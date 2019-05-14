Domínio inicial dos paulistas no Campeonato Brasileiro

Após quatro rodadas disputadas, três clubes paulistas estão na frente da tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Santos e São Paulo dominam neste início, respectivamente, com estilos diferentes, porém até o momento eficientes. O Palestra de Felipão, considerado o time com melhor elenco, mantém a mesma fórmula do ano passado, revezando os jogadores com o sistema dando ênfase na parte defensiva e contando com atletas co bom poder de definição. Isso foi observado na vitória sobre o Atlético-MG, obtida com dois gols do eficiente volante Bruno Henrique.

Bruno Henrique foi mais uma vez decisivo e o Palmeiras já aparece na liderança do Brasileirão Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Santos, com mesmo número de pontos, na minha opinião se destaca como o time que pratica o melhor futebol entre os três. Sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, o Peixe tem no sistema de jogo ofensivo o maior destaque, proporcionando aos amantes do bom futebol momentos de prazer em assistir as partidas. Já abordei sobre este tema, no qual o time do Santos sai da mesmice tática do atual do futebol brasileiro, para praticar um futebol vistoso, ousado, e voltado para o ataque.

O São Paulo dirigido por Cuca demonstra em campo o dedo tático do treinador. Apesar do sistema de jogo ser ainda conservador, a equipe bem estruturada em campo faz a diferença pelo conjunto. Sendo este o grande trunfo da equipe paulista, que se dá ao luxo de manter Hernanes no banco de reservas como grande opção de alternância do sistema de jogo como foi na partida contra o Fortaleza.

E os cariocas

Contrariando as análises, o Botafogo é o time melhor colocado entre os times do Rio. Quando Barroca foi apresentado como treinador do Botafogo, ele mostrou um plano de trabalho evidenciando à necessidade de resultados a curto prazo aos jogadores, pois só assim o clube poderia ganhar “corpo” na competição Tem conseguido. O Flamengo vem logo atrás, com sete pontos, porém atenções divididas entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o que talvez explique atuações aquém da esperada, como foi na vitória contra a Chapecoense, no Maracanã.

Já o Flu de Fernando Diniz tem no sistema de jogo um diferencial assim como o Santos, porém os atacantes não podem falhar observado no clássico contra o Botafogo. Caso corrija essas deficiências poderá subir de posição.

E o Vasco, lanterna do Campeonato, terá o reforço de Vanderlei Luxemburgo para sair da indesejada lanterna. Caso Luxa volte a trabalhar bem a parte tática, corrigindo posicionamento dos jogadores, como fazia nos tempos de ouro dele, poderá surgir uma luz no fim do túnel para o Gigante.

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