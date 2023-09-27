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Perfil do turista

Turismo do ES alcança o 5° melhor resultado no Brasil

De acordo com a pesquisa de inverno 2023, o perfil do turista que visitou o ES é de pessoas do sexo feminino (54,5%),  com faixa etária de 31 a 50 anos (54,9%), estado civil casado (55,2%) e com escolaridade de nível superior (44,0%)

Públicado em 

27 set 2023 às 00:20
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Na última semana, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Secretaria de Turismo (Setur) divulgaram as informações do boletim trimestral da economia do turismo, um produto inovador que foi construído por meio de uma ampla pesquisa que foi concluída em 2019 e contou com a parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes).
Em conjunto com a publicação do boletim, a Setur, a partir do Observatório do Turismo, também divulgou os dados da pesquisa de inverno 2023, os quais foram coletados entre os dias 15 e 31 de julho com o propósito de identificar o perfil dos turistas que visitaram o Espírito Santo.
No 2º trimestre de 2023, a economia do turismo capixaba apresentou crescimento em todas as bases temporais, conforme aponta o boletim da economia do turismo. No acumulado em quatro trimestres até junho do atual ano, o ES registrou crescimento de 7,9%, desempenho superior à época pré-pandemia.

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Na comparação interanual o Estado evidenciou o 5º melhor desempenho (+5,6%) no volume da atividade turística do Brasil. O ES ficou a frente de São Paulo (5,3%), Santa Catarina (3,7%) e Pernambuco (2,0%), que contam com uma infraestrutura robusta, amplo mercado consumidor e atrativos de projeção nacional. No topo do ranking constavam Minas Gerais (14,7%), Rio de Janeiro (11,7%), Paraná (8,6%) e Bahia (8,4%).
No período de abril, maio e junho de 2023 cerca de 157 mil pessoas estavam ocupadas em atividades características do turismo no Estado, o que corresponde a 7,9% do total de trabalhadores do estado. São pessoas que trabalham nos segmentos de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, transportes, atrações culturais e outras atividades. A renda média do turismo foi de R$ 2.686,58, um pouco abaixo da renda média dos demais setores (R$ 2.819,11).
Parque Estadual da Pedra Azul
Parque Estadual da Pedra Azul Crédito: Rita Benezath
De acordo com a pesquisa de inverno 2023, o perfil do turista que visitou o Espírito Santo, entre os dias 15 e 31 de julho, é composto predominantemente por pessoas do sexo feminino (54,5%), pessoas com faixa etária de 31 a 50 anos (54,9%), estado civil casado (55,2%) e com escolaridade de nível superior (44,0%). Mais de 49% dos turistas que visitaram o ES apresentam renda média familiar superior a 5 salários mínimos. Entres os fatores decisivos para a escolha do ES como destino de viagem se destacam os atrativos naturais (45,1%), visita a família e amigos (16,2%) e patrimônio histórico (8,9%).
Essas informações evidenciam a diversidade dos potenciais naturais e do patrimônio histórico-cultural do Estado. São evidências científicas relevantes para impulsionar o turismo capixaba por meio do planejamento, tomada de decisão e integração de ações do governo estadual, municípios, setor produtivo e sociedade.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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