O que eu (ou)vi da Copa de 58

Copa do Mundo de 1958 Crédito: Divulgação

Possuía um rádio portátil Philips lá em casa. Tínhamos que deduzir o que ouvíamos dos locutores. Lembro que no jogo decisivo da Copa daquele ano, justo contra a dona da casa, a Suécia, sentado na calçada de canudo e canequinha, podia construir na minha imaginação toda a cena do jogo. Tendo visto apenas fotos dos jogadores, construí as imagens de Pelé, Castilho, Zagallo, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Joel, Mazzola e o meu predileto, Dida, em cujo lugar entrou o Rei do Futebol. A seguinte foi no Chile e o time praticamente era o mesmo, e a mesmíssima grande Vitória.

Depois, quando eu mais esperava pela Jules Rimet, a taça, e torcia pelos meus imaginados e idolatrados representantes do futebol verde e amarelo, uma tragédia ocorreu em 1966. Os heróis não funcionaram, por mais que imaginasse e torcesse, embora o rádio de pilha fosse mais eloquente.

Vale informar que a ditadura de 64 promoveu um carnaval caótico de convocações e o autoproclamado presidente da República chegava a sugerir a escalação o time. Para fazer mídia, convocaram em um dado momento um número absurdo de jogadores. Deu no que deu.

Em 1970, já havia televisão – só preto e branco – no Brasil. A magia das telinhas, tão caras como raras. Surgiu a modalidade de confraternização, o tele-vizinho. Era um espetáculo, mesmo com a imagem repleta de chuvisco. Daí o Brasil ganhou a Copa no México.

Depois dessa era do rádio e da TV fantasma, a seleção enguiçou. Os gênios do futebol morreram ou envelheceram.

Havia uma lei que dificultava, quase proibia a venda de jogadores para fora do país, de modo que no intervalo de quatro anos entre as Copas, dezenas de torneios e campeonatos no Brasil serviam de treino. Os jogadores se conheciam. Imaginem um treino de quatro anos. Hoje em dia não chega a dois meses.

A maioria dos jogadores do esporte bretão de hoje não jogaria no nosso time de areia da Praia do Suá. Quando alguém aprende a arte é convocado para ser vendido e a distribuição de grana para dirigentes e atletas infiéis é, na minha modesta opinião, de fazer inveja ao Sérgio Cabral.

O esquema é engordar o jogador e vender. A sedução paira entre meninos pobres de periferia que passam a ser felizes de dinheiro. Ganham o amor sincero das dondocas brasileiras, que passam a adorar futebol desde criancinhas.