto a uma área de proteção ambiental.
Por sua vez, a Prefeitura de Vitória (PMV) juntamente com a Danza, em e comemoração ao mês do Meio Ambiente, apresentaram em campanha da PMV diversas ações realizadas neste ano que garantem a preservação do meio ambiente, sobretudo nos corpos marítimos, e contribuem para a melhoria da qualidade de vida na capital capixaba.

Por falar em meio ambiente…

Faleceu nesta quarta-feira o fotógrafo Jorge Sagrilo, que nos contemplou com inúmeras fotos fantásticas da natureza exuberante do Espírito Santo, incluindo a foto de capa desta coluna, um registro do “Outubro Rosa” de Sagrilo na Ilha das Caieiras. Vários momentos importantes da história e da cultura do Estado foram contemplados pelo olhar dele. Além de um talento nato, Sagrilo era visionário: fundou o primeiro estúdio fotográfico exclusivo para foto publicitária de Vitória.

Balaio Design assume gestão da marca da ExtraFruti

O escritório de branding e design estratégico Balaio Design assumiu a conta de gestão de marca da Extrafruti com contrato de 12 meses. O objetivo da parceria é auxiliar o cliente no alcance de seus objetivos institucionais e comerciais através de uma comunicação assertiva, focada no seu público de interesse. No escopo desse contrato estão demandas estratégicas, de comunicação e de design.
Equipe Balaio Design
Equipe Balaio Design Crédito: Divulgação
A Extrafruti é especialista em gestão de produtos (Flores, Frutas, Legumes e Verduras - FFLV), atuando também com distribuição para varejo, vendas no atacado e food service.
“O desafio agora é conseguir tangibilizar e dar mais valor para a imagem da marca e desenvolver essa comunicação mais assertiva levando em consideração todos os objetivos comerciais existentes dentro da instituição. Trabalhamos com design estratégico como ferramenta para essa assertividade. Para nós também é um grande desafio, pois é uma marca que tem uma grande abrangência na região Sudeste. Mas, temos uma equipe qualificada e multidisciplinar, com foco nessa evolução da marca da Extrafruti perante os seus públicos de interesse”, avalia o sócio-diretor do Balaio Design, Chico Ribeiro.
Chico Ribeiro, sócio-de
Chico Ribeiro, sócio-diretor da Balaio Desing Crédito: Balaio Design

Festa Junina garantida

No próximo sábado, a TV Gazeta apresenta a segunda versão de sua festa junina para todo o Estado. O programa Sabadão Junino, que irá ao ar logo após a novela Império, terá Alemão do Forró, Filipe Fantin, o “Rei do Pix”, e a dupla vencedora do Palco Litoral, Thiarlys e Melina. A apresentação será de Diego Araujo, do “Em Movimento”. Além de muita música, a atração será recheada de brincadeiras e interação com o público, seguindo as regras de segurança sanitária.
Sabadão Junino será neste sábado (19), ao vivo, na TV Gazeta
Sabadão Junino será neste sábado (19), ao vivo, na TV Gazeta Crédito: TV Gazeta
O programa tem o oferecimento do Extrabom Supermercados; da concessionária da Ford, Viafor; da Saboratta; da Wig WIG Construção e Acabamento; e da Rações Agromais.

Por falar em música…

Recall Week Rede Gazeta
Recall Week Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta
A Recall Week, que começa na próxima segunda-feira (21) para prestigiar as marcas vencedoras do 29º Recall de Marcas da Rede Gazeta, terá uma programação pra lá de especial com grandes nomes do marketing e da comunicação brasileira, com direito a três shows musicais. Será uma semana intensa de programação e conteúdos para valorizar o mercado capixaba que vai até o domingo (27).
O pontapé inicial será dado às 16h, com a palestra do CEO do Rock in Rio, Luis Justo. A Diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini; a diretora de Marketing de OMO, Giovanna Gomes; e os CMOs do McDonald’s Brasil, João Branco, e da JBS, Sérgio Valente serão os convidados dos demais dias.
Já a agenda de shows será aberta por Nando Reis, na segunda-feira, a partir das 20h, também para comemorar o Dia do Mídia e com promoção da rádio Mix Vitória. Na sexta-feira (25), será a vez da apresentação da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, também às 20h, com promoção da rádio Litoral. Fechando a semana, no domingo (27), o programa Na Intimidade do Samba, apresentado por Wallace Menezes na rádio Gazeta, receberá convidados especiais como Emerson Xumbrega, Lajota e Dorca Nunes, às 11h. Tudo transmitido pela página agazeta.com.br/recall.

LEIA MAIS SOBRE O  29º RECALL DE MARCAS

Recall de Marcas terá semana especial para premiar as marcas campeãs

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Recall de Marcas Rede Gazeta premia empresas que se destacaram em 2021

Vagas para Danzarino

A Danza está com duas vagas em aberto, uma para assistente e outra para executivo de negócios. Para se candidatar, basta enviar o currículo e a pretensão salarial para o e-mail [email protected]. O requisito para participar do processo seletivo é ter formação superior em Comunicação Social e é desejável conhecimento em Publi Manager.

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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