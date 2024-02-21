Taxa de desocupação do ES é a menor do Sudeste

Em 2023, o Espírito Santo alcançou a menor taxa de desocupação nos últimos 11 anos, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD/IBGE) analisados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN ). A taxa capixaba foi de 5,7%, a menor do Sudeste, a sétima menor entre os estados e inferior à média nacional (7,8%).

A série histórica da PNAD/IBGE demonstra que a taxa de desocupação do ES estava em 7,4% em 2012. No ano seguinte, chegou ao menor patamar até então (6,8%). Em 2014 a taxa capixaba aumentou para 7,1%. Entre 2015 e 2017 a nossa taxa aumentou de 9,0% para 13,0%, ficando acima da média nacional e atingindo um pico no território do Espírito Santo nesse último ano. Dessa forma, constata-se que em 2023 o ES alcançou a menor taxa de desocupação de toda série histórica.

Rondônia (3,2%), Mato Grosso (3,3%), Santa Catarina (3,4%), Mato Grosso do Sul (4,7%), Paraná (4,8%) e Rio Grande do Sul (5,4%) computaram taxas de desocupação abaixo do índice evidenciado pelo ES em 2023.

Em uma situação mais complicada no mercado de trabalho, sete unidades apresentaram taxas de desocupação acima de dois dígitos, a saber, Pernambuco (13,4%), Bahia (13,2%), Sergipe (11,4%), Amapá (11,3%), Rio Grande do Norte (10,7%), Distrito Federal (10,1%) e Rio de Janeiro (10,1%). Elas registraram taxas quase duas vezes superiores à taxa de desocupação do ES.

O bom resultado do Espírito Santo já era esperado. Na perspectiva do mercado de trabalho formal, o estado finalizou 2023 com saldo positivo de mais de 34 mil novos postos de trabalho, com destaques para os setores de serviço, comércio, construção, indústria e agropecuária, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ao longo dos últimos anos, a economia do Espírito Santo vem apresentando bons e promissores resultados, com crescimento do PIB acima da média nacional, equilíbrio das contas públicas conjugado com a implementação de ações estratégicas para o desenvolvimento social, ampliação da atração de investimentos, geração de emprego e renda.