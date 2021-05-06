BBB 21 bate recorde de anunciantes e de audiência

Festa do Méqui no BBB 21, uma das ações de marca de maior sucesso do reality Crédito: Reprodução Globoplay

A maior edição da história do Big Brother Brasil, com 100 episódios, foi muito além nos recordes. O BBB 21 atingiu feitos inéditos com ações de marca e engajamento. Ao todo, houve 196 ações de conteúdo de 22 anunciantes, incluindo TV Globo e Multishow. No meio digital, por sua vez, foram realizadas 537 ações entre conteúdos patrocinados na página do reality no Gshow e ativações nas redes sociais oficiais do programa.

Além disso, a final da edição deste ano teve a maior média de audiência desde 2010, com 34,8 pontos e share de 62,6 % no Painel Nacional de Televisão (PNT)* – cada ponto equivale a 268.278 domicílios. Na Grande Vitória, a final do programa teve média de 33,1 pontos e share de 60,7%, com alcance 915.819 pessoas (Estado)* – cada ponto na região metropolitana capixaba equivale a 6.962 domicílios.

Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk, finalistas do BBB 21 Crédito: Divulgação Globo

* Fonte: Kantar IBOPE Media. Instar Analytics. Tabela de programação: BIG BROTHER BRASIL. Período: 04.maio/21. Dado domiciliar: rat% e shr%. Dado Individual: cov% projetado nos telespectadores potenciais do estado do Espirito Santo – Atlas de Cobertura Globo - Base TLE.

Cultura do cancelamento

A 21ª edição do Big Brother Brasil, que foi um sucesso de audiência na TV, no Globoplay e de engajamento nas redes sociais, também trouxe à tona para discussão a cultura do cancelamento, que nada mais é que um movimento de repreensão a pessoas públicas ou marcas por atitudes socialmente inaceitáveis ou consideradas fora do tom e questionáveis. Artistas como Karol Conká e Nego Di foram os participantes do reality mais afetados aqui fora em virtude do comportamento que tiveram na casa mais vigiada do Brasil.

Nego Di e Karol Conká, ex-participantes do BBB 21 Crédito: Reprodução Globo

51% dos internautas dizem já ter cancelado alguém – figuras públicas, pessoas do convívio ou alguma empresa/marca. “O racismo é o principal motivo para cancelamento, seguido por maus-tratos infantis e violência doméstica”, de acordo com a pesquisa. Estudo feito pela Globo com usuários de internet acima de 16 anos sobre o tema*, publicado nesta quarta-feira (05), indica que– figuras públicas, pessoas do convívio ou alguma empresa/marca., de acordo com a pesquisa.

*Tracking Sintonia com a Sociedade ouviu os usuários de internet de 16 anos ou mais das classes A, B e C entre 9 e 12 de março.

“200 years a work in progress”

o The Guardian, da Inglaterra, completa 200 anos neste mês de maio. Para comemorar a data, uma das ações é uma Um dos mais antigos jornais do mundo,. Para comemorar a data, uma das ações é uma nova campanha de marca sob a bandeira “200 years a work in progress” , que tem o intuito de inspirar sua audiência a apoiar o investimento contínuo em um jornalismo de abrangência mundial.

Campanha de 200 anos do jornal inglês The Guardian Crédito: The Guardian

O veículo viu seu maior ano de receitas de leitores digitais em 2020, ganhando 268.000 novas assinaturas on-line e contribuições recorrentes, com um aumento de 43%. A organização também recebeu mais de 530.000 contribuições financeiras de leitores.

Segundo o The Guardian, a campanha celebrará a evolução da tipografia icônica do Guardian, sua voz desafiadora de longa data, além de destacar o legado do jornal de trazer fatos à luz e defender ideias progressistas.

Campanha OOH de 200 anos do The Guardian

Um dos destaques de mídia da campanha fica por conta do OOH. Ao todo, são 230 instalações ao ar livre inovadoras, nas cidades de Londres e Manchester, incluindo um banner na estação de trem Manchester Piccadilly. Esta peça será tratada com revestimento absorvente de poluição, em uma série de trabalhos de construção especial em outdoors que mostram os efeitos do tempo, do progresso.

OK Superatacado lança nova campanha multiplataforma com Luanna Esteves

nova comunicação de marca, assinada pela Luanna Esteves, jornalista, influencer e apresentadora do programa Em Movimento, da TV Gazeta, dá a cara para as novas peças que vão rodar no digital e na TV. O OK Superatacado começou uma, assinada pela Artcom , idealizada para funcionar multiplataforma., jornalista, influencer e apresentadora do programa Em Movimento, da TV Gazeta, dá a cara para as novas peças que vão rodar no digital e na TV.

Nova campanha do OK Superatacado com Luanna Esteves Crédito: Divulgação Artcom

aproximar as ações da marca ao dia-a-dia das pessoas. A nova estratégia de comunicação da rede de supermercados, a mais seguida do segmento capixaba no Instagram , chega para

“Nossa ideia foi concentrar a comunicação em um personagem capaz de integrar as comunicações online e off-line, além de ações no ponto de venda. Essa integração é um grande desafio para o mercado atual de publicidade e nós temos alcançados bons resultados, sempre baseados no entendimento do nosso público, em pesquisas de consumo e estratégias multicanais” destaca Adilson Lourenço, CEO da Artcom.

Adilson Lourenço, CEO da Artcom Crédito: Divulgação Artcom

A conta publicitária do OK Superatacado e seu grupo empresarial é atendida pela Artcom desde a fundação da agência.

Em primeira mão: “a rádio Gazeta tá diferente”

Estúdio da Rádio Gazeta FM Crédito: Carlos Gonzaga

Com o conceito “A rádio Gazeta tá diferente”, a Gazeta FM quer ficar mais próxima ao cidadão, informar e entreter com músicas sertanejas e grandes clássicos. A nova fase promete novos quadros, programas, padrão das vinhetas, identidade sonora e muito mais interação com os ouvintes. A campanha estará nas mídias digitais, nas rádios e também na TV.

Mercado em movimento: Saboratta e Danza

Empresa 100% capixaba, com mais de 35 anos de experiência, a Saboratta passou a ser atendida pela Danza Estratégia e Comunicação. A marca de alimentos é especializada em produtos suínos, com cortes, defumados, embutidos e linhas temperadas e atua em todo o Brasil.

Luiz Roberto Campos da Cunha, presidente da agência de estratégia e comunicação Danza Crédito: Acervo pessoal

“Temos muitas oportunidades nesta parceria, principalmente neste momento em que a empresa está inaugurando uma nova unidade de produção ultra-moderna, com o que há de mais inovador na indústria de embutidos, e está lançando novos produtos. Vamos continuar reforçando a qualidade e os diferenciais que a empresa oferece em toda a sua linha de produção, além de expandir nossa comunicação para outros estados”, afirma Luiz Roberto Cunha, presidente da Danza.

Uma campanha que já está em produção é o lançamento da linguiça calabresa Saboratta, que terá a participação de uma personalidade capixaba no filme da campanha, um jingle, anúncios OOH e também peças digitais, de acordo com Luiz Roberto.

Pelo Mercado

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.