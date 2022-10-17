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13ª edição

Marcas de Valor 2022 será lançado nesta quinta-feira (20)

Pesquisa avalia as marcas mais admiradas pelos capixabas acontecerá no auditório da Rede Gazeta, em Vitória

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 19:35

Públicado em 

17 out 2022 às 19:35
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Logo Marcas de Valor 2022
Logo Marcas de Valor 2022 Crédito: Divulgação
Nesta quinta-feira (20), acontece o lançamento da 13° edição do ‘Marcas de Valor’ - prêmio da Rede Gazeta que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições mais reconhecidas em diversos segmentos no Estado. A apresentação da pesquisa será conduzida pelo presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico.
O evento será realizado no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, e terá duas palestras. A primeira será sobre Marketing de Influência, sob o comando de Ana Paula Passarelli, COO e cofundadora da Brunch, e conhecida como a guru desse tipo de marketing. A outra terá o tema "Diversidade e inclusão: o papel das marcas nas comunidades" e contará com Marcelinho CDC (Presidente da Central das Comunidades - CDC) e Edson Neto (Presidente-Executivo da Liesge), com mediação do apresentador Diego Araújo. 
ana paula passarelli
Ana Paula Passarelli, COO e cofundadora da Brunch, Crédito: Karine Britto
Neste ano, a cerimônia de premiação acontecerá no dia 7 de dezembro, no Teatro Glória, no Centro de Vitória, e trará o conceito relacionado ao universo lúdico e imagético das artes cênicas. Afinal, assim como uma peça teatral de sucesso, uma marca de valor precisa desenvolver estratégias que envolvem credibilidade, inovação, relacionamento com o público, entre outros.
Diante dessa temática, a premiação traz o mote de que toda grande atuação (termo corporativo e também natural do teatro) merece ser reconhecida.
Ganhadores do Marcas de Valor 2021 receberam seus troféus durante um almoço especial
Ganhadores do Marcas de Valor 2021 receberam seus troféus durante um almoço especial Crédito: Cloves Louzada
O Marcas de Valor reconhece as marcas protagonistas do mercado, que agregam e são conhecidas pelas suas entregas, para além de seus produtos e serviços.

Inova Week Rede Gazeta

Inova Week, evento de inovação da Rede Gazeta
Inova Week, evento de inovação da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Na semana em que se comemora o Dia Nacional da Inovação, em 19 de outubro, a Rede Gazeta e o Fonte.hub realizam o Inova Week, que contará com programação voltada ao público interno e externo. O evento será realizado na sede da empresa, na capital capixaba.
“A semana da inovação da Rede Gazeta tem como objetivo criar um canal para discussão e troca de tendências e de boas práticas de inovação, especialmente na comunicação e no jornalismo. Numa programação que envolve nossos funcionários e nossos parceiros, entre convidados e palestrantes, a proposta é unir esforços para colaborar com o desenvolvimento do ecossistema capixaba de inovação.”, explica a gerente de Inovação da empresa, Letícia Lima.
Dentre os conteúdos abertos a toda a sociedade, estão:
Dia 19 (quarta-feira) - Bate-papo “Por dentro do Mediatech Lab da Globo – Acelerando o Futuro”, com o diretor de Mediatech da Globo, PH Castro, e a diretora de Planejamento – Afiliadas, Patrícia Rego.
  • Dia 21 (sexta-feira) - Painel “Newsletter e Criação de Conteúdo no E-mail”, promovido pela learntech Wis, parceira do Fonte. Contará com Léo Carrareto, CEO e cofundador da WIS; Matt Montenegro, fundador e CEO da startup Pingback; Rafael Porto, jornalista, especialista em comunicação empresarial e criador das newsletters Em Suma e Apex News; e Aglisson Lopes, editor de Performance da Rede Gazeta.
Quem quiser participar, pode se inscrever no link.

15º PJC | Últimos dias de inscrições!

15º de Marcas
15º de Marcas Crédito: Divulgação
As inscrições para o tradicional Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC) serão encerradas nesta sexta-feira (21).Serão aceitos materiais jornalísticos produzidos até o dia 20 de outubro.  A iniciativa é realizada pelo Sistema OCB/ES .
Podem participar profissionais da comunicação cujos conteúdos tenham sido publicados em veículos jornalísticos que circulam no Espírito Santo e estudantes de jornalismo com produções publicadas em veículos jornalísticos laboratoriais. Para ambos, é necessário que os materiais inscritos tenham relação direta com projetos e ações realizados pelas cooperativas capixabas registradas no Sistema OCB/ES. Para saber mais, clique aqui.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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