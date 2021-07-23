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Espírito Olímpico

Marcas do Espírito Santo garantem cobertura olímpica capixaba em Tóquio

Banestes, Café Cafuso, Lotes CBL, Rede Construir e Unisales estão ao lado dos veículos da Rede Gazeta para mostrar tudo sobre os Jogos Olímpicos, com destaque para a performance dos atletas capixabas

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:12

Públicado em 

23 jul 2021 às 18:12
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Logomarca da cobertura especial da Olimpíada de Tóquio realizada pelos veículos da Rede Gazeta
Logomarca da cobertura especial da Olimpíada de Tóquio realizada pelos veículos da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta
Este ano a Rede Gazeta conta com uma equipe exclusiva para realizar uma cobertura especial da Olimpíada de Tóquio. O jornalista Filipe Souza, editor e colunista de Esportes em A Gazeta, e o repórter fotográfico Vitor Jubini já estão em solo japonês. A cobertura  será multiplataforma, nos canais de A Gazeta (confira a página especial), CBN Vitória, TV Gazeta, GE ES, Rádio Litoral e Gazeta FM, e utilizará a hashtag #redeolímpica.

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A presença de uma equipe capixaba na Terra do Sol Nascente só é possível graças a parceiros que acreditam no maior evento esportivo do planeta e naquilo que ele representa.  Dentre os valores defendidos pela filosofia olímpica, estão a promoção da união e do respeito por regras,  ainda mais importantes diante da realidade pandêmica vivida internacionalmente. 
Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
Cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio 2020, realizada nesta sexta-feira (23) Crédito: Vitor Jubini
Banestes, Café Cafuso, Lotes CBL, Unisales e Rede Construir estão ao lado dos veículos da Rede Gazeta para mostrar tudo sobre os Jogos Olímpicos deste ano, com destaque para a performance dos atletas capixabas, nas mais diferentes modalidades.
“Estamos muito felizes com as parcerias firmadas com o Banestes, Café Cafuso, CBL, Rede Construir e Unisales, para conectarmos o Espírito Santo ao maior evento esportivo do mundo. Neste ano, as Olimpíadas ganham um novo significado. Simbolizam a retomada da vida e trazem uma perspectiva de esperança para todos nós. E as marcas parceiras estarão presentes junto com a Rede compartilhando todas as emoções da competição e, mais do que isso, acompanhando de perto e vibrando com as conquistas dos nossos atletas.”, declara o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas. 
Alison Cerruti, o Mamute, jogador capixaba de vôlei de praia
Alison Cerruti, o Mamute, jogador capixaba de vôlei de praia Crédito: GZ
O compromisso das marcas
Café Cafuso
De acordo com nota da assessoria de imprensa da Café Cafuso, a empresa não poderia ficar de fora dessa cobertura dos Jogos Olímpicos, pois reforça a ideia da marca de estar presente nos grandes momentos dos capixabas.
"Nada melhor que acordar cedo e tomar uma xícara de Cafuso comemorando uma medalha brasileira. Nosso objetivo é a valorização do esporte como prática saudável e inclusiva. Além disso, o café é uma bebida estimulante, saborosa e querida pelos esportistas. Somos a energia para começar o dia dos capixabas e nossos atletas do Brasil merecem nossa torcida e apoio em Tóquio 2021.” "
Assessoria de Imprensa - Café Cafuso
CBL
De acordo com o head de Marketing e Inovação da Lotes CBL, Leandro Vicentini, a empresa tem enorme orgulho em contribuir para ajudar a levar informação dos capixabas que estão participando dos Jogos para os que estão acompanhando daqui do Estado.
"A CBL é genuinamente capixaba e não é uma loteadora que tem como um dos seus objetivos estratégicos se expandir para fora. Valorizar o capixaba e o Espírito Santo pra gente é também valorizar a CBL, já que os nossos negócios todos estão aqui. Esse projeto da Rede Gazeta é de amplitude estadual e, por isso, faz sentido pra gente participar do ponto de vista de marca e comunicação."
Leandro Vicentini - Head de Marketing e Inovação da Lotes CBL
O head de Marketing e Inovação afirma ainda que, como líder no setor de loteamento no Estado, a CBL se coloca na responsabilidade de promover a inovação dentro do segmento. “Esse é o papel do líder. Então, pra gente, esses estímulos, essas iniciativas de comunicação institucionais, de se posicionar como uma marca que apoia os atletas, apoia o ES, é até de certa forma novidade em nosso segmento, que não tem o costume de fazer esse tipo de investimento em comunicação", conclui.
Rede Construir
De acordo com o diretor da Rede Construir, Douglas Broseguini Delfin, a visibilidade proporcionada pela transmissão é extremamente necessária para os atletas capixabas, que são orgulho para a população.
"Estamos com a expectativa alta em incentivar a prática de esportes, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Sabemos que é fundamental cuidar da saúde e estamos felizes de participar desse evento histórico e especial, que ficará gravado para sempre na memória das pessoas. Queremos sempre ser lembrados como uma empresa que apoia o esporte e a transmissão desse tipo de evento, fortalecendo os laços com as pessoas. "
Douglas Broseguini Delfin - Diretor da Rede Construir
Unisales
Segundo com o coordenador do curso de Educação Física da UniSales, Samuel Thomazini de Oliveira, os objetivos institucionais estão atrelados aos três valores centrais dos Jogos Olímpicos: ênfase na excelência, na amizade e no respeito.
"A metodologia de ensino Salesiana pressupõe a vivência desses valores no dia a dia de todos os processos educacionais. Nesse contexto, ações relacionadas à difusão de práticas esportivas com essas características significa ampliar o alcance das ações Institucionais para a valorização da humanidade e, de maneira específica, da sociedade capixaba. Nessa perspectiva, apoiar os atletas capixabas nos Jogos Olímpicos representa a valorização das virtudes associadas a eles”, esclarece Samuel. "
Samuel Thomazini de Oliveira - Coordenador do Curso de Educação Física da UniSales

Encontro de MKT na Base 27

Encontro na Base 27 entre profissionais de Comunicação e MKT
Encontro na Base 27 entre profissionais de Comunicação e MKT Crédito: Divulgação
No dia 15 de julho, mais de 40 profissionais de comunicação e marketing do Espírito Santo participaram de um bate-papo de quase duas horas sobre marketing e assistiram à palestra “Vieses da inovação: precisamos procurá-los”, ministrada pelo publicitário e produtor de conteúdo no Canal Sem Espuma no YouTube, Guilherme Barbosa.
“Fiz uma abordagem sobre o nosso mundo de marketing para que a gente abrisse a discussão sobre temas que são efetivamente sensíveis e que precisam ser discutidos em nosso mercado, como diversidade e inclusão social e nas empresas, uso de influenciadores, a juniorização e pejotização do marketing, a remuneração por inteligência versus comissionamento e o papel do mercado, das academias e dos profissionais da área”, explica o profissional do Sem Espuma.
O encontro surgiu de um convite despretensioso da gerente do Base27, Máyra Belém, feito em um grupo de profissionais de comunicação e marketing capixaba no WhatsApp, o MKT Vix, de conhecer o novo hub de inovação da engenharia e construção. Em poucas horas, a lista de pessoas interessadas já contava com mais de 40 pessoas. Guilherme, que é residente na Base27, e o CEO da Liga de Marketing, Marcelo Braga, ajudaram a organizar o encontro.
Palestra “Vieses da inovação: precisamos procurá-los”, ministrada por Guilherme Barbosa
Palestra “Vieses da inovação: precisamos procurá-los”, ministrada por Guilherme Barbosa Crédito: Divulgação
“A conexão com o Hub Base 27 foi o primeiro evento presencial que nós do grupo MKT Vix fizemos desde 2019. Foi mais uma excelente oportunidade para reencontrar colegas e trocar ideia sobre o tema da diversidade e preconceitos enraizados.”, conta o líder de inovação e marketing na Zucchi Luxury Stones, Pablo Vieira.
Criado em 2018, o MKT Vix conta com mais de 90 profissionais, que trabalham em diferentes empresas e com experiências distintas. O intuito do grupo é conversar sobre o universo profissional e organizar eventos para debater tendências de mercado.
“Participar do encontro foi uma experiência valiosíssima. Primeiro porque o Hub está muito bem estruturado, e conhecer um pouco sobre o trabalho de inovação, as empresas que apoiam e que já têm seus espaços lá, além dos planos para o futuro do Base 27, são coisas que fazem brilhar os olhos de qualquer pessoa que goste do tema inovação. E ver isso acontecendo aqui, do nosso lado, com empresas capixabas e com o corpo que está tomando, é incrível.”, avaliou a consultora e professora de Estratégias Digitais Diana Pádua.

Nova Central

Central Supermercados passou por rebranding e renaming
Central Supermercados passou por rebranding e renaming Crédito: Chuva Comunica
Presente no Espírito Santo e na Bahia por meio de 96 lojas, a Central Supermercados chega a 42 anos de existência com reposicionamento no mercado. A Chuva Comunica fez um trabalho envolvendo rebranding e renaming da marca, que agora é Central (antes, chamava-se Central de Compras).
Por questões estratégicas, a nova identidade conversa diretamente com a antiga, com as mesmas cores e movimentos. A escolha em diminuir o nome também foi totalmente planejada. Além de melhorar a memorização e associação, a palavra Central traz personalidade e amadurecimento. 
“Quando assumimos o planejamento estratégico a gente percebeu pontos que seriam importantes serem ajustados e o branding foi o pontapé inicial. Vimos a necessidade um ajuste no nome, que fosse mais rápido e de memorabilidade melhor. Em seguida, fizemos ajuste em toda identidade visual com grafismo mais moderno, utilizando o elemento C como o ícone que amarrasse toda essa identidade.”, explica o diretor de Relacionamento da Chuva Comunica, Alexandre Pedroni.
Ele afirma que toda essa mudança veio para acompanhar uma revolução digital proposta pela Chuva, que inclui ainda adequações de PDV e de linguagem de comunicação.
Logo da Central
Logo da Central Crédito: divulgação
“Esse processo de branding, muito mais do que apenas um novo nome e identidade, é um novo posicionamento que a associação quer difundir, utilizando principalmente os canais digitais e retornando à mídia de massa, utilizando a TV como principal ferramenta”, completa Pedroni.

Branded: Mobilidade Inovadora

O aplicativo de mobilidade do Grupo Águia Branca, V1 App, fez uma parceria de branded content com o canal Sem Espuma e lançou uma série de quatro vídeos para promover a inovação através dos modelos de negócio da marca, como o aluguel de automóvel. Dois conteúdos já estão no ar. A proposta é fazer as pessoas refletirem sobre a necessidade de se ter um carro ou de se usar um carro.
“Mobilidade ainda é um tabu na cabeça da maioria das pessoas, mesmo em um mundo onde o uso se contrapõe a posse o tempo todo em vários momentos da nossa vida. O V1 viu que precisava educar as pessoas de que é possível pensar em nossa mobilidade de forma inovadora e o Sem Espuma entra para produzir conteúdo que provoque essas reflexões nas pessoas", conta o publicitário e produtor de conteúdo no Canal Sem Espuma no YouTube, Guilherme Barbosa.

Vagas na Rede Gazeta e na Fucape

Rede Gazeta
A oportunidade é para Analista de Comunicação e Marketing para trabalhar na sede da rede, em Vitória. Entre os requisitos para a candidatura, está a graduação em Publicidade e Propaganda e ter conhecimento em Pacote Office.
Clique aqui para saber mais e se inscrever
Fucape Business School
A vaga é para Assistente de Marketing e Comunicação, em Vitória. Para se candidatar, é desejável estar cursando ou ser graduado em Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Marketing; ter conhecimentos de Pacote Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere), Corel Draw, gravação de vídeo e gestão de redes sociais; possuir habilidade de redação jornalística, assessoria de Imprensa; e ter conhecimento no Pacote Office.
Interessados podem enviar currículo, com título “Assistente de Marketing e Comunicação”, para: [email protected]

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente às sextas), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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