Marcas de Valor 2022 será lançado nesta quinta-feira (20)

Logo Marcas de Valor 2022 Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (20), acontece o lançamento da 13° edição do ‘Marcas de Valor’ - prêmio da Rede Gazeta que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições mais reconhecidas em diversos segmentos no Estado. A apresentação da pesquisa será conduzida pelo presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico.

O evento será realizado no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, e terá duas palestras. A primeira será sobre Marketing de Influência, sob o comando de Ana Paula Passarelli, COO e cofundadora da Brunch, e conhecida como a guru desse tipo de marketing. A outra terá o tema "Diversidade e inclusão: o papel das marcas nas comunidades" e contará com Marcelinho CDC (Presidente da Central das Comunidades - CDC) e Edson Neto (Presidente-Executivo da Liesge), com mediação do apresentador Diego Araújo.

Ana Paula Passarelli, COO e cofundadora da Brunch, Crédito: Karine Britto

Neste ano, a cerimônia de premiação acontecerá no dia 7 de dezembro, no Teatro Glória, no Centro de Vitória, e trará o conceito relacionado ao universo lúdico e imagético das artes cênicas. Afinal, assim como uma peça teatral de sucesso, uma marca de valor precisa desenvolver estratégias que envolvem credibilidade, inovação, relacionamento com o público, entre outros.

Diante dessa temática, a premiação traz o mote de que toda grande atuação (termo corporativo e também natural do teatro) merece ser reconhecida.

Ganhadores do Marcas de Valor 2021 receberam seus troféus durante um almoço especial Crédito: Cloves Louzada

O Marcas de Valor reconhece as marcas protagonistas do mercado, que agregam e são conhecidas pelas suas entregas, para além de seus produtos e serviços.

Inova Week Rede Gazeta

Inova Week, evento de inovação da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Na semana em que se comemora o Dia Nacional da Inovação, em 19 de outubro, a Rede Gazeta e o Fonte.hub realizam o Inova Week, que contará com programação voltada ao público interno e externo. O evento será realizado na sede da empresa, na capital capixaba.

“A semana da inovação da Rede Gazeta tem como objetivo criar um canal para discussão e troca de tendências e de boas práticas de inovação, especialmente na comunicação e no jornalismo. Numa programação que envolve nossos funcionários e nossos parceiros, entre convidados e palestrantes, a proposta é unir esforços para colaborar com o desenvolvimento do ecossistema capixaba de inovação.”, explica a gerente de Inovação da empresa, Letícia Lima.

Dentre os conteúdos abertos a toda a sociedade, estão:

Dia 19 (quarta-feira) - Bate-papo “Por dentro do Mediatech Lab da Globo – Acelerando o Futuro”, com o diretor de Mediatech da Globo, PH Castro, e a diretora de Planejamento – Afiliadas, Patrícia Rego.

Dia 21 (sexta-feira) - Painel “Newsletter e Criação de Conteúdo no E-mail”, promovido pela learntech Wis, parceira do Fonte. Contará com Léo Carrareto, CEO e cofundador da WIS; Matt Montenegro, fundador e CEO da startup Pingback; Rafael Porto, jornalista, especialista em comunicação empresarial e criador das newsletters Em Suma e Apex News; e Aglisson Lopes, editor de Performance da Rede Gazeta.

Quem quiser participar, pode se inscrever no link.

15º PJC | Últimos dias de inscrições!

15º de Marcas Crédito: Divulgação

As inscrições para o tradicional Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC) serão encerradas nesta sexta-feira (21).Serão aceitos materiais jornalísticos produzidos até o dia 20 de outubro. A iniciativa é realizada pelo Sistema OCB/ES .

Podem participar profissionais da comunicação cujos conteúdos tenham sido publicados em veículos jornalísticos que circulam no Espírito Santo e estudantes de jornalismo com produções publicadas em veículos jornalísticos laboratoriais. Para ambos, é necessário que os materiais inscritos tenham relação direta com projetos e ações realizados pelas cooperativas capixabas registradas no Sistema OCB/ES. Para saber mais, clique aqui.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.