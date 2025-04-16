Reino Unido fora da União Europeia: 5 anos depois

A saída do Reino Unido da União Europeia, conhecida como Brexit , foi um processo complexo que se concretizou oficialmente em janeiro de 2020. Após o referendo de 2016, no qual 51,9% dos votantes optaram pela saída, o país iniciou longas e intensas negociações com a União Europeia, que culminaram no Acordo de Comércio e Cooperação, em vigor desde 1º de janeiro de 2021. Esse acordo estabeleceu as bases das novas relações comerciais e políticas entre o Reino Unido e o bloco europeu.

Os defensores do Brexit tinham como principais objetivos recuperar o controle sobre as fronteiras, especialmente no que diz respeito à imigração, que consideravam excessiva e prejudicial ao mercado de trabalho e aos serviços públicos. Outro objetivo central era o restabelecimento da soberania nacional, reduzindo a influência das instituições europeias nas decisões legislativas e judiciais do país. Além disso, havia o desejo de conquistar independência econômica para formular políticas comerciais próprias, sem as amarras das regras do bloco.

Desde a implementação do Brexit, alguns efeitos positivos foram percebidos. O Reino Unido passou a ter liberdade para negociar acordos comerciais bilaterais, como os firmados com Austrália e Nova Zelândia, o que amplia suas possibilidades no comércio global. A autonomia regulatória também foi um ganho destacado por alguns setores, que passaram a moldar legislações adaptadas às necessidades internas, sem necessidade de conformidade com os padrões europeus.

Contudo, os impactos negativos têm se mostrado mais abrangentes. O comércio com a União Europeia caiu de forma considerável: estudos indicam que as exportações de mercadorias para o bloco são cerca de 30% menores do que seriam se o país ainda fosse membro.

O Escritório de Responsabilidade Orçamentária do Reino Unido projeta que o Brexit reduzirá o tamanho da economia britânica em aproximadamente 4% no longo prazo. Além disso, a percepção da população também é majoritariamente negativa. Pesquisa recente mostra que 62% dos britânicos consideram o Brexit um fracasso, revelando um sentimento de frustração generalizada quanto aos seus resultados.

Brexit Crédito: Andy Rain/ Agência Lusa/EPA

Diante das dificuldades econômicas e comerciais enfrentadas nos últimos anos, cresce no Reino Unido o movimento político e institucional em favor da reaproximação com a União Europeia. Embora não haja perspectivas de reintegração plena ao bloco no curto prazo, diversas lideranças britânicas têm buscado estreitar relações em áreas como ciência, tecnologia, educação e cooperação comercial, com o objetivo de mitigar os efeitos negativos do distanciamento e recuperar parte dos benefícios perdidos com o Brexit.