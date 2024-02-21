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Economia

Taxa de desocupação do ES é a menor do Sudeste

A taxa capixaba foi de 5,7% no ano de 2023, a sétima menor entre os estados e inferior à média nacional (7,8%)

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 01:30

Públicado em 

21 fev 2024 às 01:30
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Em 2023, o Espírito Santo alcançou a menor taxa de desocupação nos últimos 11 anos, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD/IBGE) analisados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). A taxa capixaba foi de 5,7%, a menor do Sudeste, a sétima menor entre os estados e inferior à média nacional (7,8%).
A série histórica da PNAD/IBGE demonstra que a taxa de desocupação do ES estava em 7,4% em 2012. No ano seguinte, chegou ao menor patamar até então (6,8%). Em 2014 a taxa capixaba aumentou para 7,1%. Entre 2015 e 2017 a nossa taxa aumentou de 9,0% para 13,0%, ficando acima da média nacional e atingindo um pico no território do Espírito Santo nesse último ano. Dessa forma, constata-se que em 2023 o ES alcançou a menor taxa de desocupação de toda série histórica.
Rondônia (3,2%), Mato Grosso (3,3%), Santa Catarina (3,4%), Mato Grosso do Sul (4,7%), Paraná (4,8%) e Rio Grande do Sul (5,4%) computaram taxas de desocupação abaixo do índice evidenciado pelo ES em 2023.

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Em uma situação mais complicada no mercado de trabalho, sete unidades apresentaram taxas de desocupação acima de dois dígitos, a saber, Pernambuco (13,4%), Bahia (13,2%), Sergipe (11,4%), Amapá (11,3%), Rio Grande do Norte (10,7%), Distrito Federal (10,1%) e Rio de Janeiro (10,1%). Elas registraram taxas quase duas vezes superiores à taxa de desocupação do ES.
O bom resultado do Espírito Santo já era esperado. Na perspectiva do mercado de trabalho formal, o estado finalizou 2023 com saldo positivo de mais de 34 mil novos postos de trabalho, com destaques para os setores de serviço, comércio, construção, indústria e agropecuária, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Ao longo dos últimos anos, a economia do Espírito Santo vem apresentando bons e promissores resultados, com crescimento do PIB acima da média nacional, equilíbrio das contas públicas conjugado com a implementação de ações estratégicas para o desenvolvimento social, ampliação da atração de investimentos, geração de emprego e renda.
Essas características possibilitam prever que o mercado de trabalho capixaba seguirá aquecido ao longo dos próximos trimestres e anos, gerando oportunidades para os capixabas de alma e coração, povo que trabalha e confia!

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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