Pequena súmula da maior tragédia em florestas no mundo

Nasci em Manaus.

Gostaria de morrer lá. Fiquei brincando lá pelos rios com meu avô Bonates, nas águas do Rio Negro, Solimões, um preto e um amarelo, que não se misturam, pelos afluentes, riachos... até os 13 anos. Meu avô e seu batelão a motor nos levavam algumas vezes por esses caminhos, de caniço e anzol em punho, onde pescávamos tudo o que a senhora possa imaginar. Só que bem maior.

Às vezes, vovô resolvia navegar com um barco maior e acoplava uma canoa na popa. Era o ano de 1954, por aí. Já havia indícios claros de destruição da maior floresta do mundo, pelo menos para mim. Entrávamos nos igapós e riachos pescando sardas, evitando as piranhas porque elas cortavam a linha. A selva, mesmo pertinho da capital, era fechada, ligeiramente ferida. Aloisio ia com a gente levando o terçado, as iscas e facas afiadas.

Já estavam derrubando a trator as imensas árvores, mas era apenas o início do ataque à natureza. Nesse tempo não se via índios à beira-rio, esses tratavam com delicadeza as matas, sua sobrevivência. Era comum o acasalamento dos índios com brancos ou sertanejos, geralmente vindos do Ceará para fazer a vida, como todo nordestino na época. Aloísio tinha o sotaque de lá – era do Piauí – e cuidava do nosso barco.

Agentes do Ibama destroem aeronaves e estruturas do garimpo na Terra Indígena Yanomami em fevereiro de 2023 Crédito: Ibama/Divulgação

A mim parecia tão belo deixar escorrer o látex e ir para a próxima árvore que não ficava a menos de 10 quilômetros. Na volta, vinham recolhendo o produto em baldes e com a ajuda dos caboclos – cruzamento de brancos e índios – os adultos do nosso barco ajudavam a fabricar à beira-rio grandes bolas de borracha sólida. Esse era o produto da comercialização na época.

Minha senhora, o coração de menino doía ao ver passar arrastadas n’água imensas toras de madeira de lei retiradas a serrote. Cedro, Saboarana, Fruteiras… a maioria deles levavam mais de cem anos para crescer. Grandes empresas, imensos marginais, financiavam dinamite e pagavam os “seringueiros”. Já naquela época, alguns caboclos contavam o quanto morriam e eram jogados às piranhas, piraíbas e jacarés. As centenárias tartarugas eram capturadas nos habitats até o ponto em que foram exterminadas. Não há mais a tartaruga de água doce no Brasil.

O garimpo já existia também. As águas claras e limpas já estavam começando a receber o mercúrio usado para captar ouro das várias fontes naturais. Os empregados mal pagos e armados, já enriquecidos, isto é, os garimpeiros, se lambuzavam de lama, coavam com peneiras e jogavam a dupla sujeira novamente na água do rio. Igualzinho sempre fizeram e farão.

O financiamento desta enorme jornada contra a natureza que tornava - e torna - possível esse tipo de saque começou cedo e está longe de acabar. Escravizam os índios, queimam as matas e faziam o que fazem hoje e farão amanhã.

Não precisa ser nenhum gênio ou saber contar até dez para entender a necessidade de uma estrutura fortificada permanente para defender a floresta. Se for apenas carnaval, vai ficar como está. Ou pior.