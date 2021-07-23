Marcas do Espírito Santo garantem cobertura olímpica capixaba em Tóquio

Logomarca da cobertura especial da Olimpíada de Tóquio realizada pelos veículos da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

Este ano a Rede Gazeta conta com uma equipe exclusiva para realizar uma cobertura especial da Olimpíada de Tóquio. O jornalista Filipe Souza, editor e colunista de Esportes em A Gazeta, e o repórter fotográfico Vitor Jubini já estão em solo japonês. A cobertura será multiplataforma, nos canais de A Gazeta ( confira a página especial ), CBN Vitória, TV Gazeta, GE ES, Rádio Litoral e Gazeta FM, e utilizará a hashtag #redeolímpica.

A presença de uma equipe capixaba na Terra do Sol Nascente só é possível graças a parceiros que acreditam no maior evento esportivo do planeta e naquilo que ele representa. Dentre os valores defendidos pela filosofia olímpica, estão a promoção da união e do respeito por regras, ainda mais importantes diante da realidade pandêmica vivida internacionalmente.

Cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio 2020, realizada nesta sexta-feira (23) Crédito: Vitor Jubini

Banestes, Café Cafuso, Lotes CBL, Unisales e Rede Construir estão ao lado dos veículos da Rede Gazeta para mostrar tudo sobre os Jogos Olímpicos deste ano, com destaque para a performance dos atletas capixabas, nas mais diferentes modalidades.

“Estamos muito felizes com as parcerias firmadas com o Banestes, Café Cafuso, CBL, Rede Construir e Unisales, para conectarmos o Espírito Santo ao maior evento esportivo do mundo. Neste ano, as Olimpíadas ganham um novo significado. Simbolizam a retomada da vida e trazem uma perspectiva de esperança para todos nós. E as marcas parceiras estarão presentes junto com a Rede compartilhando todas as emoções da competição e, mais do que isso, acompanhando de perto e vibrando com as conquistas dos nossos atletas.”, declara o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas.

Alison Cerruti, o Mamute, jogador capixaba de vôlei de praia Crédito: GZ

O compromisso das marcas

Café Cafuso

De acordo com nota da assessoria de imprensa da Café Cafuso, a empresa não poderia ficar de fora dessa cobertura dos Jogos Olímpicos, pois reforça a ideia da marca de estar presente nos grandes momentos dos capixabas.

"Nada melhor que acordar cedo e tomar uma xícara de Cafuso comemorando uma medalha brasileira. Nosso objetivo é a valorização do esporte como prática saudável e inclusiva. Além disso, o café é uma bebida estimulante, saborosa e querida pelos esportistas. Somos a energia para começar o dia dos capixabas e nossos atletas do Brasil merecem nossa torcida e apoio em Tóquio 2021.” " Assessoria de Imprensa - Café Cafuso

CBL

De acordo com o head de Marketing e Inovação da Lotes CBL, Leandro Vicentini, a empresa tem enorme orgulho em contribuir para ajudar a levar informação dos capixabas que estão participando dos Jogos para os que estão acompanhando daqui do Estado.

"A CBL é genuinamente capixaba e não é uma loteadora que tem como um dos seus objetivos estratégicos se expandir para fora. Valorizar o capixaba e o Espírito Santo pra gente é também valorizar a CBL, já que os nossos negócios todos estão aqui. Esse projeto da Rede Gazeta é de amplitude estadual e, por isso, faz sentido pra gente participar do ponto de vista de marca e comunicação." Leandro Vicentini - Head de Marketing e Inovação da Lotes CBL

O head de Marketing e Inovação afirma ainda que, como líder no setor de loteamento no Estado, a CBL se coloca na responsabilidade de promover a inovação dentro do segmento. “Esse é o papel do líder. Então, pra gente, esses estímulos, essas iniciativas de comunicação institucionais, de se posicionar como uma marca que apoia os atletas, apoia o ES, é até de certa forma novidade em nosso segmento, que não tem o costume de fazer esse tipo de investimento em comunicação", conclui.

Rede Construir

De acordo com o diretor da Rede Construir, Douglas Broseguini Delfin, a visibilidade proporcionada pela transmissão é extremamente necessária para os atletas capixabas, que são orgulho para a população.

"Estamos com a expectativa alta em incentivar a prática de esportes, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Sabemos que é fundamental cuidar da saúde e estamos felizes de participar desse evento histórico e especial, que ficará gravado para sempre na memória das pessoas. Queremos sempre ser lembrados como uma empresa que apoia o esporte e a transmissão desse tipo de evento, fortalecendo os laços com as pessoas. " Douglas Broseguini Delfin - Diretor da Rede Construir

Unisales

Segundo com o coordenador do curso de Educação Física da UniSales, Samuel Thomazini de Oliveira, os objetivos institucionais estão atrelados aos três valores centrais dos Jogos Olímpicos: ênfase na excelência, na amizade e no respeito.

"A metodologia de ensino Salesiana pressupõe a vivência desses valores no dia a dia de todos os processos educacionais. Nesse contexto, ações relacionadas à difusão de práticas esportivas com essas características significa ampliar o alcance das ações Institucionais para a valorização da humanidade e, de maneira específica, da sociedade capixaba. Nessa perspectiva, apoiar os atletas capixabas nos Jogos Olímpicos representa a valorização das virtudes associadas a eles”, esclarece Samuel. " Samuel Thomazini de Oliveira - Coordenador do Curso de Educação Física da UniSales

Encontro de MKT na Base 27

Encontro na Base 27 entre profissionais de Comunicação e MKT Crédito: Divulgação

No dia 15 de julho, mais de 40 profissionais de comunicação e marketing do Espírito Santo participaram de um bate-papo de quase duas horas sobre marketing e assistiram à palestra “Vieses da inovação: precisamos procurá-los”, ministrada pelo publicitário e produtor de conteúdo no Canal Sem Espuma no YouTube, Guilherme Barbosa.

“Fiz uma abordagem sobre o nosso mundo de marketing para que a gente abrisse a discussão sobre temas que são efetivamente sensíveis e que precisam ser discutidos em nosso mercado, como diversidade e inclusão social e nas empresas, uso de influenciadores, a juniorização e pejotização do marketing, a remuneração por inteligência versus comissionamento e o papel do mercado, das academias e dos profissionais da área”, explica o profissional do Sem Espuma.

O encontro surgiu de um convite despretensioso da gerente do Base27, Máyra Belém, feito em um grupo de profissionais de comunicação e marketing capixaba no WhatsApp, o MKT Vix, de conhecer o novo hub de inovação da engenharia e construção. Em poucas horas, a lista de pessoas interessadas já contava com mais de 40 pessoas. Guilherme, que é residente na Base27, e o CEO da Liga de Marketing, Marcelo Braga, ajudaram a organizar o encontro.

Palestra “Vieses da inovação: precisamos procurá-los”, ministrada por Guilherme Barbosa Crédito: Divulgação

“A conexão com o Hub Base 27 foi o primeiro evento presencial que nós do grupo MKT Vix fizemos desde 2019. Foi mais uma excelente oportunidade para reencontrar colegas e trocar ideia sobre o tema da diversidade e preconceitos enraizados.”, conta o líder de inovação e marketing na Zucchi Luxury Stones, Pablo Vieira.

Criado em 2018, o MKT Vix conta com mais de 90 profissionais, que trabalham em diferentes empresas e com experiências distintas. O intuito do grupo é conversar sobre o universo profissional e organizar eventos para debater tendências de mercado.

“Participar do encontro foi uma experiência valiosíssima. Primeiro porque o Hub está muito bem estruturado, e conhecer um pouco sobre o trabalho de inovação, as empresas que apoiam e que já têm seus espaços lá, além dos planos para o futuro do Base 27, são coisas que fazem brilhar os olhos de qualquer pessoa que goste do tema inovação. E ver isso acontecendo aqui, do nosso lado, com empresas capixabas e com o corpo que está tomando, é incrível.”, avaliou a consultora e professora de Estratégias Digitais Diana Pádua.

Nova Central

Central Supermercados passou por rebranding e renaming Crédito: Chuva Comunica

Presente no Espírito Santo e na Bahia por meio de 96 lojas, a Central Supermercados chega a 42 anos de existência com reposicionamento no mercado. A Chuva Comunica fez um trabalho envolvendo rebranding e renaming da marca, que agora é Central (antes, chamava-se Central de Compras).

Por questões estratégicas, a nova identidade conversa diretamente com a antiga, com as mesmas cores e movimentos. A escolha em diminuir o nome também foi totalmente planejada. Além de melhorar a memorização e associação, a palavra Central traz personalidade e amadurecimento.

“Quando assumimos o planejamento estratégico a gente percebeu pontos que seriam importantes serem ajustados e o branding foi o pontapé inicial. Vimos a necessidade um ajuste no nome, que fosse mais rápido e de memorabilidade melhor. Em seguida, fizemos ajuste em toda identidade visual com grafismo mais moderno, utilizando o elemento C como o ícone que amarrasse toda essa identidade.”, explica o diretor de Relacionamento da Chuva Comunica, Alexandre Pedroni.

Ele afirma que toda essa mudança veio para acompanhar uma revolução digital proposta pela Chuva, que inclui ainda adequações de PDV e de linguagem de comunicação.

Logo da Central Crédito: divulgação

“Esse processo de branding, muito mais do que apenas um novo nome e identidade, é um novo posicionamento que a associação quer difundir, utilizando principalmente os canais digitais e retornando à mídia de massa, utilizando a TV como principal ferramenta”, completa Pedroni.

Branded: Mobilidade Inovadora

O aplicativo de mobilidade do Grupo Águia Branca, V1 App, fez uma parceria de branded content com o canal Sem Espuma e lançou uma série de quatro vídeos para promover a inovação através dos modelos de negócio da marca, como o aluguel de automóvel. Dois conteúdos já estão no ar. A proposta é fazer as pessoas refletirem sobre a necessidade de se ter um carro ou de se usar um carro.

“Mobilidade ainda é um tabu na cabeça da maioria das pessoas, mesmo em um mundo onde o uso se contrapõe a posse o tempo todo em vários momentos da nossa vida. O V1 viu que precisava educar as pessoas de que é possível pensar em nossa mobilidade de forma inovadora e o Sem Espuma entra para produzir conteúdo que provoque essas reflexões nas pessoas", conta o publicitário e produtor de conteúdo no Canal Sem Espuma no YouTube, Guilherme Barbosa.

Vagas na Rede Gazeta e na Fucape

Rede Gazeta

A oportunidade é para Analista de Comunicação e Marketing para trabalhar na sede da rede, em Vitória. Entre os requisitos para a candidatura, está a graduação em Publicidade e Propaganda e ter conhecimento em Pacote Office.

Clique aqui para saber mais e se inscrever

Fucape Business School

A vaga é para Assistente de Marketing e Comunicação, em Vitória. Para se candidatar, é desejável estar cursando ou ser graduado em Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Marketing; ter conhecimentos de Pacote Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere), Corel Draw, gravação de vídeo e gestão de redes sociais; possuir habilidade de redação jornalística, assessoria de Imprensa; e ter conhecimento no Pacote Office.

Interessados podem enviar currículo, com título “Assistente de Marketing e Comunicação”, para: [email protected]

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente às sextas), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.