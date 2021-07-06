Bragantino lidera o Campeonato Brasileiro com autoridade

Bragantino é o líder do Brasileirão Crédito: Vinicios Oliveira/Red Bull Bragantino

Fico imaginando o susto de um apaixonado pelo bom futebol chegando ao Brasil depois de um longo período no exterior sem acompanhar os campeonatos há um bom tempo. Ok. Os amigos poderão questionar se nos tempos de hoje com internet e aplicativos seria possível alguém ficar sem notícias do futebol brasileiro. Pois bem, vamos usar nossa imaginação e ceder espaço ao nosso viajante que estava em local desprovido de sinal de celular e consequentemente com apagão de notícias.

Nosso viajante desembarca no Brasil e seu primeiro ato é pesquisar o andamento do Campeonato Brasileiro de Futebol. Seu primeiro susto é constatar que Vasco da Gama, Botafogo e Cruzeiro, equipes que já ganharam títulos na 1ª Divisão estão disputando a Série B e encontrando sérias dificuldades para conquistar as primeiras posições na tabela.

Seguindo analisando o atual futebol brasileiro, de acordo com a tabela de classificação, toma ciência de que o primeiro colocado na Série A é o Bragantino. Difícil acreditar? Acredito que não, pois analisando as atuações do time concluo que a liderança é mais do que merecida. Uma equipe muito bem arrumada dentro de campo, com uma boa pegada na marcação e que oferece a liberdade para Claudinho, seu melhor jogador, comandar as jogadas ofensivas. É o time do momento, resta saber se vai ter fôlego para manter o mesmo ritmo durante todo o Campeonato.

Palmeiras e Atlético-MG, terceiro e quarto colocados respectivamente, estão encostando perigosamente e prometem incomodar, não esquecendo do Athletico-PR, segundo colocado.

FLA-FLU PAULISTA

Flamengo perdeu para o Fluminense Crédito: Alexandre Vidal/CRF

No clássico carioca disputado na Capital Paulista, analisando os números da partida, o Flamengo terminou com 67% de posse de bola enquanto o Fluminense ficou com 33%. Mas quem venceu foi o Tricolor Carioca, que soube aproveitar a chance que teve na partida. Ao contrário do Rubro-Negro, que desperdiçou as que teve e não soube aproveitar o maior domínio em campo.

No duelo dos técnicos, Roger Machado foi mais ousado que Rogério Ceni e fez as alterações no segundo tempo colocando o Fluminense com maior poderio ofensivo. A entrada de Nenê (principalmente) modificou o andamento da partida colocando um pouco de classe no duelo do meio-campo.

Aliás, difícil esperar alguma qualidade do meio-campo escalado por Ceni com Arão, João Gomes, Vitinho e Michael. Nada contra os jogadores, mas eles não possuem a criatividade necessária para atuarem nesta faixa de campo onde a categoria é fundamental para ditar o ritmo da equipe. Como já dito em outros comentários, o Flamengo sente muito a falta de Arrascaeta e Everton Ribeiro, seus jogadores mais criativos.

BRASILEIRO SÉRIE B

O líder Náutico está com 21 pontos ganhos. Vasco da Gama com 13, Botafogo com 12 e Cruzeiro com 9 já deveriam começar a abrir bem os olhos, pois com o desenrolar do campeonato não podem ficar muito longe da zona de classificação. Ok, o Vasco venceu sua partida na rodada contra o Confiança, mas ficou devendo na atuação da equipe. Botafogo e Cruzeiro empataram seus jogos deixando seus torcedores cada vez mais desacreditados no possível acesso.

BRASILEIRO SÉRIE D